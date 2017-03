Nordin Gerzic och nyförvärvet Kennedy Igboananike hade stor show idag mot finska mästarna IFK Mariehamn.

ÖSK-IFK Mariehamn 4-1: Ännu en urladdning inför premiären

ÖSK avfärdade lekande lätt finska mästarna när man gjorde fyra mål även om man borde ha gjort minst det dubbla.

Matchfakta

2017-03-25 19:03:00

Som ingressen säger så var detta en rätt så ensidig affär med mersmak för Örebro.ÖSK spelade med en högre växel från första sekunden och Mariehamn verkade osynkade i jämförelse.I inför-rapporten så efterlyste jag en skärpt defensiv och mer mål och jag fick ju utdelning också.Men det skulle dröja ett tag.En av de som skulle få nätkänning senare i matchen var Kennedy Igboananike som var framme i den trettonde minuten och oroade.Men Fagerström, som stod i Mariehamn-målet idag, lyckades rädda upp situationen där han hamnade på mellanhand.Vi fick inget mål men vi och Axén fick se precis det vi efterlyst under fönstret, en anfallare som löper i djupled.Direkt efter var Robin Sellin, som härjade på Behrn 2015 med giffarna, framme och sköt men Jansson visade sina spetsegenskaper på linjen och räddade.Och det var nog Mariehamns bästa läge bortsett från målet de gjorde och det skulle dröja tio minuter innan Gerzic satte tonen.I den tjugofjärde minuten får ÖSK ett fint frisparksläge centralt cirka tjugofem meter ifrån målet, inte ett patenterat Nordin Gerzic-läge men nära nog.För Nordin smällde upp frisparken i högra krysset, otagbart för Fagerström och 1-0 till ÖSK.Bara fyra minuter var det dags för Igboananike att presentera sig på riktigt i ÖSK-tröjan.Nordin Gerzic slog en lång, hög boll mot straffområdet som Kennedy tar ner perfekt och han fintar bort sin försvarare och lägger enkelt in bollen lågt vid närmsta stolpen.2-0 till ÖSK och Nordin visar prov på fint lir idag och Kennedy presenterar sig för publiken.Resten av halvleken fortsatte ÖSK att diktera villkoren på planen men skapade inga vettiga chanser.Men 2-0 till ÖSK i paus och man visade prov på fint kombinationsspel centralt och på vänsterkanten.Axén hade nog sagt till spelarna i halvtid att avsluta matchen inom de första fem minuterna av andra.För ÖSK hade två fasta situationer som resulterade i mål och vi kan ju börja med den första.I den fyrtiosjunde minuten får vi en hörna som slås utav Besara, Kennedy får ensam skjuta in bollen på volley och 3-0 är hans belöning.Hans andra mål för dagen och detta är ju ett praktexempel på hur man ska presentera sig som anfallare, mål, mål och mera mål.Blotta tre minuterna senare i den femtionde minuten var det dags igen.Nordin Gerzic's, för dagen, magiska fot skickar in en frispark från vänster som Lorentzson får en minimal touch på.Bollen går in till 4-0 och Fagerström är nog glad att han inte får vara med på Mariehamns resa hem till Åland.Där och då var matchen över trots att det återstod fyrtio minuter av matchen.Och Ålänningarna fick till slut in en reducering av Alexander Kangaskolkka som jag varnade för innan.Kangaskolkka får bollen snett inåt bakåt på en kontring och hans skott tunnlar Almebäck till 4-1.Innan det hade Besara, Ayaz, Valgardsson och Rogic 100% chanser till mål men lyckades inte.Och efter Mariehamns reducering fick Mbombo till ett inlägg som gick i ribban men matchen slutade 4-1.ÖSK hade en bra match framåt och stabilt bakåt mycket tack vare att Mariehamn inte fick till något vettigt spel.Men Fagerström hade ingen rolig match då han ofta hamnade på mellanhand i situationer och han cementerade nog sin roll som andremålvakt.Och resultatet 4-1? Det var ett resultat i underkant då vi hade högkalibriga chanser att göra mer mål.Hans första match från start blev en succé med två mål.Nordin visade fint prov idag och hans fasta situationer var riktigt dödliga idagLogi visade fin spelförståelse idag framåt och Ring bör nog inte vara så säker på att få starta premiären.(2-0)1-0 (24) Nordin Gerzic2-0 (29) Kennedy Igboananike (ass.Nordin Gerzic)3-0 (47) Kennedy Igboananike (ass. Nahir Besara)4-0 (51) Martin Lorentzson (ass. Nordin Gerzic)IngenIngenOscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Brendan Hines-Ike, Logi Valgardsson – Ferhad Ayaz, Johan Mårtensson, Nordin Gerzic, Filip Rogic – Kennedy Igboananike, Nahir Besara.Patrik Haginge, Damien Plessis, Alfred Ajdarevic, Sebastian Ring, Divine Naah, Yannis Mbombo, Maic Sema, Michael Omoh, Arvid Brorsson, Victor Sköld.Alla fick speltid utom Plessis, Sema och Brorsson.ÖSK avfärdade lekande lätt finska mästarna när man gjorde fyra mål även om man borde ha gjort minst det dubbla.ÖSK spelar sin sista träningsmatch för säsongen och denna gång står finska mästarna IFK Mariehamn för motståndet. Så detta kommer bli ett rejält prov för ÖSK.Lagom till seriestarten kommer Svartvitt få ett nytt utseende och samtidigt lägga till några spelaransikten i vänsterspalten, vår så kallade "Wall of fame". Nu har du chansen att välja in den spelare som DU anser ska finnas med. Ander Karlsson är bestämd sedan tidigare och finns därför inte med som ett alternativ.Nostalgiserien rullar vidare och landar den här gången i Mariehamn på Åland. Inte bara spelade den här mannen 59 matcher för ÖSK mellan åren 2009-2012, han var samtidigt även krönikör här på Svartvitt när det begav sig. Idag är han regerande finsk ligamästare och på lördag är han tillbaka på Behrn Arena när hans IFK Mariehamn gästar oss i vårt allsvenska genrep. Det är en ära att åter få presentera vår alldeles egna Bastufilosof, Tommy Wirtanen.Nu på lördag arrangerar ÖSK en kick-off på Frimis Salonger inför den allsvenska säsongen 2017. 19:00 drar det igång och det kommer att bjudas på talk-show med Gamla Trä, intervjuer med spelare och tränare samt ett husband av ÖSK-supportrar som kommer att spela under kvällen. Det är gratis för alla med årskort och en femtiolapp för övriga.ÖSK avfärdade Hammarby i en målfylld affär efter en urladdning i första halvlek.Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.