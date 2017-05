Inför IF Brommapojkarna - Östers IF: ”Toppmöte mellan nykomlingarna”

Säsongen har sakta men säkert börjat sätta sig och båda nykomlingarna IF Brommapojkarna och Östers IF placerar sig i toppen av tabellen. Jag tror anhängarna båda lagen drömmer om en säsong likt den år 2012, då lagen tillsammans tog klivet upp till Allsvenskan.

IF Brommapojkarna

BP är likt Öster nykomlingar i årets upplaga av Superettan. Trots det tippades de på förhand av många experter att hamna på övre halvan efter att ha imponerat på försäsongen och i Svenska Cupen. I cupen tog man sig vidare från gruppen och slog ut allsvenska Elfsborg i kvartsfinal innan Norrköping blev för svåra i semifinalen. Under inledningen av Superettan har det dock gått över förväntan för de rödsvarta, man är obesegrade efter 5 omgångar och leder tabellen.



Efter att ha börjat med oavgjort borta mot Dalkurd har 4 raka segrar radats upp. BP kommer senast från en 1-3 seger borta mot Frej efter att Kevin Kabran gjort 2 mål. Faktum är att målet de släppte in mot Frej var det första insläppta målet för säsongen vilket har resulterat i en imponerande målskillnad på +9.



Den gamle Österbekantingen, Roberth Björknesjö, meddelar att samtliga spelare i truppen är spelklara tills på fredag.



Startelva senast mot IK Frej (4-3-3):

Budomir Janosevic;

Johan Falkmar - Carl Starfelt - Erik Figueroa - Joel Qwiberg;

Markus Gustafsson - Tim Söderström - Gustav Sandberg Magnusson;

Kevin Kabran - Viktor Gyökeres - Christopher Brandeborn

Tränare: Olof Mellberg





Östers IF

Efter fem omgångar hittar vi Öster på en överraskande tredjeplats, tre poäng bakom serieledande BP. De rödblåa kommer senast från ett 1-1 resultat borta mot Örgryte. Öster hade ledningen efter att Elmin Nurkic gjort mål och var vid det tillfället även en man mer på planen. Övertaget räckte dock inte för att ta hem tre poäng utan ÖIS kom tillbaka och kunde kvittera på straff samtidigt som Karl-Johan Lindblad blev målchansutvisad. Kalle är därför avstängd i mötet mot BP vilket lämnar en hel del att fundera på för tränaren Thomas Askebrand. Fredagens bortamatch är kanske den match Askebrand helst hade velat ha sin, inledningsvis så framgångsrika, trio i backlinjen kompakt. Litar han tillräckligt mycket på unge Filip Örnblom?



Jonathan Levi är tillbaka från avstängning och kommer med största säkerhet att gå rätt in i startelvan. David Johannesson har haft två tuffa matcher utan sin främste framspelare, förhoppningsvis kommer djupledsspelet bli bättre med Levi på planen. David värvades in som en målskytt men hittills har det bara blivit två baljor från det så lyckade lånet från förra säsongen. Lägen har dock funnits och så länge David fortsätter att sätta sig i lägen kommer målen att komma. Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta att plocka poäng.



Karl-Johan är avstängd och saknas mot BP. Askebrand meddelar att Lars Fuhres fot börjar att bli bättre men att han inte är redo för 90-minuters spel ännu, utöver det är resterande i truppen redo för spel.



3 punkter inför:

- Fågel eller fisk:

Enda förlusten för i år kom mot topptippade Dalkurd, av säsongsinledningen att döma kommer även Brommapojkarna att hålla till i toppen. Det här blir det ultimata testet, hur står vi upp mot ett topplag på bortaplan? Vågar vi hoppas på att kunna hota i toppen den här säsongen eller kommer det bli en kamp om att hålla sig kvar som vi trodde på förhand? Blir vi fågel eller fisk?

- Vänsterbacksplatsen:

Vänsterbacksplatsen har inledningsvis varit den svagaste delen i lagbygget. Elmin har startat de två senaste matcherna och har inte övertygat, alternativet är Jesper Lövdahl som startade de tre inledande matcherna som inte heller övertygade. Är det ett alternativ att lyfta ner Pavic som vänsterback för att få stabilitet?

- Prioritering:

Kalles avstängning borde betyda att vi ställer upp med en fyrbackslinje imorgon. Vi såg mot Dalkurd att spelskickligheten finns där, men vad kommer Askebrand att prioritera? Kommer det bli ett defensivt rödblått lag där poäng prioriteras eller kommer vi våga gå för tre poäng? Många Österanhängare vill se Askebrand släppa handbromsen och våga mer.



Jag tror på följande startelva (4-2-3-1):

Robin Malmqvist;

Fritiof Björkén - Mario Vasilj - Månz Karlsson - Elmin Nurkic;

Jonathan Drott - Sebastian Crona;

Mattias Pavic - Jonathan Levi - Robin Östlind;

David Johannesson

Tränare: Thomas Askebrand





Alltid Öster!





Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 0-0 Brommap. (Allsvenskan, 2013)

Brommap. 2-2 Östers IF (Allsvenskan, 2013)

Brommap. 3-1 Östers IF (Superettan, 2012)

Östers IF 4-1 Brommap. (Superettan, 2012)

Östers IF 2-0 Brommap. (Superettan, 2011)

Brommap. 1-0 Östers IF (Superettan, 2011)



När: 5 maj. Avspark 19:00.

Var: Grimsta IP (konstgräs), Stockholm.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Farouk Nehdi, Huddinge.

Tips: 2-1.

0 KOMMENTARER 494 VISNINGAR 0 KOMMENTARER494 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-04 14:06:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-05-04 14:06:00

Öster

2017-05-02 18:00:00

Öster

2017-05-01 17:13:00

Öster

2017-04-26 18:45:00

Öster

2017-04-23 18:30:00

Öster

2017-04-22 19:33:00

Öster

2017-04-22 08:30:00

Öster

2017-04-18 16:35:00

Öster

2017-04-17 19:09:00

Öster

2017-04-16 09:00:00

ANNONS:

Säsongen har sakta men säkert börjat sätta sig och båda nykomlingarna IF Brommapojkarna och Östers IF placerar sig i toppen av tabellen. Jag tror anhängarna båda lagen drömmer om en säsong likt den år 2012, då lagen tillsammans tog klivet upp till Allsvenskan.Ledning och en man mer på plan räckte inte utan Örgryte kom tillbaka och kunde kvittera på straff. En poäng borta mot ÖIS hade nog de flesta i Österlägret tackat och bockat för på förhand, men det tappade övertaget ger en sur eftersmak. Spelarna stod återigen för en genuin insats och det känns som att en grundtrygghet börjar sätta sig.Öster och Örgryte delade på poängen i solskenet på Gamla Ullevi. Bägge lagen åkte på varsin utvisning.Igår, den 25 april, kom beslutet från Svenska Fotbollsförbundets disciplinnämnd att Jonathan Levi blir avstängd ytterligare en match efter sin utvisning mot IK Frej. Ett beslut som är taget på grunder som skulle få vilken försvarsadvokat som helst att slita sönder slipsen…Två insläppta mål, ett på straff och det andra på frispark. Trots att målen kom via fasta situationer släppte vi till mer chanser än vad vi har gjort under de tre inledande matcher tillsammans. Offensivt skapar vi tillräckligt med chanser för att vinna matchen. Spelmässigt var det den bästa prestationen för i år, vilket spelarbetygen nedan indikerar. En förlust ska inte generera såhär höga betyg.Seriefavoriten Dalkurd visade sig vara en för svår nöt att knäcka och Öster åkte på sin första förlust för säsongen. Trots att de rödblåa inte fick med sig några poäng ifrån Myresjöhus Arena var det en förlust som gav mersmak!Årets säsong har börjat på absolut bästa tänkbara sätt med 3 raka segrar för Öster. På lördag väntar ett svårt test då seriefavoriten Dalkurd FF besöker Myresjöhus Arena.Defensiven visade upp sig från sin bästa sida! 30 minuters spel med en man mer var inte tid nog för Frej att bryta ner den solida Österdefensiven med ”Majje” i spetsen. Kontringsspelet fortsätter att vara ruggigt effektivt! Oroväckande är att förra årets fina kantspel är så gott som bortblåst.Östers IF tog under måndagen säsongens tredje raka seger efter att matchens enda mål prickats in av Jonathan Drott tidigt i den första halvleken.År 2014 åkte Östers IF ner till Division 1 efter att ha förlorat kvalet till Superettan med 3-5 totalt över två matcher mot IK Frej. Nu är de rödblåa tillbaka i elitfotbollen och är ute efter revansch!