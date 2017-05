Inför Östers IF - Helsingborgs IF: ”Två anrika klubbar drabbar samman”

Det är ett anrikt möte när tabellfyran Öster tar emot tabelltrean Helsingborg på Myresjöhus Arena. Klubbarna har tillsammans totalt 99 säsonger i Allsvenskan och 9 stycken SM-guld.

Helsingborgs IF

Helsingborgs IF är en klassisk förening inom svensk fotboll som bildades redan år 1907. Laget har lyckats skrapa ihop fem SM-guld och det har blivit 66 säsonger i Allsvenskan, dubbelt så många som Öster. Med det placerar man sig på en sjätteplats i Allsvenskans maratontabell. HIF åkte förra säsongen ur landets högsta serie efter att ha förlorat det negativa kvalet mot Halmstad BK över två matcher.



Helsingborg kommer senast från en 3-2 seger hemma mot Norrby efter att Jesper Lange gjort två mål för hemmalaget som tidigt hamnade i underläge. Lange är med de målen lagets bäste målskytt med fem fullträffar totalt (även två assist). Segern innebär att HIF hittills är, som enda lag, obesegrade i Superettan med fyra vinster och fyra oavgjorda matcher. Med det placerar man sig på en tredjeplats i tabellen.



De båda tunga pjäserna Peter Larsson och Anton Wede saknas i Helsingborgslägret.



Startelva senast mot Norrby (4-4-2):

Matt Pyzdrowski;

Viktor Ljung - Frederik Helstrup - Charlie Weberg - Adam Eriksson;

Max Svensson - Andreas Landgren - Edwin Gyimah - Suprise;

Oke Akpoveta - Jesper Lange

Tränare: Per-Ola Ljung





Östers IF

Det var en imponerande insats uppe i Gävle senast när vi tog hem ytterligare tre poäng till Växjö. Rent spelmässigt var det vår bästa insats för året och en insats som verkligen visar vilken potential det finns, både i truppen och i vissa spelare. Fritiof Björkén fortsätter att ta steg och gjorde två mål i det som kom att bli en 1-3 seger.



Vi såg hemma mot Degerfors hur det kan se ut om vi hamnar för långt ner och inte lyckats etablera ett eget spel. Senast mot Gefle tog framförallt innermittfältarna, Drott och Crona, en högre position i både defensiven och i speluppbyggnaden. Det ledde till att vi fick mer press på motståndarna och kunde återerövra bollen högre upp för att ställa om, samtidigt som de inte hamnade i knät på backlinjen. Offensivt är vi väldigt beroende att kunna avlasta på Drott och Crona i speluppbyggnaden. De matcher då de inte har kommit loss på mitten har vi sett tendenser till mycket långa bollar, vilket är en bidragande faktor till att vi många stunder varit rejält tillbakapressade. Insatsen mot Degerfors var en väckarklocka, det fick Gefle sota för, förhoppningsvis hänger revanschlustan i och även Helsingborg får bekänna färg.



Månz Karlsson är tillbaka efter två matchers avstängning. Efter söndagens träning var det fortfarande frågetecken kring lagkaptenen Mario Vasilj och Elmin Nurkic, beslut om spel kommer att tas imorgon (läs matchdagen) förmiddag.



3 punkter inför:

- Hemmaborgen:

Det är dags att etablera Myran som vår hemmaborg på riktigt, även i Superettan. Utav årets fyra segrar har tre av dem kommit på bortaplan. På hemmagräs har vi endast mäktat med en seger, en oavgjord och en förlust hittills.

- David Johannesson:

Har blivit mer delaktig i spelet, men vi behöver målen. I tajta matcher är vi beroende av att Johannesson petar, duttar, ryggar, axlar, smalbenar in en boll eller två. Lägen har funnits, ser gärna att David får ta plats i målprotokollet mot HIF.

- Målen:

Vi fortsätter att göra mål. Hittills har vi gjort minst ett mål i varje match samtidigt som HIF har visat upp stora brister i defensiven. Förhoppningsvis kan vi utnyttja de bristerna.



Jag tror på följande startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Filip Örnblom - Månz Karlsson;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona - Mattias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson - Robin Östlind;

Tränare: Thomas Askebrand





Alltid Öster!







Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 2-0 Helsingb. (Vänskapsmatch, 2016)

Östers IF 2-4 Helsingb. (Vänskapsmatch, 2015)

Helsingb. 3-0 Östers IF (Allsvenskan, 2013)

Östers IF 1-1 Helsingb. (Allsvenskan, 2013)

Östers IF 0-0 Helsingb. (Vänskapsmatch, 2012) När: 22 maj. Avspark 19:00.

Var: Myresjöhus Arena, Växjö.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Nermin Cisic, Värnamo.

Tips: 1-1.

2017-05-21 18:57:00

