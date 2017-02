ÖSKs seger byttes till oavgjort, 1-1 mot Åtvidaberg

Örebro SK spelade oavgjort i årets första tävlingsmatch efter 1-1 hemma mot Åtvidabergs FF i Svenska Cupens första gruppspelsomgång. ÖSK tog ledningen på straff precis i slutet av första halvlek men Åtvidaberg kom igen och kvitterade precis i matchens slutskede.

Precis som förra året inledde ÖSK gruppspelet i Svenska Cupen med att spela oavgjort. Och precis som förra året grusades segern i matchens slutminuter. Då var det BK Forwards Emil Berger som slog in en frispark i den 89:e minuten. Denna gång var det Åtvidabergs Samuel Holm som målnickade i samma 89:e minut och resultatet blev därmed oavgjort.ÖSK började matchen övertygande och under de första 20-25 minuterna var det mer eller mindre spel mot ett mål. Michael Omoh , Ferhad Ayaz och Nahir Besara hade flera fina intensioner och på topp fick Victor Sköld minst två rejäla målchanser innan 30 minuter var spelade.Inledningsvis blir det också tydligt att Martin Lorentzson blir innermittfältare i uppspelsfasen men att han och Sebastian Ring skiftar uppgifter i perioder och då är det istället den senare som agerar mittfältare.I utgångsläget spelade ÖSK 4-4-1-1 i försvarsspel och mer åt 3-4-3 i anfallsspelet där en av ytterbackarna och Nordin Gerzic är defensiva mittfältare och där Filip Rogic och Nahir Besara är offensiva mittfältare bakom en kedja med Omoh, Ayaz och Sköld i anfallsspelet.ÖSKs första chans kom i minut 14 då Sköld kommer helt igenom ÅFF-försvaret och petar bollen förbi målvakten Gustav Jansson , men bollen smet precis utanför.Nästa rejäla läge kom i den 27:e minuten då Omoh får till ett inlägg men varken Filip Rogic (eller var det Ayaz?) eller Besara kan komma överrens om vem som ska skjuta och de båda hoppar istället över bollen så att chansen helt rann ut i sanden. Hade någon av dem bara fått bollen på mål hade det med stor sannorlikhet stått 1-0 redan där och då.Under första halvlek räknar jag till 4-5 rejäla målchanser där ÖSK har de flesta, men där ÅFF också har några lägen som skulle kunnat resultera i målchanser. Framförallt vid ett omställningsläge men där den sista passningen misslyckades och då ÅFFs Simon Helg fick iväg ett skott som Oscar Jansson räddade via stolpen.ÖSK har ytterligare ett riktigt fint läge i den 39:e minuten när Ring slår en passning till Ayaz som spelar vidare snett inåt bakåt till Besara som vänder bort två försvarare och skjuter precis utanför.Pausvilan känns nära när Omoh, i minut 45, slår en lång boll från sin högerkant på egen planhalva upp mot Sköld som stångas med två försvarare så pass bra att bollen går vidare till Ayaz på vänsterkanten. Ayaz sprintar vidare mot motståndarens mål men möts upp av ÅFFs Alberto Catenacci som tydligt går in med kroppen mot Ayaz med start klart utanför straffområdet. Ayaz fortsätter dock in i straffområdet innan han faller och domaren blåser straff. Från min position såg straffen billig ut men Besara är stensäker och skjuter 1-0 till ÖSK via höger ribba och in. Riktigt fint straffmål där. Hur säkert som helst.Känslan i paus var positiv. ÖSK har matchen i sin hand. Det kanske inte är fantastiskt spel och det känns att det är tidigt på säsongen, men det känns ändå tryggt och som att ÖSK har någonting spännande på gång.Andra halvlek inleds trevande med någon halvchans åt vardera hållet innan ÖSK tar över spelet mer och mer och i 52:a minuten får Ayaz ett friläge där han blir nerdragen i straffområdet. Personligen tycker jag att den situationen är tydligare straff än den i den första halvleken, men domaren väljer att fria.Strax därefter får ÅFFs Björn Westerberg iväg ett skott från strax utanför ÖSKs straffområde som Oscar Jansson enkelt tar hand om.Spelet fortsätter att bölja och i minut 59 väggspelar Omoh med Rogic och spelar snett inåt bakåt till Besara som får iväg ett hyfsat skott i nästan liggande position som ÅFFs målvakt räddar till hörna. Just den där snett-inåt-bakåt-passningen från Omoh till Besara återkommer vid flera tillfällen under matchens gång och där känns det som att det finns målpotential.ÖSK får därefter en lite starkare period men utan att egentligen skapa några rejäla farligheter.I den 72:a minuten drar Åtvidaberg återigen iväg ett skott utifrån som Oscar Jansson får rädda men på det stora hela känns försvarsspelet tryggt och säkert. Ring och Lorentzson spelar bra. Brendan Hines-Ike s och Mickael Almebäcks mittbacksspel funkar helt okej och på det centrala mittfältet spelar Nordin Gerzic och Rogic stabilt även om Nordin ser lite trög ut (men det brukar han ju göra vid den här tiden på året).I den 75:e minuten byts Johan Mårtensson in istället för Omoh och Rogic tar istället hand om högeryttern samtidigt som Mårtensson tar Rogics plats på innermittfältet och nästan direkt efter bytet dribblar Rogic på sin högerkant och får iväg ett skott som täcks ut till Mårtensson som dock skjuter en bit över.Matchen börjar lida mot sitt slut när Yannis Mbombo byts in mot Sköld i den 83:e minuten. Därmed har ÖSKs samtliga nyförvärv fått officiell speltid för Svartvitt.Just Mbombo får ett ypperligt läge att avgöra matchen när han i den 87:e minuten får bollen ute på vänsterkanten. Han försöker vinkla in bollen i det bortre hörnet, men avslutet går en bit utanför. 2-0 där och matchen hade varit avgjord.Istället kommer ÅFFs Simon Helg på vänsterkanten och via Linus Tornblad (Lorentzson och Gerzics försvarsspel ställer en del frågetecken i situationen) slås bollen mot bortre delen av straffområdet där alltså Samuel Holm i kamp med både Hines-Ike och Almebäck nickar bollen i mål. 1-1 i minut 89.ÖSK får ytterligare en chans i minut 94. Men frisparken till vänster på ÅFFs planhalva resulterar istället i en snabb omställning för ÅFF som sånär kan avgöra matchen till sin fördel.Matchen slutar 1-1 och Alexander Axén säger i ett klipp på ÖSKs hemsida att ”ÖSK borde tagit tillvara på fler av de stora målchanserna”.I Åtvidaberg var Simon Helg bäst och Filip Rogic fick pris som bästa ÖSK:are.På det stora hela lägger jag lika mycket vikt vid den här matchen som jag gjorde på matchen mot BK Forward för ett år sedan. Ett oavgjort resultat där spelar mindre roll för säsongen som kommer. Speciellt eftersom att ÖSK varit tydliga med att truppen inte är spikad än och att ytterligare en anfallare och en mittback ska hämtas in.I ÖSKs Svenska Cupen-grupp vann Häcken komfortabelt mot Norrtälje och allt tyder nu på att matchen mot just Häcken kommer att bli helt avgörande.ÖSK möter i nästa omgång Norrtälje borta den 25 februari klockan 14:00. Till den matchen anordnar Kubanerna resa. Följ med dit! Här kan du se fotbollskanalens höjdpunkter av matchen.