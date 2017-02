Sema: ”känslan inför säsongen är god”

För ganska exakt ett år sedan presenterades Maic Sema som ny spelare i Örebro SK på en presskonferens. Sema kom från cypriotiska AEL Limassol och beskrevs av Magnus Sköldmark som en offensiv spelare som skulle bidra med fart och teknik och Alexander Axén förklarade att Sema var en spelare som han jagat under flera år och försökt att knyta till sig vid flera tidigare tillfällen. Axén uttryckte också att Sema skulle bli en spelare som skulle bidra med många mål och poäng.

Ett år senare kan vi konstatera att det blev åtta mål på de 29 matcher (varav 20 från start) som den Lyckselefödde Maic Sema spelade under sin första säsong i den vackraste av tröjor.



När Svartvitt når Maic beskriver han själv att upplevelsen av säsongen som gick var uppdelad i två stadier där våren gick bra för laget men där hösten sen gick lite sämre. På det stora hela säger Maic att han visste att Allsvenskan var en bra serie som hela tiden blir bättre och bättre och med facit i hand kändes det bra att komma tillbaka och spela i Allsvenskan.



Hur är Örebro som stad Maic? Vad är det bästa och det sämsta med Örebro?

”Jag hade inte så mycket koll på Örebro innan, men har verkligen blivit positivt överraskad. Det bästa är alla de trevliga människor jag träffar på och utbudet av restauranger och hur mysigt det är på sommaren runt slottet, torget och alla dess uteserveringar.”

Vad som är mindre bra med Örebro har Maic svårt att svara på mer än att alla svenska städer är lite tråkigt gråa över vintern.



Säsongen 2017

Känslan inför den kommande säsongen är, enligt Maic, god och han beskriver också att gruppen som ÖSK just nu har är en bra grupp med ”sköna grabbar” som trivs med varandra och som kommer kriga för att göra ett så bra resultat som möjligt under den kommande säsongen.



”Det börjar klia lite grann så man vill bara komma igång”



De tre senaste nyförvärven (Johan Mårtensson, Filip Rogic och Yannis Mbombo) vill Maic karaktärisera som ”bra killar som jag tror kommer komma in och höja kvaliteten i truppen”.



Det är lätt av slås av Maics glädje. I klipp efter klipp, på Internet eller på ÖSKs sociala medier, är hans stora leende nästan alltid närvarande och vad vi på Svartvitt hört är han en glädjespridare av rang.



På fotbollsplanen är det väl ingen som inte minns Semas två mål från hemmamatchen mot IFK Göteborg i april. Som inhoppare kom han in och vände matchen till ÖSK-vinst.

http://www.fotbollskanalen.se/video/3350879/sema-slar-till-igen---dundrar-in-vandningen-for-osk/



Låt det komma ännu fler sådan mål under 2016!

2017-02-03 12:00:00

