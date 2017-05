Inför Östers IF - Degerfors IF: ”Klassiskt möte som andas historia”

Efter sex omgångar spelade hittar vi både Öster och Degerfors på tio inspelade poäng i Superettan. På söndag möts de båda klassiska lagen på Myresjöhus Arena i Växjö, ett möte som andas historia.

Degerfors

Degerfors är en klassisk klubb inom svensk fotboll som grundades redan år 1907. År 1938 gjorde laget sin första säsong i Allsvenskan och 28 fler har det blivit sedan dess. Laget har inte tagit något SM-guld men har kommit på två andraplatser. Bröderna Bertil och Gunnar Nordahl, Ralf Edström samt tränarparet Tord Grip och Sven-Göran Eriksson är bara några av de profiler som har spelat i den rödvita tröjan. För den yngre generationen började landslagsspelarna Ola Toivonen och Olof Mellberg sina karriärer i Degerfors.



I tabellen hittar vi Degerfors på fjärde plats med tio inspelade poäng, samma som Öster. De rödvita kommer senast från en imponerande 3-1 seger hemma mot Dalkurd efter att ha åkt på två raka förluster innan det. Anfallaren Shpetim Hasani gjorde två av målen för hemmalaget och leder lagets interna skytteliga på fyra mål totalt.



NWT meddelar att Emil Johansson är skadad och att Sebastian Ohlsson är sjuk. Shpetim Hasani har varit sjuk under veckan och är likt Govend Haidar ett frågetecken för gästerna.



Startelva senast mot Dalkurd (3-4-3):

Jesse Öst;

Mihlali Mayambela - Jonas Olsson - Christoffer Wiktorsson;

Erik Lindell - Nikola Ladan - Sebastian Ohlsson - Marcus de Bruin;

Mohanad Jeahze - Shpetim Hasani - Sargon Abraham

Tränare: Stefan Jacobsson





Östers IF

Östersupportern är åter tillbaka med fötterna på jorden. Som Östersupporter under 2000-talet har man inte mycket, om man inte varit naiv. Den naiva Östersupporten gick in med ingångsvärdet hopp inför toppmötet mot BP senast, hopp om en seger som skulle bekräfta Öster som ett topplag i år. Drömmen om en säsong likt den år 2012 släcktes av Erik Figueroas mål från egen planhalva tidigt i första halvlek. Det blev tillslut 4-1 mot ett bra BP, vilket betyder att såväl den naiva Östersupportern är tillbaka med fötterna på jorden. Skönt, tycker den neutrala Östersupporten som vill ha stabilitet. Vi är inte redo för Allsvenskan, än. Klubben har som målsättning att vara kvar i Superettan, den realistiska Östersupporten vill också att klubben ska etablera sig i Superettan först. Den genomsnittlige Östersupporten är trött på alla nedflyttningar och, nåja, uppflyttningar varannan säsong, till höger och vänster. Den inbitne Östersupporten i East Front sjunger ”vi är jojo-laget Öster”. Inte länge till, tänker Matias Concha.



Mot BP var Karl-Johan Lindblad avstängd och Elmin Nurkic tog hans plats i tremanna backlinjen. Ett jobb som Elmin skötte väldigt bra och såg stabil ut matchen igenom. Han har både storleken och snabbheten för att spela mittback, vilket han lär göra mot Degerfors på söndag igen då Månz Karlsson är avstängd efter att ha blivit utvisad senast. Efter sex omgångar står det klart att 3-4-3 kommer vara melodin för tränarparet Askebrand/Velic i år.



Månz Karlsson är avstängd, utöver det är resterande i truppen spelklara inför matchen på söndagen.



3 punkter inför:

- Offensiven:

Inledningsvis har fokus legat på den vattentäta defensiven, men Öster har hittills efter sex omgångar gjort mål i varje match. Mål ger oss alltid förutsättningar att ta poäng, ser gärna att det fortsätter så.

- Spiralen:

Tre raka matcher utan vinst. Det är viktigt att inte hamna i en negativ spiral med poäng som ”ges bort”, förväntar mig en solid insats på söndag från samtliga. Vi har som mål att vara ett stabilt mittenlag den här säsongen, varje mittenlag har sina ups and downs. Det är hög tid att återgå till några matchers ’ups’ igen!

- Utvisningarna:

Faktum är att vi nu har två utvisningar på våra två senaste matcher. ”Två gånger är en intressant företeelse, tre gånger är en trend”. Låt det inte bli en trend!



Jag tror (inte hoppas) på följande startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona - Robin Östlind;

Mattias Pavic - David Johannesson - Jonathan Levi;

Tränare: Thomas Askebrand





Alltid Öster!







Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 0-2 Degerfors (Superettan, 2014)

Degerfors 0-2 Östers IF (Superettan, 2014)

Degerfors 2-2 Östers IF (Superettan, 2012)

Östers IF 2-0 Degerfors (Superettan, 2012)

Östers IF 0-1 Degerfors (Superettan, 2011)

Degerfors 3-3 Östers IF (Superettan, 2011)





När: 14 maj. Avspark 15:00.

Var: Myresjöhus Arena, Växjö.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Antti Kanerva, Olofstorp.

Tips: 1-0.