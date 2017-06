Inför Östers IF - IFK Värnamo: ”Smålandsderby”

Det vankas smålandsderby imorgon när Östers IF tar emot IFK Värnamo på Myresjöhus Arena.

IFK Värnamo

Värnamo öppnade precis som Öster säsongen väldigt starkt till följt av en tyngre period. Värnamo har inför matchen endast en seger på de sju senaste matcherna. Vinsten kom i senast mot Frej Täby med 3-0 på hemmaplan vilket placerar laget på en elfteplats i Superettan. I Värnamolägret återfinns Österbekantingar som bland annat Pär Cederquist, Fredrik Lundgren, Otto Eriksson och Johan Andersson.



I Värnamolägret är assistkungen Petar Petrovic osäker till spel, han spelade inte senaste mot Frej och kommer att testas på söndag förmiddag. I övrigt är truppen skadefri och samtliga spelare finns att tillgå.



Startelva senast mot IK Frej Täby (4-4-2):

Tobias Andersson;

Victor Nilsson - Fredrik Lundgren - Tyler Lissette - Freddy Winst;

Oscar Johansson - Liridon Silka - Simon Nilsson - Gentrit Citaku;

Melvin Frithzell - Pär Cederquist

Tränare: Christian Järdler





Östers IF

Öster tog senast en viktig 2-1 seger hemma mot Norrby efter en tid av tuffa resultat. Trots att segern blev komfortabel tillslut kunde tendenserna av ineffektiviteten framför mål tydas även mot Norrby, bland annat så missade Jonathan Levi en straff. Öster fortsätter att plocka poäng mot lag på under halvan och likt Norrby senast så placerar sig Värnamo också på den undre halvan.



Levi har varit den stora snackisen under veckan. Efter att han blivit uttagen till U-21 landslaget rapporterades det om att Hammarby lagt ett bud i tvåmiljonersklassen på den talangfulla mittfältaren enligt Fotbolldirekt. Även Fritiof Björken har ryktas ha intresse på sig från klubbar i Allsvenskan. Levi har varit på landslagsträff och kom hem till laget i slutet av veckan, han har dock varit krasslig men är aktuell för truppen imorgon.



Karl-Johan Lindblad har fortfarande problem med framsida lår och saknas mot Värnamo. Ett gäng spelare har varit krassliga under veckan, men under lördagen är det bara Lindblad som förväntas saknas i truppen.



Jag tror på följande startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Månz Karlsson - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona - Mattias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson - Robin Östlind

Tränare: Thomas Askebrand





Alltid Öster!







Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 2-2 Värnamo (Superettan, 2014)

Värnamo 3-2 Östers IF (Superettan, 2014)

Östers IF 1-1 Värnamo (Superettan, 2012)

Värnamo 1-2 Östers IF (Superettan, 2012)

Värnamo 0-1 Östers IF (Superettan, 2011)

Östers IF 2-0 Värnamo (Superettan, 2011)



När: 11 juni. Avspark 17:00.

Var: Myresjöhus Arena, Växjö.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Johan Krantz, Uppsala.

Tips: 2-1.

1 KOMMENTARER 257 VISNINGAR 1 KOMMENTARER257 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-06-10 16:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-06-10 16:45:00

Öster

2017-06-03 19:35:00

Öster

2017-06-03 08:00:00

Öster

2017-06-02 19:00:00

Öster

2017-05-28 16:56:00

Öster

2017-05-27 14:15:00

Öster

2017-05-24 18:08:17

Öster

2017-05-22 21:58:00

Öster

2017-05-21 18:57:00

Öster

2017-05-19 15:17:00

ANNONS:

Det vankas smålandsderby imorgon när Östers IF tar emot IFK Värnamo på Myresjöhus Arena.Öster kontrollerade spelet hemma på Myresjöhus Arena och tog en komfortabel 2-1 seger efter mål av Jonathan Levi och Admir Bajrovic.Med anledning av att vår supporterförening East Front fyller 25 år vid hemmamatchen mot Norrby har vi bjudit in en panel att besvara några frågor kring East Front, men vi tar även sikte på dagens match.Det är två lag som tillsammans tog steget upp till Superettan inför säsongen som drabbar samman på lördag. Medan Öster fick en kanonstart på säsongen gick det desto sämre för Norrby. Nu är det dock två lag med ombytta roller och med ombytta formkurvor.Öster kontrollerade spelet under stora delar av matchen men det var Trelleborg som var effektivast och tog en komfortabel 4-1 seger.Det är två lag som båda tappade poäng på tilläggstid senast. Räkna med två revanschsugna lag när ligasexan Trellborgs FF på söndag tar emot ligafemman Östers IF på Vångavallen.Säsongens bästa halvlek och en 1-0 seger i paus räckte in mot ex-Allsvenska Helsingborg som vände matchen i andra halvlek. Det avgörande 1-2 målet kom på tilläggstid.En fantastisk första halvlek och en 1-0 ledning i paus räckte inte mot Helsingborg som lyckades komma tillbaka och kunde fullborda sin vändning på tilläggstid.Det är ett anrikt möte när tabellfyran Öster tar emot tabelltrean Helsingborg på Myresjöhus Arena. Klubbarna har tillsammans totalt 99 säsonger i Allsvenskan och 9 stycken SM-guld.Två mål av Björken i första halvlek och en utökad ledning tidigt i andra halvleken räckte för att knipa årets fjärde trepoängare. Idag delar vi även ut årets första 5:a, Napoli ’87-klass!