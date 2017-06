Inför Östers IF - Norrby IF: ”En måstematch”

Det är två lag som tillsammans tog steget upp till Superettan inför säsongen som drabbar samman på lördag. Medan Öster fick en kanonstart på säsongen gick det desto sämre för Norrby. Nu är det dock två lag med ombytta roller och med ombytta formkurvor.

Norrby IF

Det är ett formstarkt Norrby som kommer till Växjö. Bortalaget har två raka segrar och efter en knackig start på säsongen har laget börjat plocka poäng och befinner sig nu ovanför sträcket till kvalplatserna. Senast kom en imponerande 3-0 seger hemma mot IK Frej efter att duktige Adam Ståhl assisterat till samtliga målen. Ståhl har nu assisterat till sju av Norrbys mål, tillsammans med Nicklas Savolainen som har stått för sex mål har duon stått för större delen av lagets totalta poängproduktion.



Truppen är skadefri och tränarna har samtliga spelare att tillgå.



Startelva senast mot IK Frej Täby (4-4-2):

Mergim Krasniqi;

Kardo Sarchel Aso Omar - Max Watson - Viktor Nilsson - Kadir Hodzic;

Nino Osmanagic - Nicklas Savolainen - Jesper Brandt - Abdelrahman Saidi;

Marcus Översjö - Adam Ståhl

Tränare: Simon Eriksson





Östers IF

För Östers del har säsongen har utvecklat sig på ett sådant sätt att poängen tas mot lagen som ligger efter oss i tabellen och poäng förloras mot de som ligger över oss. Det är en trend som gärna får hålla i sig, i alla fall fram till uppehållet då de fyra matcher som återstår är mot lag som ligger efter oss i tabellen.



Senast kom en tuff förlust med 1-4 borta mot Trelleborg. Sällan har resultatet speglat en matchbild så dåligt. Öster, i synnerhet David Johannesson, hade mängder med chanser att ta ledningen, reducera, kvittera och vända matchen. Men det ville sig inte. Att det missas mycket framför mål har blivit en ursäkt, som förvisso är befogad, det senaste som inte håller i längden. Vi måste börja göra mål på våra chanser! Lagom till East Fronts 25 års firande (Stars & Stripes från 12:00 imorgon, läs mer på eastfront.se) önskas en ketchupeffekt på lördag, en rejäl sådan.



Det är småskavanker på ett par spelare i truppen. Mario Vasilj har tränat under veckan och ska vara redo för spel, Sebastian Crona däremot har problem med en vad och är osäker till spel. Klart är att Karl-Johan Lindblad missar matchen.



3 punkter inför:

- Balansen:

I de senaste matcherna har vi skapat otroligt mycket målchanser men inte lyckats göra mål. I samma veva har vi även släppt in mer mål än tidigare. Det är viktigt att återgå/hitta balansen igen, hellre en grisig uddamålsseger än att uppleva matchen mot Helsingborg igen.

- Kreativiteten:

Vi fortsätter att komma till otroligt mycket målchanser och har gjort mål i samtliga matcher det här året. Mängden nycklar vi sitter på för att lösa upp lås i motståndarnas defensiv är imponerande, att kunna skapa målchanser på många olika sätt är en enorm styrka.

- Ineffektiviteten:

Vi måste börja göra mål på våra chanser.



Jag tror på följande startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Månz Karlsson - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Isaac Shaze - Mattias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson - Robin Östlind;

Tränare: Thomas Askebrand





Alltid Öster!







Senaste matcherna mellan lagen:

Norrby IF 0-1 Östers IF (Division 1 Södra, 2016)

Östers IF 1-0 Norrby IF (Division 1 Södra, 2016)

Östers IF 0-1 Norrby IF (Division 1 Södra, 2015)

Norrby IF 0-1 Östers IF (Division 1 Södra, 2015)

Östers IF 3-0 Norrby (Träningsmatch, 2014)



När: 3 juni. Avspark 16:00.

Var: Myresjöhus Arena, Växjö.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Granit Maqedonci, Göteborg.

Tips: 1-0.

