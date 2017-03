Behrn Arena, 2017-03-05 16:00

Örebro - Häcken

1-1



ÖSK ute ur cupen efter oavgjort hemma mot Häcken

ÖSK var tvungen att vinna för att gå vidare i Svenska Cupen. Dagens motståndare behövde bara oavgjort. Och oavgjort blev det trots att ÖSK tog ledningen genom Nordin Gerzics fina frispark. Spelet var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher och känslan inför fortsättningen är försiktigt positiv.





Första halvlek

Inledningsvis var det mycket ÖSK och







Efter ÖSKs ledningsmål fortsatte ÖSK att, om inte pressa på, så ändå har ett påtagligt övertag i matchen.



Häcken kom upp i några halvfarliga lägen som alla slutade utan att sätta hemmalaget på allt för stora svårigheter. Närmast till att skapa en farlighet var Häckens



I sekvensen efter Mohammeds varning får ÖSK en hörna som Gerzic ska slå. De handfull fans som är på plats i Häckens klack tycker att Gerzic fuskar med att lägga upp bollen vid hörnan och blir oxtokiga och får domare Hamlin att uppmärksamma situationen. När Gerzic rättar till bollen tycker Häckens fans fortfarande inte att det är tillräckligt och en av dem tar upp en lös stol som han hotar att slänga ner mot Gerzic. Den typen av beteende är under all kritik. På det stora hela är den händelsen matchens lågvattenmärke och jag hade skämts ögonen ur mig om någon ur Kubanerna stått för samma trams.



Strax därefter får dock Häcken istället en hörna som Alexander Farnerud serverar till



Resten av halvleken känns på väg att bli avslagen när Nordin Gerzic får en boll olyckligt slagen mellan benen. Bollen tar så illa att han tvingas åka ut på bår och byts ut mot Ferhad Ayaz. I det läget byter



Som en följd av skadan tar Häcken över spelet i slutet av halvleken och Crespo får en halvchans i den 41:a minuten när han bröstar ner bollen i kamp med Hines-Ike, vänder sig om och skjuter över.



I paus är känslan ändå positiv och spelet känns övertygande jämfört med tidigare matcher på försäsongen. Johan Mårtensson ser riktigt spännande ut på innermittfältet och mittförsvaret har inte gett Crespo några chanser att tala om. Hines-Ike är visserligen den försvarare som blir överlistad vid Häckens mål, men hans spel känns ändå inte dåligt på något vis. Det ska bli oerhört spännande att se hur situationen artar sig när nye mittbacken Damien Plessis kommer på plats.



Andra halvlek

Andra halvlek är inte många sekunder gammal när Alexander Farnerud kommer loss på sin högerkant. Han får iväg ett ganska farlig skott som dock går över



Efter den inledande chansen från Häcken är det bara ÖSK under någon kvarts spel utan att det för den saken skull blir någon jättefalighet. Ayaz och Besara väggar fram till någon halvchans. Omoh trollar men får ånyo inte riktigt till den sista touchen. Ayaz har ytterligare någon chans när han rinner iväg på sin vänsterkant.







I den 52:a minuten får istället Häcken en snabb omställning där Crespo blir fri med bollen men Jansson kommer snabbt ut och räddar.



Ytterligare några halvchanser senare kommer sen chansen med stort C i minut 61. Bollen går som på ett snöre genom Häckens straffområde utan att någon ÖSKare egentligen får till det där riktigt farliga läget. Omoh till Rogic till Sköld till Ayaz utan att det resulterar. 2-1 hade suttit otroligt skönt där om någon bara fått bollen på mål.



Mot slutet av matchen känns det som att ÖSK tar över mer och mer samtidigt som Häcken sjunker lägre och lägre. Det blir egentligen ingen superfarlig chans mer i matchen utan det är halvchanser här och där. Åt båda håll. ÖSK har det mest av spelet, men Häcken kommer i omställningslägen om vartannat.







I minut 79 får Häcken en hörna, men det enda som händer är att Alexander Faltsetas försöker vinna sin duell mot Hines-Ike. Det amerikanska stålet vann solklart och Faltsetas gick ner för räkning under några sekunder och får ledas ut av planen men är snart åter i spel.



Besara har en nick som smiter precis utanför krysset mot slutet men andra halvlek blir mållös och matchen slutar därför 1-1 och ÖSK blir utslaget ur cupen på Häckens bekostnad.



Personligen tyckte jag att intrycket från halvtidspausen bestod matchen ut. Det här var ett fall framåt jämfört med tidigare matcher och Mårtensson och Rogics andra halvlek kändes spännande. Mittförsvararna Brendan Hines-Ike och Michael Almebäck gav heller inte Crespo särskilt många lägen och det ser jag som positivt. Framåt slet Viktor Sköld som vanligt och



För ÖSKs del är Svenska Cupen slut för den här säsongen och nu tar vi istället sikte mot den Allsvenska premiären hemma mot Jönköpings Södra om en knapp månad. Och förhoppningen är att det till dess kommer in en anfallare av hög rang. Inget ont om Sköld och Besara, men hade ÖSK haft en klinisk avslutare hade man vunnit idag. Inget snack.



Dagens topp: Johan Mårtensson

Dagens bottennapp: den Häcken-supporter som hotade att slänga ner en stol på Nordin Gerzic när han skulle slå en hörna i minut 24. Sånt hör inte hemma i



