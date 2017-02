Sebbe Ring: "Jag ska konkurrera om en plats i U21-landslaget i år"

2016 var året Sebastian Ring såväl debuterade i Allsvenskan som tog en till stora delar ordinarie plats i startelvan. Detta belönades i början av januari med ett nytt tvåårskontrakt. Svartvitt tog sig ett snack med Sebbe för att b la höra om hans förväntningar på 2017, hur han upplever positionsskiftet till ytterback samt för att försöka reda ut om brorsan Jonathan verkligen hatar ÖSK.

- Tack så mycket!- Nej, jag har inte haft någon brådska. Jag sa till agenten (Jonathan Chalkias) att jag ville ha något klart i början av januari då de flesta lagen då börjar dra igång sin träning igen efter uppehållet, samtidigt ska såklart allt med kontraktet kännas rätt. Det har funnits lite olika alternativ men ÖSK har alltid varit mitt förstahandsalternativ så det blev till slut ett enkelt val.- Personligen är jag väldigt nöjd med mitt debutår i Allsvenskan. Jag spelade runt tjugo matcher från start och det måste ändå tyda på att man har gjort något bra. Att komma från spel i Division 1 till Allsvenskan och ta en startplats tror jag inte så många andra i lika ung ålder gör så det är något jag är stolt över samt även att det gick så pass bra som det gjorde. Jag är hyfsat nöjd poängmässigt med ett mål och tre assist under debutåret.- Jag ser positivt på kommande säsong. Vi har tappat några bra spelare men samtidigt har vi fått in ett par väldigt spännande ersättare så det ser lovande ut. Det personliga målet inför säsongen är att bli en ännu bättre spelare, att ta nästa steg samt även vara med och konkurrera om en plats i U21-landslaget.- Just nu ser jag mig som vänsterback. Men om jag får drömma lite skulle jag absolut kunna tänka mig ta ett kliv upp i banan till central mittfältare senare i karriären. Just nu är det dock full fokus på vänsterbacksplatsen som jag även trivs väldigt bra med.- Det har hjälpt mig väldigt mycket som spelare att jag under nästan hela min ungdomskarriär spelat central mittfältare. Exempelvis kring speluppfattning, passningsspel och duellspel. Sedan beror det ju lite på hur Alec vill formulera laget och vad de olika positionerna då får för uppgifter. Förra säsongen fick jag sköta mycket uppspel i offensiven vilket jag trivdes med och då blev man lite som en "central mittfältare" i uppbyggnadsfasen. I år hoppas jag dock på betydligt fler offensiva utflykter men det är upp till Alec hur han vill att vi ska spela.- Det kan jag ju inte gå in på för mycket här, då kommer alla motståndare kunna utnyttja mina svaga punkter (haha). Nä, men det var delar i försvarsspelet som var lite svårt till en början. Men det var bara att lägga ner lite extra tid på det genom att prata med tränaren om sådana situationer och titta på klipp så att man lärde sig det snabbare. Det handlar också mycket om tajming som ytterback, när man ska stöta och när man ska falla ur och det har blivit till en av mina styrkor. Man kan fortfarande bli bättre på det mesta och det blir man dels genom att träna men främst genom att spela matcher.- Vilken enskild spelare som var tuffast att möta vet jag inte riktigt så den svarar jag pass på. Som lag måste jag säga Östersund när vi mötte dem på hemmaplan. Det var en jobbig match! Det kändes som de var överallt och att de kom en del två mot en på kanterna, då blir det tufft som ytterback. Sen handlar det mycket om självförtroende och Östersund var inne i en fruktansvärt bra period just då, samtidigt som vi var inne i en sämre period där i slutet på säsongen.- Jag gillar att ta det lugnt på fritiden. Vara med polare och gå på stan eller ta en fika, att träffa familj och släkt. Annars är jag bara hemma och softar. Sedan försöker jag också träna lite extra när möjlighet finns.- Det har varit så att vi yngre håller oss lite till varandra men förra säsongen när man spelade rätt mycket så började man känna sig mer som "en i gänget". Varför det har känts eller varit så vet jag inte riktigt men det blir nog lätt så. Det blir mest att man drar ut och käkar efter träningarna samt att man träffas och kollar lokal fotboll när det är säsong för det. Sedan håller jag mig inte till någon speciell utan alla i laget är väldigt sköna och lättsamma att vara med.- Egentligen ska du ju prata med honom om det här, men det har självklart blivit en överdrift från medias håll. Han har aldrig sagt så som det stått i media utan det är media som tolkat dessa saker helt fel och bara velat elda på. Sedan var det ju såklart så att om vi (ÖSK) och Kalmar låg och kämpade om Europaplatserna i tabellen så hoppades han att vi skulle förlora så att Kalmar skulle få en enklare resa och det är ju förståligt, så hade ju vem som helst tänkt. Med det så hoppades han inte att vi skulle förlora varje match utan den delen tolkades fel från medias sida.- Jag gillar verkligen hans spelsätt och rörelsemönster på planen. Det är många som säger att han har en internationell spelstil och det håller jag med om så det var verkligen kul att han fick den här möjligheten i Turkiet. Han har alltid haft det som dröm och sagt till föräldrarna att han en dag ska bli utlandsproffs och nu slog det in så det är ganska häftigt. Sen ser han inte detta som någon slutstation utan snarare en start på något ännu större.- Svår fråga... Jag tycker vi har många bra och spännande spelare. Jag tror att nyförvärvet Filip Rogic kan bli bra i år, han har sett väldigt bra ut på träningarna de inledande veckorna. Sedan tror jag även att Ferhad Ayaz kan bli rolig att titta på i år med sin fart och sitt driv med bollen.- Det finns inget att tveka på, du som gillar ÖSK, fotboll eller helt enkelt sport i allmänhet borde genast köpa årskort för att ha en given plats på Vallen i år. Jag tillsammans med grabbarna i laget kommer ge allt för Sportklubben och det ska du på läktaren också göra. Köp årskort så lovar jag att vi bjuder på oförglömliga ögonblick tillsammans. Vi ses på Behrn!