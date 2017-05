Gavlevallen, 2017-05-18 19:00

Gefle - Öster



Bra läge att bortaslå Gefle

Matcherna duggar tätt i Superettan. Under torsdagen är det dags för match igen när Östers IF åker norrut.

Gefle

Placerade sig på andraplats i Superettan 2004 och gick således upp till Allsvenskan. Därefter befann sig fotbollslaget hos Sveriges äldsta förening i Allsvenskan fram till och med 2016. Gefle etablerade sig i svensk fotbolls finrum, hittade riktiga guldkorn till spelare som sedan såldes vidare prestigelöst, ofta inom landets gränser. Efter en lång sejour i Allsvenskan är nu Gefle tillbaka i Superettan, och upplever just nu något av en identitetskris.



Känt för sina solida lagbyggen, defensiv och taktiska skarphet kunde Gävle-laget länge lugga många lag på poäng och gneta sig kvar i landets högsta serie. När man nu trillat ned en serie och har stämpeln som favorit har resultaten uteblivit. Föreningen har inlett Superettan mycket svagt och efter måndagens 2-3-förlust borta mot Norrby hade föreningen bjudit in till ett öppet möte för bland annat fansen för att diskutera säsongsinledningen.



Just nu ligger Gefle näst sist och har i en haltande tabell släppt in flest mål av alla, 18 stycken till antalet, att jämföra med Östers nio insläppta.

Gefle låter meddela att Christian Ljungberg är tillbaka efter avstängning. Dock är Albin Lohikangas skadad.





Öster

Öster har inlett säsongen positivt poängmässigt, men också spelmässigt tycker undertecknad. Man kan ha synpunkter på saker som byten, spelidé och startuppställningar – men på det hela taget har Öster öppnat upp säsongen bättre än vad jag trodde. Men efter att dalat ner i prestationerna och framför allt resultaten på senare tid vågar man inte säga för mycket om säsongen ännu. Dock var kvitteringen som innebar 1-1 senast viktig för laget. Dels poängen, men också att man krigade sig tillbaka efter en dålig första halvlek. Dessutom undvek Öster rött kort mot Degerfors. Röda kort, straffar och avstängningar har varit ett hett ämne för diskussion de senaste matcherna nämligen.



Månz Karlsson är dock fortsatt avstängd, men är tillbaka mot Helsingborgs IF-matchen hemma på måndag. Thomas Askebrand meddelar under onsdagskvällen till redaktionen att Mario Vasilj är ett frågetecken inför matchen mot Gefle, men beslut angående hans medverkande tas under matchdag. I övrigt är det en frisk och kry trupp som åker tåg till Norrlands södra delar under torsdagen.



Matchen

Öster har elva poäng hittills medan Gefle har kammat hem fem poäng. Hemmalaget är starkt pressat att börja vinna. Med tanke på Östers täta defensiv och snabba omställningar - och medan Gefle hittills läckt bakåt, visualiserar jag mig positiva bilder framför ögonlocken när denna texten skrivs. Det kan bli en trevlig kväll för de rödblå på Gavlevallen. Samtidigt möter man ett lag som inser sin situation och som torde agera desperat. Och som vi skrev om igår



Matchen börjar klockan 19.00 och döms av Per Melin.

1 KOMMENTARER 291 VISNINGAR 1 KOMMENTARER291 VISNINGAR JOHAN FAGERSTRÖM

fagerstrom3 @ gmail.com

2017-05-17 22:32:44

