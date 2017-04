Inför Östers IF - Dalkurd FF: ”Seriefavoriten kommer på besök”

Årets säsong har börjat på absolut bästa tänkbara sätt med 3 raka segrar. På lördag väntar ett svårt test då seriefavoriten Dalkurd FF besöker Myresjöhus Arena.

Dalkurd FF

Dalkurd är tippat som seriefavorit av många experter och fick på Superettans upptaktsträff ca 66 procent av rösterna på frågan om vilket lag som vinner Superettan 2017. Med det stora favorittrycket som ingångsvärde är det svårt bedöma vart Dalkurd står efter sina tre inledande matcher där man har fått med sig en vinst och två oavgjorda.



Dalkurd kommer senast från 0-0 borta mot Varberg där målvakten Frank Pettersson räddade en straff. Pettersson har redan fått hålla tre nollor den här säsongen samtidigt som han endast har fått se sina lagkamrater göra ett mål offensivt vilket kom borta mot GAIS då man tog en 0-1 seger.



Dalkurd får klara sig utan Robin Tranberg som är avstängd, saknas gör även Andrew Stadler och Robertino Kljajic. Det namnkunniga nyförvärvet Mohamed Bangura är uttagen i truppen.



Startelva senast mot Varbergs BoIS FC (3-5-2):

Frank Pettersson;

Kebba Ceesay - Robin Tranberg - Henrik Löfkvist;

Heradi Rashidi - Rawez Lawan - Rewan Amin - Ammar Ahmed -Alexander Ekblad;

Richard Yarsuvat - Yukiya Sugita

Tränare: Poya Asbaghi





Östers IF

Säsongen har börjat på ett absolut strålande sätt med tre raka segrar och endast ett insläppt mål. De rödblåa kommer senast från en 0-1 seger bort mot IK Frej efter att Jonathan Drott gjort matchens enda mål och Öster spelat de sista 30 minuterna med en man mindre efter att Jonathan Levi dragit på sig ett direkt rött kort. Levi är därmed avstängd och missar matchen mot Dalkurd. Levi, som har varit Östers bästa spelare under de inledande tre matcherna, lämnar en stor kostym att fylla i sin frånvaro.



Nyförvärvet Enoch Adu fick starta sin första tävlingsmatch i Östertröjan senast och startade ute till vänster. Han hade stora svårigheter med att hitta sin position och uträttade i stort sett ingenting under hela matchen. I och med att Levi, som innan lagt beslag på högerytter-positionen, är avstängd borde Adu vara given ute till höger. Vi som såg de otroligt fina kvalitéer Enoch visade upp under försäsongen inne i Tipshallen vet att det är de kvalitéerna som måste fram om Öster ska lyckas få med sig någon poäng på lördag.



SMP meddelar att Månz Karlsson har skadekänningar och är osäker till spel, känt sedan tidigare är att Jonathan Levi är avstängd. Den stora frågan inför matchen är om Månz inte kommer till spel, kommer Askebrand fortsätta på det inledningsvis så framgångsrika 3-4-3 eller blir det en ändring tillbaka till förra årets 4-2-3-1?



3 punkter inför:

- Kreativiteten:

Jonathan Levi har under inledningen av säsongen stått för i stort sett all kreativitet offensivt, vem axlar den rollen när Levi är avstängd?

- Gräsmattan:

Första hemmamatchen mot Syrianska präglades av en väldigt dålig gräsmatta hemma på ”Myran”. Dalkurd är ett spelskickligt lag som gärna villa hålla bollen inom laget och längs med backen, om mattan inte bjuder upp för den typen av fotboll kan Öster dra stor fördel och gynnas av det.

- Hemmaspelet:

Kan vi ta med oss vårt starka hemmaspelet från föregående säsong i Division 1 där vi endast släppte in två mål och inte förlorade en enda match på hela säsongen?



Jag tror på följande startelva (4-2-3-1):

Robin Malmqvist;

Fritiof Björkén - Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Jonathan Drott - Sebastian Crona;

Enoch Adu - Lars Fuhre - Robin Östlind;

David Johannesson

Tränare: Thomas Askebrand



Alltid Öster!





När: 22 april. Avspark 16:00.

Var: Myresjöhus Arena, Växjö.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på twitter.

Domare: Nermin Cisic, Värnamo.

Tips: 0-0.

