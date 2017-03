Uppmaning från Kubanerna: Slut upp på Sektion F på söndag!

På söndag har vi avancemanget i egna händer. Det finns bara en utgång: Seger mot BK Gothia Cup. Tillsammans stöttar vi laget. Tillsammans håller vi tätt. Tillsammans går vi till slutspel. Vi ses på söndag, 16.00 på sektion F.





Segern innebär att vi har avancemanget till Svenska Cupens slutspel i egna händer men att det kommer att krävas en seger i sista gruppspelsmatchen mot BK Häcken för att så ska bli fallet.



Till följd av att vi placerade oss bättre än våra motståndare i fjolårets allsvenska har vi hemmaplansfördel i sista matchen. Nu lägger vi i en högre växel och tar vara på det!

På söndag fyller vi Sektion F för att därifrån göra skillnad, lyfta fram våra spelare till seger och avancemang.



För att det ska vara möjligt att fylla sektionen krävs det att samtliga som titulerar sig som ÖSK:are drar sitt strå till stacken. Utöver att sluta upp på Sektion F och bidra till stämningen uppmanar vi alla att sprida budskapet till era ÖSK-vänner:



Slut upp på Sektion F på söndag kl. 16, ta med dina ÖSK-vänner och gör skillnad genom att stödja våra spelare i 90 minuter.



Säsongskortsinnehavare och guldmedlemmar har fri entré medan övriga betalar en hundring i vändkorset.



Inför matchen bjuder vi in till gemensam uppladdning på Eyravallens 3:e våning med start kl. 15. Vi kommer under uppladdningen att gästas av Alexander Axén.



2017-03-03 11:30:00

