Träningsrapport Lördag 21/1

När jag svänger in bakom Behrns södra läktare slår det mig att det är första gången jag är tillbaka sedan den där hemska oktoberkvällen när vi i årets sista hemmamatch mötte Östersund. Minnena av stor uppgivenhet kombinerat av nedkylt oktoberregn sköljer över mig. Dessa bistra inre bilder slås dock snabbt bort när jag på väg mot läktaren inte bara möts av en kisande morgonsol utan även en raskt gående Ivan Stenberg, ropandes på sitt karaktäristiska "Mycket bra!" till någon på andra sidan arenan.





Med liten reservation för svårigheter att få riktig överblick på samtliga spelare idag, då de flesta bar mössa, så såg jag inte till Haginge (tränar inte samtliga pass än), Ekstrand-Hamrén (oklart varför), Alfred A (landslagsuppdrag) eller senaste tillskottet Mbombo (ska anlända idag eller imorgon). Victor Sköld tränade dessutom fortfarande till stora delar själv vid sidan av planen till följd av sin tidigare huvudskada.



Efter lite enklare uppvärmningsövningar så höjdes både tempo och röster när kvadraten tog till. Denna övning gick dock av stapeln på andra sidan planen av där jag satt så det var svårt att notera några större detaljer härifrån. En civilklädd Martin Broberg släntrade här plötsligt in på planen och drog sig bort mot sina tidigare lagkamrater till mötet av glada tillrop. Han såg faktiskt rejält sugen ut på att hoppa in i spel när han stod där vid sidan av med en boll vid fötterna och pratade med Axén.



Truppen delades sedan upp i två elvamannalag som möttes i en kortare internmatch på halvplan. Axén gav korta direktiv i form av "När vi bryter så ut diagonalt och full attack".



Lag 1 bestod av Anton Fagerström,



Lag 2 bestod av



Att spela 22 spelare på halvplan innebär liten tid med bollen och små ytor. En sådan som Besara kom ju här verkligen till sin rätt med sin fina bollbehandling och blick för spelet. Det var även Besara som gjorde halvlekens båda mål där han först mötte ett fint inlägg från högerkanten med huvudet och sedan utnyttjade försvarsslarv till att friställd runda Oscar och rulla in bollen i mål. Detta försvarsslarv fick Axén att blåsa för paus med ett högljött "INTE OK!".



Axén var inte nöjd i den korta paus som följde där jag lyckades snappa upp kommentarer från mittplan som "Inte stå och såsa!", "Det är nu vi kör, träningen är igång!", "Gör det vi har pratat om!" samt "Gå i djupled!!".



Till andra halvlek bytte lagen sida samtidigt som målvakterna stod kvar i sina tidigare burar och således bytte lag. En tät andra del av intermatchen slutade mållös vilket gav slutställning 2-0 till lag 1. Även utöver sina två mål stod Besara som sagt för en framträdande insats. Omoh kom runt några gånger på sin kant och fick in bollen i straffområdet. Mårtensson slet på bra i mitten och såg även bekväm ut med båda fötterna. Jag tycker även Brorsson såg ganska resolut ut i sitt mittbacksspel vilket var kul att se. Axén var även betydligt mer nöjd med andra delen av matchen.



Efter denna internmatch höll Axén en teoretisk genomgång av vad som verkade vara defensiva fasta situationer. Det var svårt att från läktaren uppfatta vad som sades men det lät som det var något de tidigare tränat på. Vilket givietvis låter bra då defensiva fasta som bekant var en riktig akilleshäl förra året.



Träningen avslutades sedan med lite lättsamma skottövningar där Nordin skapade det största jublet när han drog in en halvvolley i krysset bakom Anton Fagerström. Samtidigt kallade Axén till sig Brorsson och Trinh och höll ett litet peppande feedbacksnack med dem om att våga göra det de är bra på.



2017-01-21 16:00:00

