Gefle IF - Östers IF 1-3: ”Kontrollerad seger mot ett sargat Gefle”

Efter en tid av sämre prestationer och resultat var det ett rödblått lag som klev ut och kontrollerat tog hem säsongens fjärde trepoängare på Geflevallen.

Det var ett hemmalag i kris inför torsdagens möte mot Öster, med anledning av den knackiga säsongstarten hade laget ett krismöte tidigare i veckan. Att skyttekungen Johan Oremo, som förväntades starta, fick en känning under uppvärmningen och tvingades se matchen från sidan gjorde inte saken bättre. På plan fanns dock ”Samba-Fritte” som kom att leda vägen för gästerna med två mål i första halvlek.



Första halvlek

Matchen öppnade med en farlig frispark för Gefle strax utanför straffområdet redan i den 3:de matchminuten, en bra slagen frispark över muren som Robin Malmqvist i Östermålet fick stäcka ut rejält för att nå men kunde rädda. Gefle började inledningsvis bäst och hade mycket boll, men efter det tog Öster över och hade kontroll på händelserna.



Matchens bästa spelare Fritiof Björkén skulle presentera sig redan efter tio minuter då han sköt Mattias Pavic inlägg precis över ribban. Björkén skulle visa sig på nytt, i matchminut 32 dribblade Levi i Gefles straffområde och blev fälld, i samband med det gick bollen fram till en fristående Björkén som chippade bollen över en framrusande Gefle-målvakt. Målet innebar 0-1 till bortalaget.



Efter målet tryckte Gefle upp och skapade några hörnor som orsakade oreda i de rödblåas straffområde. Men det var Björkén som skulle komma att spela till sig själv ett nytt smeknamn (?). I den 42:a spelminuten hittade Jonathan Drott fram med en fantastisk passning i djupled till Björkén som löpte sig fri och fintade med ett inlägg till David Johannesson på bortre stolpen men valde istället att chippa den, på nytt, över Geflemålvakten mot första stolpen. Gelfe-målvakten blev grundlurad ”Samba-Fritte” gjorde sitt andra mål för dagen.



Andra halvlek

Öster skulle komma att punktera matchen redan i inledningen av andra halvleken. I matchminut 51 hittade David Johannesson fram med en smörpassning till Robin Östlind som helt fri med målvakten kunde placera in 0-3. Inte den starten Gefle ville ha som gjorde ett trippelbyte minuterna efter.



Bytena gav effekt. Samtidigt som Gefle fick in ny energi föll de rödblåa tillbaka för att försvara sin ledning. I matchminut 62 nickade inbytte Rene Makondele in reduceringen på en hörna. Några minuter senare var Christian Ljungberg i hemmalaget nära att ge matchen nerv på riktigt, efter att ha kombinerat sig fram i mitten kom han i skottläge i straffområdet men skottet gick precis utanför Malmqvists högra stolpe.



De resterande delarna av matchen kontrollerade Öster, Gefles anfallare Deniz Hümmet stack upp och hade ett par halvfarliga chanser. Men några mer mål blev det inte och de rödblåa kunde ta med sig tre färska poäng hem till Växjö. Skönt efter ett par matcher på följd med sämre prestationer och resultat. Tre klart rättvisa poäng som betyder en fjärdeplats i tabellen.





Gefle IF - Östers IF 1-3 (0-2)

Publik: 957



Mål:

0-1 Fritiof Björkén 32’, 0-2 Fritiof Björkén 42’, 0-3 Robin Östlind 61’, 1-3 Rene Makondele 64’



Varningar:

Sebastian Crona 45’

Admir Bajrovic 92’



Gefle IF (4-4-2):

Viktor Frodig;

Jesper Florén (57’) - Martin Rauschenberg - Anton Lans - Jens Portin (57’);

Piotr Johansson - Christian Ljungberg - Jonas Lantto - Tshutshu Wa Tshakasua (57’);

Deniz Hümmet - Jakob Hjelte



Byten:

Jesper Björkman (57’)

Adam Wiberg (57’)

Rene Makondele (57’)



Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Filip Örnblom - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott (72’) - Sebastian Crona - Matias Pavic;

Jonathan Levi (75’) - David Johannesson (86’) - Robin Östlind



Byten:

Issac Shaze (72’)

Lars Fuhre (75’)

Admir Bajrovic (86’)





Alltid Öster!

0 KOMMENTARER 522 VISNINGAR 0 KOMMENTARER522 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-18 21:18:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-05-18 21:18:00

Öster

2017-05-17 22:32:44

Öster

2017-05-16 14:00:00

Öster

2017-05-14 20:37:00

Öster

2017-05-13 13:28:00

Öster

2017-05-08 06:40:00

Öster

2017-05-05 21:40:00

Öster

2017-05-04 14:06:00

Öster

2017-05-02 18:00:00

Öster

2017-05-01 17:13:00

ANNONS:

Efter en tid av sämre prestationer och resultat var det ett rödblått lag som klev ut och kontrollerat tog hem säsongens fjärde trepoängare på Geflevallen.Matcherna duggar tätt i Superettan. Under torsdagen är det dags för match igen när Östers IF åker norrut.På torsdag åker Öster till Gävle. Östers IF och Gefle IF har mötts tio gånger under 2000-talet i seriesammanhang.En bedrövlig rödblå insats som räddades av en bra slutforcering. Degerfors hade spelövertaget men Öster lyckades få med sig en poäng efter att båda lagen tilldömts varsin straffspark.Efter sex omgångar spelade hittar vi både Öster och Degerfors på tio inspelade poäng i Superettan. På söndag möts de båda klassiska lagen på Myresjöhus Arena i Växjö, ett möte som andas historia.Öster drog tidigt på sig en straff och utvisning vilket blev avgörande för matchens utgång. Strax innan utvisningen fick vi se en rejäl målvaktstavla då ett skott från BP:s planhalva letade sig in bakom Robin Malmqvist i målet, vilket var början på fallet. Det blev tillslut en komfortabel tre måls seger för de rödsvarta som gick ut som segrare ut nykomlingsmötet.Brommapojkarna befäste under fredagskvällen sin serieledning efter en 4-1 vinst mot Öster. Ett tidigt drömmål, en straff och en utvisning var början på fallet för de rödblåa.Säsongen har sakta men säkert börjat sätta sig och båda nykomlingarna IF Brommapojkarna och Östers IF placerar sig i toppen av tabellen. Jag tror anhängarna båda lagen drömmer om en säsong likt den år 2012, då lagen tillsammans tog klivet upp till Allsvenskan.Ledning och en man mer på plan räckte inte utan Örgryte kom tillbaka och kunde kvittera på straff. En poäng borta mot ÖIS hade nog de flesta i Österlägret tackat och bockat för på förhand, men det tappade övertaget ger en sur eftersmak. Spelarna stod återigen för en genuin insats och det känns som att en grundtrygghet börjar sätta sig.Öster och Örgryte delade på poängen i solskenet på Gamla Ullevi. Bägge lagen åkte på varsin utvisning.