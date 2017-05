IF Brommapojkarna - Östers IF 4-1: ”Drömmål, straff och utvisning fick de rödblåa på fall”

Brommapojkarna befäste under fredagskvällen sin serieledning efter en 4-1 vinst mot Öster. Ett tidigt drömmål, en straff och en utvisning var början på fallet för de rödblåa.

Det var ett optimistiskt Öster som kom in i det som på förhand var ett toppmöte i Superettan med Jonathan Levi tillbaka från avstängning. Konstgräsplanen framför den nybyggda läktaren på Grimsta IP var kraftigt vattnad och för en stund kändes det som en mörk, regnig slutomgång på senhösten. Men Grimsta var soldränkt och alla förutsättningar för en fredagskväll med fotbollsunderhållning fanns på plats.



Första halvlek

De rödblåa öppnade matchen bäst och hade mycket bollinnehav inledningsvis. Redan i den andra matchminuten slog Levi en boll i djupet till David Johannesson som blev lite för lång då bollen tog fart på det vattensjuka konstgräset på Grimsta IP. Efter det tog BP över matchen mer och mer utan att skapa några direkta målchanser. I den 17:e matchminuten skulle första målet komma efter att BP:s mittback Erik Figueroa testat ett skott från egen planhalva, han fick en drömträff och bollen seglade hela vägen rakt in i mål bakom Robin Malmqvist.



BP behöll spelövertaget efter målet och kom runt fint på kanterna och hade flera farliga inlägg. I matchminut 27 löpte sig BP:s Victor Gyökeres fri och var först på ett lågt inlägg mellan backlinje och målvakt men blev i skottögonblicket nerriven bakifrån av Månz Karlsson, det resulterade i ett rött kort för Österbacken och straff för de rödsvarta. Markus Gustafsson förvaltade straffen som innebar 2-0 för BP.



Efter utvisningen ryckte Öster upp sig och tog tag i spelet. Levi flyttade över till högerkanten och Mattias Pavic gick ut till vänster. BP hotade med farliga kontringar men det var Öster som skulle komma att få utdelningen genom en straff efter att Levi blivit tacklad i straffområdet. Han tog hand om straffen själv och placerade säkert in bollen till vänster om målvakten vilket innebar 2-1 samt nytt hopp för de rödblåa.



Precis innan halvtidsvilan fick BP en hörna efter att Elmin Nurkic räddat ett farligt läge. Hörnan förvaltades på bästa sätt och Gustav Sandberg-Magnusson slet sig loss från Jonathan Drotts markering och kunde nicka in 3-1.



Andra halvlek

Andra halvan av matchen blev en transportsträcka. BP tog kontrollen direkt och ägde bollinnehavet, genom inlägg från högerkanten och fina kombinationspel lyckades de skapa halvchanser och hörnor. Öster hade en bättre period i mitten av halvleken då Levi försökte få igång något offensivt utan någon större framgång men utöver det var det här BP:s match.



I matchminut 81 satte Christopher Brandeborn spiken i kistan då han satte 4-1 för BP som blev slutresultatet. BP är starka hemma på sitt konstgräs och efter utvisningen på Månz Karlsson var det inget snack om saken utan de rödsvarta vann matchen rättvist. Öster ligger kvar på tredjeplats tillsvidare.





IF Brommapojkarna – Östers IF 4-1 (3-1)

Publik: 957



Mål:

1-0 Erik Figueria 17’, 2-0 (straff) Markus Gustafsson 27’, 2-1 (straff) Jonathan Levi 39’, 3-1 Gustav Sanberg-Magnusson 45’, 4-1 Christopher Brandeborn 81’



Varningar:

Månz Karlsson 25’



Utvisningar:

Månz Karlsson 27’ (Målchansutvisning)





IF Brommapojkarna (4-3-3):

Budomir Janosevic;

Johan Falkmar - Carl Starfelt - Erik Figueroa - Joel Qwiberg;

Markus Gustafsson - Tim Söderström (60’) - Gustav Sandberg Magnusson (83’);

Kevin Kabran (75’) - Victor Gyökeres - Christopher Brandeborn



Byten:

Besard Sabovic (60’)

Luca Gerbino Polo (75’)

Jacob Ortmark (83’)



Östers IF (3-4-2-1):

Robin Malmqvist;

Månz Karlsson - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona - Robin Östlind (78’);

Mattias Pavic (65’) - Jonathan Levi (86’)

David Johannesson



Byten:

Enoch Adu (65’)

Lars Fuhre (78’)

Admir Bajrovic (86’)

2017-05-05 21:40:00

