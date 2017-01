ÖSK-Sirius 2-4: En egendomlig och ungdomlig första match

Örebros första match för året fick en ungdomlig ton där ett mer moget Sirius till slut vann komfortabelt.

Matchfakta

På ett milt Behrn Arena var det dags för årets första match där otaliga ungdomar skulle spela i ÖSK.För motståndet stod nykomlingarna Sirius som skulle ta det lite lugnare med sina byten.Starten av matchen var som väntat trevande där båda lagen försökte spela sig fram längs marken utan några vidare resultat.Men det var ÖSK som skapade dem första chanserna och det var Nahir Besara som var pigg och oroade med sitt skott två gånger inom loppet av några minuter.Men hans sikte satt inte dessa gånger olikt i höstas då han nätade nästan varannan match.Istället tog sig Sirius in i matchen och Kingsley Sarfo visade prov på sin fina passningsfot.Han likt hela Sirius hade det lätt att etablera spel på den svartvita planhalvan.Men sen i den tjugosjätte minuten så fick ÖSK tag på bollen och gick framåt. Michael Omoh gick fram på högerkanten och slog en perfekt djupledsboll.På bollen löpte den unge Adam Bark född år 2000 och han fick iväg ett bra avslut som satt bakom målvakten.1-0 Örebro och Adam är alltså den första målskytten i ÖSK född efter millenieskiftet i hans a-lags debut.Men ÖSK hade ändå svårt att få till något vidare spel efter detta mål.Man skapade ändå chanser där Omoh fick till en rejäl strumprullare trots bra passningslägen.Eller när Rogic vart så överrumplad av en målchans att han lyckades missa målet från nära håll.Men Sirius metodiska rull skulle få resultat till slut efter att man fått en hörna.Hörnan nickades först bort bara för att skickas in och sedermera ut ännu en gång.Sarfo fick då måtta in bollen framför straffområdet, bollen slank förbi Almebäck och Daniel Jarl kunde peta in bollen bakom Fagerström.1-1 i paus alltså och en trevande halvlek var över där ÖSK nog borde ha haft en ledning.I paus bytte ÖSK ut hela sex spelare och detta skulle visa sig i spelet direkt.För om ÖSK hade svårt att etablera spel i första halvlek så blev det svårare i andra.Sirius visade fortsatt bra laganda och skulle snart få med sig ett ledningsmål.I den femtiofemte minuten måttades ett inlägg in från vänsterkanten och en ifrågasatt Ring rev ner en Siriusspelare i straffområdet.Domaren Al-Hakim tvekade inte och pekade på straffpunkten.Mr.Sirius själv, Kim Skoglund , rullade enkelt in 2-1.Ring som ersatte Valgardsson i paus ska nog inte tro sig sitta säker på vänsterbackspositionen efter denna insats.Ring var inte heller den enda spelaren som skulle bytas in utan ytterligare fem byten gjordes i den sextionde minuten.ÖSK hade alltså sex juniorer på planen efter den sextionde minuten och det märktes.För i den sextiofemte minuten så skulle Martin Trinh trycka lite för högt upp på sin högerkant och blotta ytan bakom sig.Där kom en Siriusspelare och spelar in bollen lågt i straffområdet där Ante Björkebaum tar emot den.Ante klackar sedan bollen horisontellt med straffområdet.Där stötte Johan Andersson 3-1. Ridå?Nej, spelet var nu mer öppet än förut där ÖSK anföll i korta vågor och Sirius fick chanser att kontra.Det skulle dock dröja till den åttiofjärde minuten innan ÖSK skapade en riktig farlighet.Ebrima Jaiteh fick med sig bollen på högerkanten och blickade upp.Han bombade på och bollen tog i kryssribban men ingen lycka denna gång.Men i den efterföljande sekvensen kombinerade man på vänsterkanten där Sema skickade in bollen i straffområdet.Där möter Viktor Walldén upp inlägget och tar ner den åt Kevin Johansson som skickar in ett lågt och behärskat avslut bakom målvakten.2-3, game on.ÖSK försökte sig på en forcering men det var inte förens i den nittionde minuten som man skapade en het chans.På en hörna så försökte Carl Ekstrand-Hamrén nicka in kvitteringen men bollen gick tätt utanför.Istället fick Sirius oceaner av ytor att kontra på och kunde skicka in 4-2 genom Alexander Nilsson.3p Adam Bark2p Arvid Brorsson1p Ferhad Ayaz(1-1)1-0 (26) Adam Bark (ass. Michael Omoh)1-1 (39) Daniel Jarl (Kingsley Sarfo)1-2 (57) Kim Skoglund (Straff)1-3 (65) Johan Andersson (Ante Björkebaum)2-3 (85) Kevin Johansson (Viktor Walldén)2-4 (90+) Alexander Nilsson (Ass.okänd)Martin Trinh Christer Gustafsson och Kim SkoglundAnton Fagerström – Martin Lorentzson , Michael Almebäck, Arvid Brorsson, Logi Valgardsson – Michael Omoh, Johan Mårtensson, Filip Rogic , Ferhad Ayaz - Nahir Besara, Adam Bark. Sebastian Ring , Maic Sema, Nordin Gerzic , Anton Fagerström, Carl Ekstrand Hamrén, Ebrima Jaiteh, Martin Trinh, VIktor Walldén, Kevin Johansson, Viktor Franssila.Alla fick speltid utom Viktor Franssila.