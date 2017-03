"Undra om jag blir ännu lite snabbare om jag tänker att jag är ett flygplan..."

Vad gör du nu för tiden... Tommy Wirtanen

Nostalgiserien rullar vidare och landar den här gången i Mariehamn på Åland. Inte bara spelade den här mannen 59 matcher för ÖSK mellan åren 2009-2012, han var samtidigt även krönikör här på Svartvitt när det begav sig. Idag är han regerande finsk ligamästare och på lördag är han tillbaka på Behrn Arena när hans IFK Mariehamn gästar oss i vårt allsvenska genrep. Det är en ära att åter få presentera vår alldeles egna Bastufilosof, Tommy Wirtanen.

0 KOMMENTARER 70 VISNINGAR 0 KOMMENTARER70 VISNINGAR JONATHAN NORDBERG

2017-03-22 14:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-03-22 14:00:00

Örebro

2017-03-17 12:30:00

Örebro

2017-03-16 21:30:00

Örebro

2017-03-16 12:00:00

Örebro

2017-03-16 10:00:00

Örebro

2017-03-16 08:30:00

Örebro

2017-03-15 16:35:00

Örebro

2017-03-14 13:30:00

Örebro

2017-03-14 09:30:00

Örebro

2017-03-06 14:30:00

ANNONS:

- Tack så mycket!- Ja, vad ska man svara på det. Ju mer man tänker på det desto sjukare känns det. Visst har vi många gånger känt att vi har haft ett starkt lag men det är ändå svårt att tänka att vi ska kunna utmana de största lagen från fastlandet. För mig personligen som är född och uppvuxen på Åland och har, bortsett från tre och ett halvt år i ÖSK, representerat IFK Mariehamn sen jag var fem år så är det i princip omöjligt att sätta ord på de känslor man känner när man tänker på den där dagen när vi säkrade guldet. Vi kommer från en stad med ca 13.000 invånare och är ”isolerade” på en ö, så det är väl ungefär som att Visby Gute från Gotland skulle vinna Allsvenskan.- Jag vet inte om förväntningar är rätt ord för oss. Vi kommer definitivt att göra vårt bästa för att ta oss så långt som möjligt men det känns som att vi kommer få agera underdogs oavsett vem vi möter. Det kommer bli ett jäkla roligt äventyr och ännu en historisk grej att få uppleva med den här klubben. Vi har ju redan lyckats ta steget upp till högsta ligan för första gången i klubbens historia samt tagit de två första titlarna för klubben i och med cupsegern 2015 och ligasegern 2016.- Fasen vad kul att ni insett att Almebäck inte har någon chans längre, det var ju annars standardfrågan (haha). Jag hade nog försökt hänga mig fast i Bales shorts för att hänga med så gott som möjligt. Det känns faktiskt inte som att jag tappat så mycket i maxhastighet med tanke på stigande ålder, däremot är det kvickheten som man får jobba hårt med som ”gubbe” i dagens fotbollsvärld.- Örebro kommer alltid finnas nära mitt hjärta. Jag trivdes otroligt bra i staden och blev väldigt väl mottagen av både ÖSK och personer utanför klubben. Jag kan många gånger tänka tillbaka på när man satt på Java och lunchade och pratade med bröderna Kurt som är helt underbara människor. Bara att vandra runt i stadskärnan är något man saknar tidvis när man inser att man bor på en liten ö… Främst är det alla härliga personer jag träffade som jag saknar mest, det finns inte tillräckligt med utrymme för att rabbla upp alla här.- Europa League kvalet var otroligt stort att uppleva, egentligen hela säsongen innan när vi spelade fantastiskt fin fotboll och hade ett sjukt härligt gäng inom ÖSK som verkligen ville utvecklas och bli bättre. Jag kan dra lite paralleller där till vår säsong här förra året där det verkligen var tydligt att laget går före jaget, så kändes det även 2010 med ÖSK. Min sista säsong (2012) är givetvis inget som jag tänker tillbaka så mycket på. Vi fick inte spelet att stämma och jag själv fick väldigt lite speltid så man fick jobba mycket med det mentala för att jobba hårt och försöka kriga sig till minuter på planen så gott det gick. Jag trodde väldigt länge att ÖSK skulle klara sig kvar men tyvärr gick det ju som det gick. Det fanns mycket kvalité i laget även då men lite för många som drog åt varsitt håll.- Givetvis! Jag håller koll på i princip alla matcher som ÖSK spelar. Däremot har jag aldrig varit den som sitter och tittar på varje fotbollsmatch på min fritid eftersom jag känner att jag får tillräckligt med fotboll i mitt liv ändå. Men resultaten har jag alltid koll på plus att jag brukar läsa lite om matcherna. Jag ser kanske tre eller fyra matcher per säsong om jag skulle göra en uppskattning.- Här skulle jag vilja rabbla upp en massa namn eftersom jag verkligen träffade många helt fantastiska spelare och personligheter under mina år i Örebro. Tyvärr är man ju för lat för att hålla kontakten med alla under åren som gått. Emil Berger är den som jag har mest kontakt med nu för tiden och han var faktiskt här på Åland och hälsade på för några månader sen. Men Micke Almebäck, Haginge, Anttonen, Wowoah, Mange Wikström, Kalle Holmberg, Bedoya, Nordback, Westman och Porokara för att nämna några är killar som jag alltid kommer komma ihåg som underbara killar. Jag hade som sagt kunnat rabbla upp många fler namn men det blir roligare så här, så kanske någon blir lite sur om man inte nämnt dem (haha). Boris är väl dock den jag är lite förbannad på.- Ja, han dyker ju upp överallt och vrålar på. Det var jag som lärde honom dansa men inte fasen har man hört något om det…- Det stämmer. Jag hade ju räknat med att vara ekonomiskt oberoende efter mina år i ÖSK men Lennart Sjögren tänkte inte riktigt i samma banor som mig så jag får nog dra mitt strå till stacken när fotbollskarriären är över. Jag går en merkantil utbildning just nu där det mesta görs genom ”lärande i arbete” så det funkar lite som en lärlingsutbildning kan man säga. Det gör jag inom ett IT-företag som heter Crosskey (google it!). Jag trivs väldigt bra med det och Crosskey har varit väldigt hjälpsamma med att få det att fungera med fotbollssparkande på elitnivå.- Det kommer ni nog. Men bara om Kubanerna lovar att sjunga ”Tommy springer om dig”... Kroppen känns riktigt bra just nu så jag hoppas det håller i sig åtminstone några dagar till så jag kan göra mig själv rättvisa på Behrn Arena!Nostalgiserien rullar vidare och landar den här gången i Mariehamn på Åland. Inte bara spelade den här mannen 59 matcher för ÖSK mellan åren 2009-2012, han var samtidigt även krönikör här på Svartvitt när det begav sig. Idag är han regerande finsk ligamästare och på lördag är han tillbaka på Behrn Arena när hans IFK Mariehamn gästar oss i vårt allsvenska genrep. Det är en ära att åter få presentera vår alldeles egna Bastufilosof, Tommy Wirtanen.Nu på lördag arrangerar ÖSK en kick-off på Frimis Salonger inför den allsvenska säsongen 2017. 19:00 drar det igång och det kommer att bjudas på talk-show med Gamla Trä, intervjuer med spelare och tränare samt ett husband av ÖSK-supportrar som kommer att spela under kvällen. Det är gratis för alla med årskort och en femtiolapp för övriga.ÖSK avfärdade Hammarby i en målfylld affär efter en urladdning i första halvlek.Jiloan Hamad är örebroaren som började sin karriär i BK Forward men som gick till Malmö FF utan att ta vägen via Örebro SK. I MFF blev Hamad firad hjälte innan karriären skulle fortsätta i tyska Hoffenheim. Men skador och utebliven speltid gav en utlåning till belgiska Standard Liège och efter det en returbiljett till Sverige. Dock inte tillbaka till Malmö utan istället föll valet på Hammarby för den 26-årige mittfältaren från Trängen.Nedräkningen till den allsvenska säsongsstarten har verkligen tagit fart när en sätter rubriker som ”näst sista träningsmatchen…”. ÖSK möter hur som helst Hammarby i dan-före-dan-före-dan-matchen. Ett Hammarby som värvat örebroaren Jiloan Hamad och som fått en mini-Mourinho i nye danske tränaren Jakob Michelsen. Försäsongen har dock varit långt ifrån fantastisk för de grönvita stockholmarna.Ikväll möts Hammarby och ÖSK i en träningsmatch. Båda lagen är utslagna ur Svenska Cupen och bör ha fullt fokus mot den Allsvenska premiären. Svartvitt kollade av läget inför matchen med Pernilla Olsson från Hammarbys Svenska Fans-redaktion.Säsongen som gick var händelserik för Örebro sportklubb och nu ska det rustas inför en ny säsong. Och här kan ni följa alla rykten och klara övergångar inför säsongen 2017.Under förra sommarens svartvita transferkarusell fick vi se så många som sju nya ansikten ansluta till spelartruppen. Ett av dessa ansikten tillhör en 25-årig målvakt som smög in i truppen lite under radarn i samband med att Jacob Rinnes flyttlass bar av till Belgien. Svartvitt fick sig en liten pratstund med denna självutnämnda fotbollsnörd av gotländsk härkomst som hämtades in närmast från Nyköping.Årets allsvenska bortapremiär går av stapeln knappt 10 mil bort. På en lördag. Det finns med andra ord inga som helst anledningar att tveka. Anmäl dig nu så skapar vi tillsammans ett bortafölje i klass med Cupfinalen på Ullevi! Info och hur du går till väga finner du nedan med hälsningar från Kubanerna.ÖSK värvar den 28-årige nigerianske anfallaren Kennedy Igboananike. Igboananike har ett långt förflutet i Allsvenskan och har representerat både Djurgården och AIK. Senast kommer Igboananike från grekiska Veria FC. Kontraktet med Igboananike är på 2 år och ÖSKs trupp inför den kommande säsongen är nu helt klar.