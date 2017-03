ÖSK värvar Liverpoolfostrad mittback

ÖSK värvar en viktig pusselbit till lagbygget 2017. På en presskonferens under fredagen presenterade klubben nyförvärvet Damien Plessis, senast från Lausanne.

Plessis har representerat Frankrike på U21-nivå och Alexander Axén är nöjd med värvningen. "Vi ville inte ha någon under 188cm. Han är 193!"



Damien har tillhört en rad internationella storklubbar: Lyon, Liverpool och Panathinaikos.



Det är som sagt en lång mittback med ett imponerande CV som har skrivit på för ÖSK. Kontraktet gäller för 2 år.

Damien är tilltänkt som mittback och Alexander Axén är nöjd med värvningen. "Vi har saknat styrka i både defensivt och offensivt straffområde. I Damien får vi den styrkan i och med att han är 193 cm lång."

Magnus Sköldmark menar att detta är en positiv värvning för hela ligan. Dock är inte Damien Plessis redo för spel mot Häcken på söndag. Han har inte spelat fotboll på ett par månader och behöver tid för att komma i form.



Damien började sin fotbollskarriär i Lyon. 2007 blev fransmannen en del av Liverpools u19-trupp efter att ha imponerat i U19-EM i Österrike.

Dåvarande Liverpooltränaren Rafael Benitez beskrev Plessis såhär: "He is a good player, big and strong, and we're sure he'll do well for us. He's only a young boy with plenty of time to work on his game but it depends on his progress how quickly he can force his way into the first team." Under 2008/2009 spelade han tre matcher för Liverpools A-lag, men blev utkonkurrerad av Xabi Alonso. 2010 skrev han istället på för Panathinaikos, men blev utlånad till Doncaster.





