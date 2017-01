Yannis Mbombo klar för ÖSK

Det är Standard Liege som gått ut med uppgifterna att man släppt anfallaren Yannis Mbombo till ÖSK.

Uppgifter som ÖSK nu bekräftat.

Den 22-årige anfallaren Yannis Mbombo Lokwa är klar för Örebro SK.Det säger uppgifterna på Standard de Lieges hemsida.Uppgifter som nu bekräftas av ÖSK Fotboll på deras hemsida.Yannis hade ett halvt år kvar på sitt kontrakt men släpps nu till ÖSK.Det nya kontraktet gäller i två år med option på ett tredje.Yannis är född den 8 April 1994 i Bryssel och har tillhört Standard de Liege hela sin karriär fram till nu.Sportchefen Magnus Sköldmark kommenterar övergången så här på ÖSKs hemsida."Yannis Mbombo gjorde ett starkt intryck på oss under provspelet tidigare i höstas. Trots sin unga ålder är det en rutinerad spelare. Han är snabb, stark i avslutsfasen och vi hoppas han kan blomma i ÖSK under de kommande åren"Yannis är ett namn Elfsborg ssupportrar kommer ihåg då han gjorde ett fintfint mål borta mot dem i Europa League för lite mer än tre år sen.Men just mål har Yannis inte levererat mycket av de senaste säsongerna då han på de tre senaste säsongerna skrapat ihop 10 mål i alla tävlingar.Yannis fick under sin tid i Standard de Liege finna sig utlånad till AJ Auxerre, Sint Truiden V.V och FC Sochaux i den ordningen.Yannis var hos oss och provspelade i höstas och fick göra en U21-match mot Degerfors där han nätade två gånger.Yannis kom hit på rekommendation av Astrit Ajdarevic som hade honom som klubbkamrat i Liege.Axén beskrev honom då som en typisk nia som är bra i djupled.Något ÖSK letat efter sedan slutet på förra säsongen.Sedan dess har det varit tyst om Yannis och ÖSK.Emellertid så var Yannis även hos Djurgården och provspelade men lämnade inte ett lika bra intryck där.Men nu är Yannis klar för den Svartvita Närkeklubben och vi får hoppas han hittar en känsla för nätet i år.Yannis blir alltså det tredje nyförvärvet inför 2017 med Johan Mårtensson och Filip Rogic Välkommen Yannis!