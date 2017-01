Skribenter sökes: En svartvit nystart

Är du en hängiven ÖSK-supporter? Tycker du om det skrivna ordet? Då har jag ett uppdrag till dig.





Vi i centralredaktionen kommer nu att starta rekrytering av en helt ny redaktion till Örebros lagsida här på svenskafans.com



Vi söker därför intresserade supportrar som vill ta sig an uppgiften som skribent. Vi vill ha flera nya skribenter som tillsammans bildar redaktionen för Svartvitt och som tillsammans lägger upp riktlinjer för hur arbetet ska fördelas och genomföras.



Vi söker därför dig som brinner för Örebro SK och som har förmågan att uttrycka dig i skrift.



Uppdraget som skribent är helt ideellt. Det utgår ingen ersättning. Istället får man möjligheten att publicera sina texter med chans för många att läsa. Vi vet att intresset för Örebro SK är stort och har därför stora förhoppningar om att kunna hitta intresserade personer som vill skriva om sitt favoritlag.



Om du är intresserad vill jag att du hör av dig till mig. Du får gärna berätta lite mer om vem du är och vad du anser dig kunna bidra med. Du får dessutom gärna bifoga en provtext av något slag.



Om du har frågor kring uppdraget så är du också varmt välkommen att höra av dig!



Mailadressen hittar du



2017-01-05 12:15:00

