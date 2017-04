Inför: IK Frej Täby - Östers IF: Revanschen!

År 2014 åkte Östers IF ner till Division 1 efter att ha förlorat kvalet till Superettan med 3-5 totalt över två matcher mot IK Frej. Nu är de rödblåa tillbaka i elitfotbollen och är ute efter revansch!

IK Frej Täby

Frej har gått från att vara nederlagstippade till att anses som ett stabilt Superettan-lag. Årets inledning har således varit på samma inslagna väg. 2-2 i hemmapremiären mot Gefle inför 1458 åskådare följdes upp med en 1-2-seger senast borta mot Åtvidabergs FF. Inhopparen Nsima Peter nickade i minut 71 in sitt andra mål i matchen vilket fullbordade vändningen efter att Frej hamnat i underläge.



I de två inledande matcherna har Frej startat med samma startelva enligt modellen 4-4-2, kanske får hemmapubliken se förra matchens tvåmålsskytt Nsima Peter från start för första gången på måndag.



Startelva senast mot Åtvidabergs FF (4-4-2):

Ruben Åman;

Martin Falkeborn - Allie Sesay - Philip Wiström - Jacob Glasberg;

Joakim Runnemo - Abu Bakarr Suma - Adam Gradén - Pontus Åsbrink;

Lukas Sunesson - Dida Rashidi

Tränare: Bartosz Grzelak





Östers IF

Olikt förra säsongen har Östers IF i år tagit rollen som ett defensivt, lågt liggande kontringslag. Efter en halvknackig försäsong har det nya spelsystemet med 3 mittbackar i inledningen av årets Superettan genererat två raka segrar och Öster står på 6 poäng av 6 möjliga. Det finns all anledning att tro att tränarduon Askebrand/Velic kommer fortsätta på den inslagna vägen även mot Frej på måndag.



Öster kommer senast från en 2-1-seger i hemmapremiären mot Syrianska efter två mål av David ”Älgen från Åmål” Johannesson inför 3529 åskådare på Myresjöhus Arena. En seger som inte var ett resultat av det klassiska småländska liret, snarare en krigarinsats där det mest effektiva laget gick segrare ur striden. Gräsmattan på ”Myran” var under all kritik vilket begränsade möjligheterna till skönspel. Matchen mot Frej kommer att spelas på Vikingavallens konstgräs vilket förhoppningsvis öppnar upp för ett mer välspelande Öster med mer bollinnehav än senast.



Senaste nytt i Österlägret är att Enoch Adu är klar för spel efter att ha saknat arbetstillstånd fram tills i torsdags. Adu som imponerade stort under försäsongen kommer att bli ett friskt tillägg till truppen, om han går rakt in i startelvan återstår att se. Saknas gör Filip Örnblom (Johan Hjalmarsson är långtidsskadad), resterande i truppen är samtliga spelklara till på måndag. Öppnar det upp för att återgå till förra årets framgångsrika 4-2-3-1?



3 punkter inför:

- Drott och Crona:

Granit, betong, cement. Lägger inga fingrar emellan och dominerade mittfältet senast mot Syrianska. Liknande spel på mittfältet kommer att krävas även på måndag för att vi ska fortsätta plocka poäng.

- Vänsterkanten:

Produktionen från vänsterkanten har inledningsvis uteblivit. Lövdahl tenderar att fastna för långt ner i banan och har inte hittat samspelet med Östlind. Nyförvärvet Lars Fuhre kom in senast mot Syrianska och visade direkt prov på spelskicklighet kombinerat med ett lugn och en fin teknik. Går han in från start på måndag?

- Kontringsspelet:

Håll ögonen på duon Levi-Johannesson. Årets upplaga av Östers IF är sylvassa i kontringarna med Levi iklädd kreatörsrollen och Johannesson som djupledshot. 3 av 4 gjorda mål har kommit på kontringar.





Trolig startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj – Månz Karlsson;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott – Sebastian Crona – Jesper Lövdahl;

Jonathan Levi – David Johannesson – Robin Östlind

Tränare: Thomas Askebrand



East Front anordnar ingen bussresa till matchen, istället kommer minibussar rulla upp mot Stockholm.



Alltid Öster!





Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 3-2 IK Frej (Kval till Superettan, 2014)

IK Frej 3-0 Östers IF (Kval till Superettan, 2014)

Östers IF 5-0 IK Frej (Svenska cupen, 2013)



När: 17 april. Avspark 15:00.

Var: Vikingavallen, Täby.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på twitter.

Domare: Victor Wolf, Stockholm.

Tips: 1-1.

0 KOMMENTARER 314 VISNINGAR 0 KOMMENTARER314 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

2017-04-16 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-04-16 09:00:00

Öster

2017-03-20 17:41:00

Öster

2017-01-21 10:59:16

Öster

2017-01-02 22:18:51

Öster

2016-12-12 18:57:26

Öster

2016-12-08 16:41:35

Öster

2016-12-07 15:48:00

Öster

2016-11-28 18:11:00

Öster

2016-11-28 17:27:00

Öster

2016-11-25 12:18:00

ANNONS:

År 2014 åkte Östers IF ner till Division 1 efter att ha förlorat kvalet till Superettan med 3-5 totalt över två matcher mot IK Frej. Nu är de rödblåa tillbaka i elitfotbollen och är ute efter revansch!Superettan väntar, här summeras Östers silly season.Nyårsaftons BOOOM var alltså hemvändaren Månz Karlsson. Den 27-åriga mittbacken kommer närmast från Åtvidaberg.Dags för årets medlemsmöte för Östers IF. Det fina sportsliga året 2016 ska summeras, samtidigt som den ansträngda ekonomin ska utvärderas. Häng med!Denis Velic, 34, avslutar sin karriär som fotbollsspelare på elitnivå. Idag stod det istället klart att trotjänaren blir ny assisterande tränare i Öster.Öster värvar Jesper Andreasson från norska Ullensaker/Kisa IL. Kontraktet är skrivet till och med 2018.Här lägger vi på redaktionen upp så fort det bekräftas olika träningsmatcher inför säsongen 2017.Idag stod det klart att David Johannesson värvas från GAIS. 30-åringen har skrivit på ett treårigt avtal med föreningen.Östers IF presenterade idag anfallaren Admir Bajrovic, som närmast kommer från spel i Ljungskile SK. Kontraktet är skrivet över två säsonger.