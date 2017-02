Foto: Erik Wärlegård / Örebro SK

ÖSK lånar mittfältare från Manchester City

ÖSK är överens med Manchester City om ett lån av den 20-årige ghananske mittfältaren Divine Naah. Lånet gäller till att börja med under vårsäsongen och Naah ansluter till Örebro redan under torsdagen. Den offensiva mittfältaren har bland annat spelat 32 matcher för NAC Breda i holländska Eredivisie under 2015.

ÖSK är överens med Manchester City om ett lån av den 20-årige ghananske mittfältaren Divine Naah. Lånet gäller till att börja med under vårsäsongen och Naah ansluter till Örebro redan under torsdagen. Divine Naah är född i Ghana 1996 och fostrad i Right to Dream Academy. Sommaren 2014, endast 18 år gammal, skrev han på för den brittiska storklubben Manchester City och har sedan dess varit utlånad.



Efter en kort sejour i Strømsgodset i norska Tippeligaen lånades han i januari 2015 ut till NAC Breda i holländska Eredivisie. På knappt en och en halv säsong startade han i 32 matcher för det holländska laget. I somras lånades han ut till FC Nordsjælland i danska SAS-ligan och har under hösten spelat fem matcher för danskarna. Trots sin unga ålder finns det alltså gott om rutin från matchspel i högstaligorna i flera europeiska länder.



– När den här möjligheten dök upp tvekade vi inte, säger Magnus Sköldmark sportchef i ÖSK. Naah är en mycket spännande mittfältare som kommer spetsa konkurrensen på vårt redan starka mittfält. Han är användbar på flera av de offensiva positionerna och ger oss fler alternativ i hur vi kan spela laget. Det är dessutom även roligt att Manchester City ser att vi har en bra utvecklingsmiljö.



Divine Naah gör sitt första träningspass med ÖSK under torsdagen och genomgick en medicinsk undersökning under morgonen. ÖSK jobbar för att få honom spelklar med förhoppningen att han ska finnas tillgänglig till hemmamatchen mot BK Häcken, söndagen den 5 mars. – Jättekul att allt har fallit på plats. Vi har tittat en hel del på Naahs matcher sedan vi fick indikationer på att ett lån var möjligt och vi tror han kommer att passa bra in i vårt sätt att spela. Det finns egenskaper i honom som vi tror kommer blomma ut och få rejäl färg i ÖSK-tröjan, säger Alexander Axén, huvudtränare. ÖSK tittar fortsatt efter förstärkningar inför Allsvenskan 2017 och Magnus Sköldmark bekräftar att man har många parallella spår igång:



– Vi har tidigare sagt att vi letar förstärkning i både försvarslinjen och i anfallet och det gäller fortfarande. Vi fortsätter att följa den plan vi har och lånet av Naah är en del i den planen. Ska vi värva vill vi ha hit spelare som utvecklar laget. Vi känner oss trygga med sättet vi jobbar och stressar inte. Vi märker att intresset från örebroarna är stort och tillsammans ska vi jobba hårt för att skapa en riktigt bra säsong. Förhoppningsvis kan vi presentera ytterligare pusselbitar de närmaste veckorna, avslutar Magnus Sköldmark.













0 KOMMENTARER 519 VISNINGAR 0 KOMMENTARER519 VISNINGAR HANS-PETER ÖHMAN

2017-02-23 11:29:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-02-23 11:29:00

Örebro

2017-02-20 08:00:00

Örebro

2017-02-18 18:15:00

Örebro

2017-02-17 09:00:00

Örebro

2017-02-12 18:31:00

Örebro

2017-02-12 10:00:00

Örebro

2017-02-10 09:00:00

Örebro

2017-02-08 15:53:00

Örebro

2017-02-07 21:11:00

Örebro

2017-02-05 08:00:00

ANNONS:

ÖSK är överens med Manchester City om ett lån av den 20-årige ghananske mittfältaren Divine Naah. Lånet gäller till att börja med under vårsäsongen och Naah ansluter till Örebro redan under torsdagen. Den offensiva mittfältaren har bland annat spelat 32 matcher för NAC Breda i holländska Eredivisie under 2015.Även om Svartvitt vanligtvis strävar efter att blicka framåt så lanserar vi idag en serie där fokus istället ligger bakåt i tiden. Förhoppningen är att vi med lite jämna mellanrum kommer återkomma med intervjuer av tidigare svartvita profiler. Först ut i denna serie är kanadensaren Chris Pozniak, numera stadgad i Toronto, som under säsongerna 2001-2003 var ett säkert och uppskattat kort på vår högerbacksplats.Örebro SK spelade oavgjort i årets första tävlingsmatch efter 1-1 hemma mot Åtvidabergs FF i Svenska Cupens första gruppspelsomgång. ÖSK tog ledningen på straff precis i slutet av första halvlek men Åtvidaberg kom igen och kvitterade precis i matchens slutskede.Äntligen är det dags för tävlingsmatch. Träningsmatcher i all ära, men när det vankas tävlingsmatcher blir pulsen en helt annan. För ÖSKs del innebär det Svenska Cupens gruppspel och match mot Åtvidabergs FF hemma på Behrn Arena.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Årets allsvenska bortapremiär går av stapeln knappt 10 mil bort. På en lördag. Det finns med andra ord inga som helst anledningar att tveka. Anmäl dig nu så skapar vi tillsammans ett bortafölje i klass med Cupfinalen på Ullevi! Info och hur du går till väga finner du nedan med hälsningar från Kubanerna.2016 var året Sebastian Ring såväl debuterade i Allsvenskan som tog en till stora delar ordinarie plats i startelvan. Detta belönades i början av januari med ett nytt tvåårskontrakt. Svartvitt tog sig ett snack med Sebbe för att b la höra om hans förväntningar på 2017, hur han upplever positionsskiftet till ytterback samt för att försöka reda ut om brorsan Jonathan verkligen hatar ÖSK.Det var en match med två halvor. Där första halvlek var spelmässigt slarvig med målchanser där andra bara var slarvig.ÖSK får nöja sig med en placeringsmatch i årets upplaga av atlantic cup. För motståndet står danska AGF som vi mötte i förra årets upplaga. Ett kärt återseende med andra ord.Långläsning till söndagskaffet. Möt ÖSKs assisterande tränare Axel Kjäll i ett samtal kring spelsystem, sifferkombinationer och om att hitta balansen mellan lagdelar, spelare, spets, kvalitet och familj.