Efter beslutet mot Jonathan Levi: ”Ett rättshaveri, men det är väl ingen som bryr sig?"

Igår, den 25 april, kom beslutet från Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd att Jonathan Levi blir avstängd ytterligare en match efter sin utvisning mot IK Frej. Ett beslut som är taget på grunder som skulle få vilken advokat som helst att slita sönder slipsen…

År 2003 såg jag min första match med Östers IF. Djurgården gästade Värendsvallen i en Allsvensk premiär med över 14 000 åskådare på läktarna . Andra halvlek såg jag från ståplats och efter den upplevelsen är det ingen överdrift att säga att jag var fast. Det är alltså femtonde året i rad jag följer mitt lag i år. Jag har lagt ner flera (!) tusentals timmar och spenderat sexsiffrigt belopp för att följa Öster land och rike runt. Är det ett bevis för min kärlek till klubben? Nej, det är det inte. Min passion och kärlek för klubben sträcker sig långt över min förmåga att kunna uttrycka det med ord. Men en sak är det ett bevis för, jag bryr mig om mitt lag!



2017 är ett viktigt år för oss. Vi står inför tuffa ekonomiska utmaningar och föreningen har valt att ha en mindre trupp för att klara av årets budget samt en framtida elitlicens. En mindre trupp gör att varje enskild spelare blir extra viktig för oss, vad som är ännu viktigare är att vi hänger i Superettan för att ens kunna drömma om att klara budgeten. För att hänga kvar är varje match och varje poäng viktig, lika viktigt är det att våra bästa spelare är på planen.



Jonathan Levi är en av våra bästa spelare. Jag läser Svff:s disciplinnämnds beslut om ytterligare en matchs avstängning och vet knappt vad jag ska ta mig till, det känns som ett hån. I beslutet (bestraffningsärende nr. 00:2017:68) står följande:

”Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren (Levi) gått in i situationen med sträckt ben samt med dopparna före och genom sitt agerande äventyrat dennes säkerhet.”



För att kunna göra en bedömning av situationen behöver vi ta SvFF:s officiella spelregler i beaktande. Regel 12 behandlar om disciplinära åtgärder och angående allvarligt (grovt) otillåtet spel står det följande:

”En tackling eller försök att erövra bollen som riskerar motspelarens säkerhet eller använder överdriven kraft eller brutalitet ska straffas som allvarligt otillåtet spel.”



Disciplinnämnden har alltså inte betraktat Levis satsning som utförd med överdriven kraft eller brutalitet enligt motiveringen i beslutet ovan, utan som en tackling utförd med sträckt b och med dobbar före som har äventyrat sin motspelare säkerhet. Jag letar upp situationen på Fotbollskanalens hemsida och betraktar bilderna nedan:



Första bilden är precis när Levi slänger sig in i tacklingen, upplösningen är dålig* men tillräckligt bra för att kunna se att det inte är något sträckt ben och att dobbarna inte är först in i situationen. På bilden nedan ser vi situationen när Levi träffar motspelaren. Benen är inte då heller sträckta och dobbarna är, inte då heller, först in i situationen utan motspelaren träffas av Levis benskydd/smalben. Levi kommer alltså sent in i tacklingen men beslutar att dra in benen samt dobbarna för att INTE äventyra sin motspelares säkerhet. Bilderna visar alltså tvärtemot var Disciplinnämnden har kommit fram till i sitt beslut!







För mig betyder det här allt! Att våra bästa spelare kan spela och att vi håller oss kvar i Superettan. Jag har lagt ner långt över flera tusentals timmar på mitt lag. Kunde inte disciplinnämnden lagt ner 10 minuter till att kolla på videon? Kunde de inte tagit 10 minuter av sin tid, det är allt jag begär! 10 minuter hade räckt till att kolla igenom matchvideon, ta det lite långsammare vid situationen för att få en uppfattning om vad som händer, kanske kollaen repris eller två för att sedan ta beslutet. Att skriva i beslutet att man har sett matchvideon, men ändå påstår att sträcka ben och dobbar var inblandade i situationen, är ett hån mot alla Österanhängare. Det är ett hån mot alla tusentals Östershjärtan som bultar där ute i landet, som bryr sig.



Beslutet mot Jonathan Levi är felaktigt! Det som disciplinnämnden menar på händer, som leder till beslutet om avstängning, händer inte! Bevisen ovan är tydliga, det motbevisar grunden för beslutet. Det finns inga sträckta ben inblandade, det finns inga dobbar först in i situationen. Ett/en liknande beslut/dom i en svensk rättssal hade slarvigt uttryckt kallats för ett rättshaveri! Men äh, det är väl ingen som bryr sig?





Alltid Öster, oavsett!









Mattias Pavic har lagt upp en video på situationen på sin Twitter: https://twitter.com/MattiasPavic/status/857205679874072576



*Öppna nedan länk från Fotbollskanalen, gå till matchminut 65:11, ta skärmdump och zooma för tydligare bild. (Alternativt kontakta mig enligt nedan för att få bilderna i bättre upplösning)

Källor:

Svenska Fotbollsförbundet Disciplinnämnds officiella beslut (Bestraffningsärende nr: 00:2017:68)



”Spelregler för fotboll 2017” Regel 12, s.80. http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_147548/scope_0/ImageVaultHandler.aspx161213133440-uq



Bilder är tagna från: https://www.fotbollskanalen.se/video/3904812/ful-satsning-av-oster-spelaren---blir-utvisad/

0 KOMMENTARER 179 VISNINGAR 0 KOMMENTARER179 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-04-26 18:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-04-26 18:45:00

Öster

2017-04-23 18:30:00

Öster

2017-04-22 19:33:00

Öster

2017-04-22 08:30:00

Öster

2017-04-18 16:35:00

Öster

2017-04-17 19:09:00

Öster

2017-04-16 09:00:00

Öster

2017-03-20 17:41:00

Öster

2017-01-21 10:59:16

Öster

2017-01-02 22:18:51

ANNONS:

Igår, den 25 april, kom beslutet från Svenska Fotbollsförbundets Disciplinnämnd att Jonathan Levi blir avstängd ytterligare en match efter sin utvisning mot IK Frej. Ett beslut som är taget på grunder som skulle få vilken advokat som helst att slita sönder slipsen…Två insläppta mål, ett på straff och det andra på frispark. Trots att målen kom via fasta situationer släppte vi till mer chanser än vad vi har gjort under de tre inledande matcher tillsammans. Offensivt skapar vi tillräckligt med chanser för att vinna matchen. Spelmässigt var det den bästa prestationen för i år, vilket spelarbetygen nedan indikerar. En förlust ska inte generera såhär höga betyg.Seriefavoriten Dalkurd visade sig vara en för svår nöt att knäcka och Öster åkte på sin första förlust för säsongen. Trots att de rödblåa inte fick med sig några poäng ifrån Myresjöhus Arena var det en förlust som gav mersmak!Årets säsong har börjat på absolut bästa tänkbara sätt med 3 raka segrar för Öster. På lördag väntar ett svårt test då seriefavoriten Dalkurd FF besöker Myresjöhus Arena.Defensiven visade upp sig från sin bästa sida! 30 minuters spel med en man mer var inte tid nog för Frej att bryta ner den solida Österdefensiven med ”Majje” i spetsen. Kontringsspelet fortsätter att vara ruggigt effektivt! Oroväckande är att förra årets fina kantspel är så gott som bortblåst.Östers IF tog under måndagen säsongens tredje raka seger efter att matchens enda mål prickats in av Jonathan Drott tidigt i den första halvleken.År 2014 åkte Östers IF ner till Division 1 efter att ha förlorat kvalet till Superettan med 3-5 totalt över två matcher mot IK Frej. Nu är de rödblåa tillbaka i elitfotbollen och är ute efter revansch!Superettan väntar, här summeras Östers silly season.Nyårsaftons BOOOM var alltså hemvändaren Månz Karlsson. Den 27-åriga mittbacken kommer närmast från Åtvidaberg.