Silly Season 2016/2017: Erik Moberg lämnar och jakten på anfallare fortsätter i Holland.

Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb med spelare som lämnat och en tidig toppstrid som slutade med en nionde plats.

Men när en säsong tar slut så börjar en annan och i år är det inget undantag och nu kommer vi både värva och förlora spelare.

Och här kan ni följa allt om den svartvita klubbens övergångsfönster från rykten till klara övergångar inför säsongen 2017.



2017-01-12 Erik Moberg lämnar och jakten på anfallare fortsätter i Holland.

Det är NA som i en intervju med Alexander Axén som för nuvarande befinner sig nere i Dubai med landslaget och andra representanter för de flesta allsvenska klubbarna. Axén berättar att 3-4 bra spelare ska in i truppen in säsongen drar igång.

Bland dessa ska en ny mittback in och Axén berättar att mittbacken Erik Moberg inte får förlängt.



Han fortsätter med att berätta mer om Robert Åhman-Perssons situation där han säger följande.

"Det är inte klart än. Han vill till Kina eller Japan och tjäna pengar. Men blir det inte det så blir det vi, det skulle förvåna mig mycket om det blir någon annan svensk klubb"



Men jakten på en vass anfallare fortsätter och i jakten på anfallare så har ÖSK sina ögon på Holland om man ska tro NA.

Och Axén valde att kommentera Banguras övergång med att säga att de hade visat intresse men inte mer än så då han inte var den typen av spelare ÖSK ville ha.

Redaktionens kommentarer: Tråkigt men inte förvånande att Erik får lämna, han har tyvärr ingen spets som gör han ovärderlig för laget. Med det sagt så kan dock bli en nyttig spelare i någon av nykomlingarnas trupper.

Att RÅP tittar på klubbar i Asien är ingen hemlighet och man kan förstå att det lockar att tjäna storkovan i Asien. Frågan är ju bara hur sugna klubbarna i Asien är på att skriva kontrakt med snart 30-åriga mittfältare från en mittenklubb i Sverige.



Inget illa menat mot Roberts egenskaper som fotbollsspelare men hans ålder talar emot honom och att klubbarna främst i Kina har börjat köpa högkalibriga toppspelare från större europeiska ligor. Kanske är det för sent för RÅP.

Mer intressant är det att ÖSK letar efter "etablerade anfallare" i Holland enligt NA.

Låt spekulationerna börja, vem ÖSK låna eller värva från Holland?

Redaktionens kommentarer: Carl likt Jonathan behöver speltid för sin utveckling och som Axén sade så är division två inget alternativ. Så Carl kommer förmodligen inte synas till i Rynninge, BK Forward m.fl.

Men Carl har nog närmre till A-laget än Jonathan och jag tror nog att han kan ta nästa steg oavsett om det är inom detta lands gränser eller i Oppland, Norge.



Carl har ju trots allt mycket rutin av att vara ordinarie om än i vårt U-21 lag där han varit cementerad i backlinjen en längre tid nu.

Redaktionens kommentarer: Jag hoppas innerligt att RÅP stannar men jag tror att klubben har för avsikt att omskola honom till mittback och man undrar ju hur sugen RÅP är på att spela mittback. Men vår backlinje behöver verkligen en stark ledare som kan styra upp vår mest turbulenta lagdel sett till dem senaste säsongerna.



Redaktionens kommentarer: Skönt att Ring får förlängt! Ring är fortfarande ung både åldersmässigt och i allsvenska sammanhang och att han skulle sparkas ut efter sin första säsong känns lite brutalt. Men om Ring kan finna sin fokus och förbättra sin defensiv så kan han nog bli en riktigt bra allsvensk försvarare i framtiden.

Redaktionens kommentarer: Jag tror ÖSK avvaktar för att se vad som finns på marknaden. Ring gjorde en knappt godkänd första säsong där han visade upp bra teknik och spelförståelse med boll men han hade väldigt svårt i defensiven. ÖSK har i nuläget två vänsterbackar som har svårt för defensiven så klubben gör rätt i att avvakta enligt mig.

Ryktas in

Mohamed

Bangura

Moestafa

El

Kabir

Redaktionens kommentarer: Moestafa El Kabir är en högkalibrig allsvensk anfallare som hade varit välkommen i de flesta klubbarna och han hade varit en drömvärvning för ÖSK. Men rykten är som rykten är och i en komisk dialog på Twitter så dementerade El Kabir ryktena och fick samtidigt Daniel "Disco" Kristoffersson att skämmas lite. Synd tycker jag då han hade varit väldigt välkommen på Behrnabeu.

Ryktas ut

Gif Sundsvall

IK Sirius

Klara in

←

Redaktionens kommentarer: Rogic är en spelare jag inte riktigt hade koll på innan denna nyhet kom. Själv hade jag ingen aning om att ÖSK var ute efter honom men det gör honom inte till en dålig spelare, tvärtom!

Rogic agerade kapten i det AFC United (nu AFC Eskilstuna) som tog sig upp i superettan trots sin unga ålder vilket visar på stor mognad och starka ledarskapsegenskaper. Egenskaper som behövs nu när en av de mer högljudda spelarna, Astrit Ajdarevic lämnat.

Välkommen Filip!

←

Redaktionens kommentarer: Denna värvning kom inte som en överraskning då det pratats om honom en längre tid men det är en glädjande nyhet ändå. Johan är i allsvenska mått en bra värvning sett till den form han hade under året. Men han kan mycket mer och det är nog det Axén och Co vill få ut av honom.

Jag hoppas att Henrik Larssons defensiva inriktning som han satte i Mårtensson inte satt sig för hårt då han sägs ha ett bra driv framåt.

Välkommen Johan!

Klara ut

→

Redaktionens kommentarer: Daniel Nordmark var en spelare som var bra med bollen på mittfältet och han fick ofta agera avbytare till Åhman-Persson eller Gerzic men han var lite väl vek i närkampsspelet och som en följd räckte han inte till på vårt centrala mittfält. Jag tycker att ÖSK gjorde rätt i att inte förlänga med honom och han sägs även ha haft en av lagets större löner. Vilket är i längden är skevt sett till den speltid han fått.

Lycka till Daniel!





→

→

Redaktionens kommentarer: Astrit var för mig ÖSKs en av ÖSKs bästa spelare och i sina bästa stunder en av de bästa i hela serien. Men jag hade svårt att se Astrit förlänga med ÖSK efter den säsongen han hade. Så att han lämnade kom inte som en överraskning.



Jag tycker dock att det finns något positivt i att Astrit lämnar om en ser till vårt spel då det vart lätt att läsa av oss när nästan allting i offensiv väg kom från hans vänstra och stundtals hans högra fot. Så för topplagen var det lätt att stänga ner hans och i slutändan lagets spel. Så allting gott måste ha ett slut, för denna gång.

Lycka till Astrit!

→

Redaktionens kommentarer: Daniel var alltid en underhållande högerback att kolla på när han gick på sina offensiva räder och han är nog en av allsvenskans snabbaste backar. Tyvärr var han inte bra nog poängmässigt för att kunna få det förbättrade kontraktet han ville ha. Så klubben gör nog rätt i att släppa honom då han blir för dyr.



Men jag är lite orolig över kvalitén vi har kvar i form av Haginge som inte spelat på länge och Lorentzon som inte visat värst mycket än. Men jag tror nog att publiken i Eskilstuna kommer bli lika underhållna av ”Dajje” som jag och de andra på Behrnabeu blev.

Lycka till Daniel!

→

Redaktionens kommentarer: Martin Broberg hade show en höst i Örebro och kunde tyvärr inte bjuda upp till samma nivå denna säsong .Mycket p.g.a. den skada han ådrog sig lite mer än en kvart in i premiären mot Djurgården.



Men jag har alltid känt mig något splittrad till Broberg då jag ansåg att hans spelstil var lite stel. Men han levererade poäng när vi som mest behövde det 2015 och jag kan förstå hans dröm om utlandet även om jag tror att det utland han pratade om sträckte sig lite längre bort än Telemark i Norge. Men han är inte ung längre och måste ta chansen när han får den.

Lycka till Martin!

Spelare som har förlängt

Redaktionens kommentarer: Roligt för Anton att han får förlängt! Från vad jag läst och hört så är Anton en stabil målvakt som är som klippt och skuren som reserv men med ett år till av allsvensk fotboll i ryggmärgen så kan han nog få ett kontrakt ett lag i superettan. Om han bara agerar reserv det vill säga.



Oscar har ju nämligen blivit skadad förut och då kanske han får stå och visa vad han går för på den allsvenska scenen. Men om han bara får detta år så tror jag nog att vi har några ynglingar som kan komma in och ta reservplatsen.

Redaktionens kommentarer: Skönt att vi förlänger med Carl! Han är den längsta mittbacken vi haft i vår trupp sen Magnus Wikström tacka för sig 2014 och det är bra att han har den spetsegenskapen.

Man blev dock lite orolig över hur hans förlängningssituation såg ut efter att Hamréns första a-lags match från start slutade med 1-5 förlust hemma mot Östersund.

Men detta har alltså Sköldmark och Co valt att förbise. Som det ser ut nu så kommer Carl få lånas ut till någon klubb och jag hoppas verkligen att han gör bra ifrån sig!

Redaktionens kommentarer:

Arvid är nog den junior under 19 år som är närmast a-laget och hans plats på bänken under hösten visar att han har något på gång. Han har stor potential inte bara enligt mig utan också Kjäll och Axén som lovordat honom.



Han kommer främst att spela med U-19 och U-21 men han kommer också träna med a-laget. Han kan även spela mittback vilket visar att han har bredd i sitt spel. vi får hoppas att han inte visar någon nåd under det kommande året på varken träningar eller matcher.

Redaktionens kommentarer: December månad kommer gå ner i historien som den månad då vi förlängde kontraktet med flest juniorer någonsin i vår historia.

Det är iallafall känslan man fick och det bådar gott för vår framtid. Adam är en av många juniorer i ÖSK som fått smaka på landslagsspel på Bosön så nog allt har han talang.



Adam är ännu för ung för att spela i A-laget så han kommer husera i U-laget. Men vem vet om yttrarna i A-laget skadar sig och Adam visar framfötterna så kanske han likt Alexander Isak i AIK kan gör A-lags debut vid en så pass ung ålder.





Redaktionens kommentarer: David är en spelare som jag personligen inte hört mycket om men en snabb sökning på ÖSKs hemsida visar att han har en näsa för mål. Vi får hoppas att han kan hålla sig skadefri och verkligen visa upp sig på de kommande

A-lags träningarna.



Rent spontant hoppas jag att David och de andra juniorerna får åka med till Portugal likt några andra juniorer gjorde förra året för att ge dem en boost i självförtroendet.

Redaktionens kommentarer: Underbart att vi förlänger Martin! Känns som att han har något på gång och vi får hoppas att han kan ta nästa steg inom de närmsta åren.

Känns som att 99/00 kullen är riktigt talangfull och det är skönt att vår satsning på egna spelare har resulterat i förlängda kontrakt men det är alldeles för tidigt att ropa hej.



För vi måste ju få ut mogna, talangfulla A-lags spelare utav detta också. Men om Martin fortsätter på det inslagna spåret så är det ingen tvekan om att han kan ta nästa steg.

Kanske är också Martin en del av anledningen att Daniel Björnquist inte fick förlängt då man hade förtroende i de högerbackar man hade och om någon av dem skulle gå sönder så kan Martin gå in i A-truppen.

NA har kontaktat Carl Ekstrand-Hamrén för kommentarer om det norska intresset där han uttrycker att det är kul med intresse.Samtidigt säger han att han inte vet vilken destination som är bäst för honom i nulägetHan säger att han kommer ta ett snack inom den närmsta framtiden med Axén, Sköldmark och sin agent för att prata om sin situation.Axén säger följande om Carls situation."Vi har fått en förfrågan från norskt håll men jag vet inte vad det blir. Carl måste ut, det har vi pratat om, men sen ska det passa bra också. Att springa runt här i division 2 är ju tveksamt"Läs mer här (NA)Sent på kvällen den elfte Januari bekräftade Superettanlaget Dalkurd FF att Bangura hade skrivit på ett ettårskontrakt för dem. Bangura motiverade sin nya klubbaddress med att han bara hade ett alternativ i allsvenskan och när AIK inte visade ett intresse så valde han Dalkurd istället. Läs mer här (Fotbollskanalen) NA rapporterar att norska klubben Raufoss fotball som numera håller till i Norska tredjedivisionen efter att ha åkt ner från deras motsvarighet till superettan, Adeccoligan i år visat intresse för två av våra juniorer. Det handlar om försvararen Carl Ekstrand-Hamrén och anfallaren Jonathan Lundberg. 19-årige Jonathan fick endast göra sex inhopp och 20-åringen Carl Ekstrand-Hamrén som fick göra en match från start hemma mot Östersund som slutade i en 1-5 förlust.ÖSKs sportchef Magnus Sköldmark bekräftar intresset för spelarna och att de håller på att se över möjligheten låta spelarna provspela med klubben och för att sedan få ett beslut om de vill låna dem eller ej.(NA) Loön har varit jagad av fler klubbar men väljer att spela i Kumla.Så här har han att säga om sitt val."Jag valde IFK Kumla för att jag är övertygad om att jag kan utvecklas mycket med hjälp av en bra tränarstab och en stark trupp där alla jobbar för att nå vår högstanivå och vinna matcher. Jag hoppas kunna vara en bidragande faktor till ännu en bra säsong och framskjuten tabellplacering i division 2."Loön var under året som gick cementerad på mittfältet i U21-laget och tränade regelbundet med A-laget. Men väljer alltså att lämna för att få regelbunden speltid i Kumlas A-lag." Läs mer här (IFK Kumlas hemsida)Det har en längre tid spekulerats i vart Robert Åhman-Persson, kallad RÅP, kommer hamna som en följd av hans utgående kontrakt. Några konkreta namn som har dykt upp är GIF Sundsvall, Cerezo Osaka och nykomlingen Sirius.Det har även visats intresse för RÅP ifrån Asien och Danmark så sent som i somras.Men Sirius bekräftar nu att RÅP inte längre är aktuell för klubben. Det är Kim Bergstrand som berättar i en intervju med Uppsala Nya tidning att de hade visat intresse för RÅP i höstas men att deras kontakt med honom inte sträckt sig längre än så.Kim svarade på frågan om RÅP kommer spela i Sirius till våren så härJust nu är det inget som talar för det i alla fall”Så i nuläget är RÅP inte aktuell för Sirius men det kan ändra sig snabbt under Silly Season.Läs mer här (Uppsala nya tidning) och här (Fotbolldirekt).Ring sade så sent som tre dagar innan att han inte visste hur hans framtid i klubben såg ut. Men när NA hade livesändning från ÖSKs första träning under det nya året så blev Sköldmark intervjuad där han berättade att ÖSK kommit överens med Ring om en förlängning av hans kontrakt. Hans nya kontrakt gäller till och med 2018.Ring säger så här om sitt nya kontrakt.”Det har gått väldigt snabbt de sista dagarna. Jag har alltid känt att jag trivts jättebra här och har velat vara klar, och jag är nöjd med att de ville förlänga med mig också. Nu ser jag verkligen fram emot den här säsongen. ÖSK är ett jättebra lag och vi spelar en bra fotboll."Läs mer här (Nerikes Allehanda)NA rapporterade idag att Ring fortfarande inte fått något förnyat kontrakt av klubben.Sebastian säger att han själv inte har någon kontakt med klubben.Det är hans agent, Jonathan Chalkias som diskuterar med klubben i nuläget.Hur långt gångna i diskussionerna de är vet vi ej då NA inte fick kontakt med Chalkias.Ring var ej på plats i December när laget återförenades efter en viloperiod, själv säger han"Jag har kört på själv. Sedan har jag väl haft en del snack med sådana som varit intresserade och så, men sedan har jag kört själv och det har gått bra."Läs mer här (Nerikes Allehanda)Det hade ryktats om att ÖSK var ute efter en högklassig anfallare och ett av ryktena som florerade på det svartvita forumet var att ÖSK var intresserade av den forne AIK-anfallaren Mohamed Bangura.Ett rykte som sedan skulle bekräftas utav Expressens Daniel Kristoffersson. Läs mer här (Expressen) Läs mer här Avskriven.Likt Mohamed Bangura så var också Moestafa El Kabir ett namn som flöt runt på forumet för att sedan nämnas utav Daniel Kristoffersson på Expressen. Läs mer här (Expressen)Samma dag svarade El Kabir själv på ryktena via sin Twitter där han sade att han trivs i Japan och att han inte kommer återvända till Sverige inom den närmsta framtiden. Läs mer här (El Kabirs Twitter)Avskriven.- ryktas tillI en intervju med NA så berättar Axén följande om Roberts situation"Det är inte klart än. Han vill till Kina eller Japan och tjäna pengar. Men blir det inte det så blir det vi, det skulle förvåna mig mycket om det blir någon annan svensk klubb."Med andra ord så kan vi nog utesluta Gif Sundsvall och utgå ifrån att RÅP uteslutande vill till Asien.Det har en längre tid spekulerats i vart Robert Åhman-Persson, kallad RÅP, kommer hamna som en följd av hans utgående kontrakt. Några konkreta namn som har dykt upp är GIF Sundsvall, Cerezo Osaka och nykomlingen Sirius. Det har även visats intresse för RÅP ifrån Asien och Danmark så sent som i somras. Men Sirius bekräftar nu att RÅP inte längre är aktuell för klubben.Det är Kim Bergstrand som berättar i en intervju med Uppsala Nya tidning att de hade visat intresse för RÅP i höstas men att deras kontakt med honom inte sträckt sig längre än så.Kim svarade på frågan om RÅP kommer spela i sirius till våren så här"Just nu är det inget som talar för det i alla fall"Så i nuläget är RÅP inte aktuell för Sirius men det kan ändra sig snabbt under Silly Season.Läs mer här (Nerikes Allehanda) och här (Fotbolldirekt).- Ryktas tillAvslöjade NA att Norska tredje divisions klubben Raufoss IL hade visat intresse för två spelare, varav anfallaren Jonathan var en av dem.Till en början skulle det handla om att provspela hos klubben och Sköldmark ska se över situationen innan de släpper iväg spelarna till den nyligen nedflyttade klubben.Jonathan har ännu inte lämnat någon kommentar.Läs mer här (NA)- Ryktas till Carl måste ut, det har vi pratat om, men sen ska det passa bra också. Att springa runt här i division 2 är ju tveksamt"Läs mer här (NA)NA avslöjade att Raufoss IL hade visat intresse för mittbacken Carl Ekstrand-Hamrén och anfallaren Jonathan Lundberg.Sköldmark kommenterade att de kommer se över situationen för alla parter innan de släpper iväg Carl och Jonathan på provspel i Raufoss, Oppland.Läs mer här (NA) Han har ett stort fokus på att hela tiden utvecklas och vi ska jobba hårt med att hjälpa honom att fortsätta ta steg här i Örebro.”23-årige Rogic har skrivit på ett treårskontrakt till 2019.Mer om Rogic hittar ni här (Elite Football) och här (ÖSKs hemsida)Detta var något som hade pratats om under en längre tid och det är ingen hemlighet att Axén alltid haft ett öga på sin forne lärling från hans tid i GAIS. Och den trettionde December 2016 återförenades Axén och Mårtensson. Johan kommer närmast från Helsingborgs IF där han även fick agera lagkapten under ordinarie lagkapten Peter Larssons frånvaro.Axén beskriver Skövdebon Johan så här till ÖSKs hemsida ”Jag har bara positiva saker att säga om Johan. Vi lärde känna varandra under min tid i GAIS och det känns riktigt kul att han väljer att komma till oss. Han är passningsorienterad, har bra fart och jag tror att vi kommer få se honom släppa loss i ÖSK-tröjan."27-årige Johan har skrivit på ett treårskontrakt till 2019Mer om Johan hittar ni här (Elite Football) och här (ÖSKs hemsida)I en intervju med NA så går Axén ut med informationen om att Erik Moberg inte kommer vara kvar i laget. Läs mer här Daniels kontrakt gick ut efter säsongen och han erbjöds inget nytt kontrakt, istället vänder han hemåt till Lidköping där han kommer agera sportchef och spelare. Jag hoppas kunna vara en bidragande faktor till ännu en bra säsong och framskjuten tabellplacering i division 2."Loön var under året som gick cementerad på mittfältet i U21-laget och tränade regelbundet med A-laget. Men väljer alltså att lämna för att få regelbunden speltid i Kumlas A-lag."Läs mer här (IFK Kumlas hemsida)Astrits kontrakt gick ut efter säsongen och om han fått ett kontraktserbjudande är oklart men han har under sin tid i klubben uttryckt en önskan om att få spela utomlands igen men bara om det var ett bra erbjudande. Han var en av lagets mer framstående spelare både på och utanför planen den gångna säsongen och med de kvalitéer han besitter och det poängfacit han till slut kom upp i. Nämligen 22 poäng på 34 matcher. Så var det ingen hemlighet att han hade intresse från klubbar utomlands. Och den trettonde December så blev han klar för AEK Aten.Läs mer här (NA) Och den trettonde December så blev han klar för AEK Aten.Läs mer här (NA)Daniel Björnquist var en av de spelare som var i diskussioner med klubben om en eventuell förlängning redan under våren och i somras fick han ett erbjudande han inte var nöjd med.Men den första December fick Daniel beskedet att han inte får förlängt.Mycket till hans förvåning och han kommenterade till NA.” – Ja, ehh, jag blev förvånad, kan man väl säga. ÖSK ville förlänga redan i våras, och det är det som har kommunicerats under året. Men när jag kom till mötet fick jag veta att de inte längre ville ha mig kvar.”Daniel har alltså under en månads tid letat efter en ny klubbaddress och den åttonde Januari blev han klar för nykomlingen AFC Eskilstuna.Läs mer här (AFCs hemsida)Det var den 16 augusti 2016 som Fotbolldirekt gick ut med nyheten att Martin Broberg valt att aktivera en klausul som gjorde han kunde lämna efter säsongen.Martin Broberg sade efteråt till NA.” Nu har jag förhandlat med ÖSK en tid, men valt att tacka nej till deras sista bud. Jag har en stark drivkraft i att få möjlighet att spela utomlands, och det är målet när den här säsongen är över. Först och främst ska jag självklart göra mitt bästa för ÖSK den tid som är kvar.”Sedan dess har Martin letat efter en klubb i utlandet och den tjugoförsta December blev Martin klar för Odds BK i Norge.Läs mer här (Odds hemsida) här (NA) och här (Fotbolldirekt)Ingen i nuläget.Anton fick under året agera reservmålvakt till Oscar efter att Oscar återigen fått ta över positionen som första målvakt efter att Jacob Rinne lämnat för Belgien.Så här säger sportchefen Magnus sköldmark om förlängningen"Vi hade bra koll på Anton redan när han kom i somras, men han har tagit steg i sin utveckling under hösten.Det känns tryggt att vi har två så pass bra målvakter när vi går in i 2017"Läs mer här (ÖSKs hemsida)På ÖSKs årliga uppesittarkväll den tjugoandra December avslöjade Sköldmark att man förlängt försvarstalangen Carls kontrakt med två år.Dagen efter blev detta bekräftat på hemsidan och Sköldmark kommenterade så här."Det är glädjande att Carl valt att förlänga med oss. Fokus nu är att hitta bra matchmöjligheter och vi märker av intresse från andra klubbar. Om det blir utlåning eller inte är för tidigt att säga, men vi kommer ha en tät dialog med honom inför 2017 och ser fram emot att följa hans utveckling"Läs mer här (ÖSKs hemsida)NA avslöjade att ÖSK förlänger med lovande mittfältaren Arvid Brorsson som redan hunnit med att sitta på bänken den gångna säsongen och prova på landslagsspel med U-17 landslaget.Arvid säger så här om sitt nya kontrakt."...Det känns bra, det känns som ett bra steg att skriva det här lärlingskontraktet.Det känns som en bra klubb och lokalt i Örebro där jag är uppväxt så blir det bra med skola och allt så jag kan utvecklas i lugn och ro."Läs mer här ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med den lovande yttermittfältaren Adam Bark till 2019.Sköldmark valde att kommentera så här."Adam är en talangfull yttermittfältare som tränat med a-truppen i december. Han har tecknat ett treårigt avtal och vi hoppas han får maximal utveckling i ÖSK-tröjan"Läs mer här ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med anfallaren David Holm.David som haft skadebekymmer under 2016 har ändå visat att han besitter fina egenskaper och planen är att han ska trappa upp träningen hos U-19 och sedan träna med A-lagetSköldmark kommentarar Davids situation i klubben så här."Det är för tidigt att sia om vilken match- och träningsmiljö som är bäst för David. Kanske ger en utlåning bäst effekt, kanske stannar han i vår miljö. Vi kommer att följa honom noggrant och ha en pågående dialog. Vi är väldigt glada över att han valt att stanna hos oss."Läs mer här ÖSK avslöjade på sin hemsida att man förlängt kontraktet med ännu en junior och i detta fall var det den lovande högerbacken Martin Trinh.Martin som är en av de spelare i ÖSKs juniorled som är mest meriterad sett till landslagsspel och A-lags träningar.Sköldmark hade följande att säga om Martin."Martin Trinh är ordinarie landslagsspelare i sin ålderskull och vi tror mycket på honom inför framtiden. Han är långt framme i sin utveckling och har tagit stora steg under hösten."Läs mer här Robert Åhman Persson