ÖSK firade stora triumfer framåt mot Hammarby i den näst sista träningsmatchen inför premiären mot J-Södra.

ÖSK-Hammarby 3-2: En målrik affär på Behrnabeu

ÖSK avfärdade Hammarby i en målfylld affär efter en urladdning i första halvlek.

Degerfors

Matchfakta

Degerfors

0 KOMMENTARER 392 VISNINGAR 0 KOMMENTARER392 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-03-16 21:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-03-16 21:30:00

Örebro

2017-03-16 12:00:00

Örebro

2017-03-16 10:00:00

Örebro

2017-03-16 08:30:00

Örebro

2017-03-15 16:35:00

Örebro

2017-03-14 13:30:00

Örebro

2017-03-14 09:30:00

Örebro

2017-03-06 14:30:00

Örebro

2017-03-05 20:04:00

Örebro

2017-03-03 15:20:00

ANNONS:

I kväll var det ett ÖSK som ville få ut mer mål mot ett mixat Hammarby.Och mål fick man också men det var väl inte rätt lag som nätade först?För redan efter fyrtiofem sekunder kunde Hammarby hitta in bakom Oscar Jansson i ÖSK målet.Jiloan Hamad, som var Hammarbys överlägset bäste spelare i matchen, skickade in ett inlägg.I straffområdet var endast Almebäck som inte var i närheten bortre stolpen där Torsteinbö skickade in bollen i krysset.Och Hammarby fortsatte skapa i en tio minuter lång period.Där Hamad visade prov på fin rörelse och skickade ett skott över mål utifrån straffområdet.Även Torsteinbö framkallade sin inre lirare och försökte sig på en cykelspark.Men som en följd av att Hammarby hade mycket boll så skulle väl en och annan slarvig passning komma.Synd att den kom på egen planhalva då en försvarare i Bajen tappade bollen till Sköld som rullade den vidare till Besara.Besara som udda nog ryktas till just Bajen visade ingen nåd och lurade bort Paulsen innan han rullar in bollen i målet.Där och då tog ÖSK över halvleken och bara minuter senare var det dags igen.Ayaz gör ett långt inlägg mot straffområdet från sin högerkant Men inte ens Magnus Wikström på styltor hade nått det inlägget.Däremot visade Logi Valgardsson en magnifik bollmottagning när han tar ner bollen och skickar in den i straffområdet.Rogic möter det låga inspelet med sin fot och skickar in ledningsmålet för ÖSK.ÖSK fortsatte att ösa framåt och Sköld hade ett friläge men han var allt för seg och en försvarare hann rädda situationen.Däremot fick Hammarby chansen att reducera i den tjugosjunde minuten när man fick en frispark precis utanför straffområdet.Hamad som hade gott självförtroende skickade tyvärr bollen över målet.Blotta minuterna efter så får Hammarby ett nytt läge när man får ett läge i två mot en.Romulo får bollen för långt ifrån sig och Jansson tar bollen enkelt, situationen är över, eller?Lorentzson gratulerar Jansson och Almebäck ska även han gratulera honom för en fin utrusning.Men Jansson blir snarare störd av klappen på axeln och hans utkast blir väldigt kort.Utkastet hamnar hos en bajenspelare som spelar fram Torsteinbö som ska lägga in den men Jansson reparerar sitt misstag med en fin räddning.I den trettiofemte minuten bestämmer sig Nordin Gerzic för att visa upp sin fina frisparksfot.Nordin skickar in bollen från vänsterkanten och får en fin träff på bollen som hade gått i mål oavsett om någon tog i den.Men nu fick Brendan Hines-Ike en minimal touch på bollen så han fick målet som var 99% Gerzic's.Resten av halvleken var det ÖSK som höll i bollen men inga mer mål gjordes.3-1 till ÖSK i pausen alltså i en halvlek som var i ÖSKs favör efter en mardrömsstart.Hammarby tog tag i den taktpinne som ÖSK oförskämt snodde av dem i första.Och det tog inte lång tid innan Bajen hittade nätet och ännu en gång låg ett lojt försvar bakom målet.Hammarby skickar in en frispark från höger sida av planhalvan som till slut hittar in till Romulo som nickar ner den.Födelsedagspojken MarcusDegerlund får fatt i bollen och skickar in bollen under Oscar Jansson från en snäv vinkel.Efter det gick bollen emellan lagen i försök att hitta nåt på nåt vettigt framåt åt vardera håll.Men det var först efter vår slitvarg Sköld och islänningen med den finkänsliga foten byttes ut som Hammarbys forcering började på riktigt.Fast från den sextionde minuten och framåt så skapade Hammarby ändå inte mycket på många minuter förrän Ngouali är nära att få träff på ett fint inlägg.Minuterna senare bytte ÖSK ut fyra spelare och in kom bl.a. Naah och Igboananike.Omoh lyckades bli varnad bara minuter efter att han kom in och i momentet efter Khalili nära att nicka in kvitteringen på en frispark.Två minuter efter att hjärtat satt i halsgropen var Nordin Gerzic nära att punktera matchen efter fint förarbete av Naah men hans skott utifrån räddas av målvakten.Fem minuter efter det var Mbombo också nära att avgöra matchen.Kennedy (Inte den Kennedy) skjuter ett skott som målvakten räddar och han lämnar en generös retur som Mbombo ska bomba in.Men att bomba i det läget var nog inte det rätta beslutet då han sätter skottet i burgaveln.Trots att Hammarby är det spelförande laget i slutet får man inte till några vettiga chanser och matchen slutar efter tre tilläggsminuter.3-2 till ÖSK och det var skönt att laget hittade ett sätt att vända det tidiga underläget men slarvet vid målen oroar.Något som inte oroar utan snarare glädjar mig är Naah och Igboananikes inhopp där Igbo visade fina egenskaper framåt och Naah visade en fin touch.Dagens bästa i ÖSK även om många gjorde bra ifrån sig och han krönte en bra defensiv insats med ett mål.Hans bästa defensiva match i ÖSK-tröjan och det behövs för att täppa till vänsterkanten i år.Alltid bra att ha slitvargar i laget, även längst fram där Skölds slit betalade av sig när Besara kvitterade.(3-1)0-1 (1) Fredrik Torsteinbö (ass. Jiloan Hamad)1-1 Nahir Besara (ass. Victor Sköld)2-1 Filip Rogic (ass. Logi Valgardsson)3-1 Brendan Hines-Ike (ass. Nordin Gerzic)3-2 MarcusDegerlund (ass. Romulo Cabral)Michael Omoh, Johan MårtenssonArnor SmárasonOscar Jansson - Logi Valgardsson, Brendan Hines-Ike, Michael Almebäck, Martin Lorentzson - Filip Rogic, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Ferhad Ayaz - Victor Sköld, Nahir Besara.Anton Fagerström, Patrik Haginge, Damien Plessis, Arvid Brorsson, Divine Naah, Michael Omoh, Alfred Ajdarevic, Jonathan Lundberg, Yannis Mbombo, Kennedy IgboananikeAlla fick speltid utom Fagerström, Ajdarevic och Plessis.ÖSK avfärdade Hammarby i en målfylld affär efter en urladdning i första halvlek.Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Under förra sommarens svartvita transferkarusell fick vi se så många som sju nya ansikten ansluta till spelartruppen. Ett av dessa ansikten tillhör en 25-årig målvakt som smög in i truppen lite under radarn i samband med att Jacob Rinnes flyttlass bar av till Belgien. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.Årets allsvenska bortapremiär går av stapeln knappt 10 mil bort. På en lördag. Det finns med andra ord inga som helst anledningar att tveka. Anmäl dig nu så skapar vi tillsammans ett bortafölje i klass med Cupfinalen på Ullevi! Info och hur du går till väga finner du nedan med hälsningar från Kubanerna.ÖSK värvar den 28-årige nigerianske anfallaren Kennedy Igboananike. Igboananike har ett långt förflutet i Allsvenskan och har representerat både Djurgården och AIK. Senast kommer Igboananike från grekiska Veria FC. Kontraktet med Igboananike är på 2 år och ÖSKs trupp inför den kommande säsongen är nu helt klar.ÖSK var tvungen att vinna för att gå vidare i Svenska Cupen. Dagens motståndare behövde bara oavgjort. Och oavgjort blev det trots att ÖSK tog ledningen genom Nordin Gerzics fina frispark. Spelet var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher och känslan inför fortsättningen är försiktigt positiv.Under fredagen gjorde ÖSK klart med den franske mittfältaren och mittbacken Damien Plessis. Damien har spelat i en rad internationella storlag. Men även Damien själv är stor – nyförvärvet är 193 cm lång. Redaktionen fick ett samtal med Damien Plessis och Magnus Sköldmark. Där pratar fransmannen om sina tidigare klubbar, att laget är det viktigaste och känslan av att ÖSK verkligen ville ha honom.