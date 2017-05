Inför Trelleborgs FF - Östers IF: ”Dags att spänna musklerna”

Det är två lag som båda tappade poäng på tilläggstid senast. Räkna med två revanschsugna lag när ligasexan Trellborgs FF på söndag tar emot ligafemman Östers IF på Vångavallen.

Trelleborgs FF

Efter en halvknackig inledning på Superettan blev Trelleborg laget på allas läppar efter att ha slagit Örgryte och Värnamo med 6-0 respektive 4-0. Mest utmärkte sig målskytten Salif Camara Jönsson som gjorde åtta av de tio målen på två matcher. Utöver de två matcherna har det docke bara blivit ett ytterligare mål för lagets skyttekung som leder Superettans skytteliga med nio fullträffar.



Trelleborg kommer senaste från ett 1-1 resultat borta mot Åtvidaberg efter att hemmalaget kvitterat på straff i den 93:e matchminuten. Det var lagets fjärde kryss för säsongen vilket innebar att laget tog sin trettonde poäng vilket placerar dem på en sjätteplats i tabellen, en poäng bakom Öster.



Ytterbacken Albin Nilsson och mittbacken Alexander Blomqvist är skadade och missar matchen mot Öster. Robin Jacobsson, också mittback, är osäker till spel på grund av en fotskada.



Startelva senast mot Åtvidaberg (4-4-2):

Marko Johansson;

Johan Brannefalk - Jacob Palander - Magnus Andersson - Anton Tideman;

Zoran Jovanovic - Robin Nilsson - Kristian Haynes - Marcus Pode;

Dino Islamovic - Salif Camara Jönsson

Tränare: Patrick Winqvist





Östers IF

Säsongens bästa insats senast mot Helsingborg räckte inte till. Noll poäng efter att ha tappat ledningen i andra halvlek och vändningen fullbordats på tilläggstid. Spelet lovade gott och faktum är att en av seriefavoriterna på förhand var totalt utspelade under större delar av matchen. Många Österanhängare har varit skeptiska under inledningen av säsongen till förmågan att kontrollera matcher och ha ett eget spel. Senast fick vi svaret, det kan vi! Spelsystemet börjar sätta sig och spelarna blir allt mer bekväma i sina roller, vilket syns på planen.



Stora problemet är för tillfället målskyttet. Vi missar alldeles för mycket målchanser, och framförallt Johannesson som har missat en handfull frilägen de senaste matcherna. Till skillnad från andra anfallare som har dragit på sig den rödblåa tröjan de senaste säsongerna som har haft liknande svackor så kommer Johannesson till lägen. Senast mot Helsingborg hade vi fjorton avslut på mål i första halvlek, men mäktade bara med att göra ett mål. Topplagen har skapat problem för oss i år, mycket beror på oförmågan att omvandla målchanser till mål.



Samtliga spelare i truppen är spelklara inför mötet med Trelleborg på söndag.



3 punkter inför:

- Topplagen:

De tre förluster vi har i år har alla kommit mot lag som ligger före oss i tabellen, de så kallade topplagen. Nu ligger Trelleborg förvisso inte före oss i tabellen, men de kan räknas in som ett av lagen som konkurrerar om att vara ett topplag i år. Det är dags att spänna musklerna och visa att vi kan slå även topplagen i serien!

- Effektiviteten:

Känns egentligen fel att skriva efter seger mot Gefle där vi var väldigt effektiva. Men effektiviteten har inte varit bra över säsongen. Jag minns tillbaka på missade lägen mot Dalkurd, Degerfors, Örgryte osv. och anser att de missade chanserna har kostat oss poäng. Vi har inte råd att inte vara effektiva!

- Inte bara en kant..

Utan två kanter fungerar nu. Äntligen har både vänster- och högerkanten kommit igång och nu produceras det poäng från båda hållen. Askebrand har på förhand pratat om vikten av att stänga av Trelleborgs kantspel, hoppas det inte blir på vårt egna fina offensiva kantspels bekostnad.



Jag tror på följande startelva (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Maro Vasilj - Månz Karlsson;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona - Mattias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson - Robin Östlind;

Tränare: Thomas Askebrand



Alltid Öster!



Senaste matcherna mellan lagen:

Östers IF 2-4 Trellebrg (Vänskapsmatch, 2017)

Trellebrg 0-0 Östers IF (Division 1 Södra, 2013)

Östers IF 1-3 Trellebrg (Division 1 Södra, 2013)

Trellebrg 2-3 Östers IF (Superettan, 2012)

Östers IF 2-1 Trellebrg (Superettan, 2012)



Resa: East Front annordnar bussresa till matchen. Det finns fortfarande platser kvar i bussen, läs mer på http://www.eastfront.se/events/?id=45.

När: 28 maj. Avspark 15:00.

Var: Vångavallen, Trelleborg.

Hur: Ses bäst på plats! Alternativt på Cmore eller via @oifmatch på Twitter.

Domare: Frekrik Klitte, Helsingborg.

Tips: 1-2.

0 KOMMENTARER 240 VISNINGAR 0 KOMMENTARER240 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-27 14:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-05-27 14:15:00

Öster

2017-05-24 18:08:17

Öster

2017-05-22 21:58:00

Öster

2017-05-21 18:57:00

Öster

2017-05-19 15:17:00

Öster

2017-05-18 21:18:00

Öster

2017-05-17 22:32:44

Öster

2017-05-16 14:00:00

Öster

2017-05-14 20:37:00

Öster

2017-05-13 13:28:00

ANNONS:

Det är två lag som båda tappade poäng på tilläggstid senast. Räkna med två revanschsugna lag när ligasexan Trellborgs FF på söndag tar emot ligafemman Östers IF på Vångavallen.Säsongens bästa halvlek och en 1-0 seger i paus räckte in mot ex-Allsvenska Helsingborg som vände matchen i andra halvlek. Det avgörande 1-2 målet kom på tilläggstid.En fantastisk första halvlek och en 1-0 ledning i paus räckte inte mot Helsingborg som lyckades komma tillbaka och kunde fullborda sin vändning på tilläggstid.Det är ett anrikt möte när tabellfyran Öster tar emot tabelltrean Helsingborg på Myresjöhus Arena. Klubbarna har tillsammans totalt 99 säsonger i Allsvenskan och 9 stycken SM-guld.Två mål av Björken i första halvlek och en utökad ledning tidigt i andra halvleken räckte för att knipa årets fjärde trepoängare. Idag delar vi även ut årets första 5:a, Napoli ’87-klass!Efter en tid av sämre prestationer och resultat var det ett rödblått lag som klev ut och kontrollerat tog hem säsongens fjärde trepoängare på Gavlevallen.Matcherna duggar tätt i Superettan. Under torsdagen är det dags för match igen när Östers IF åker norrut.På torsdag åker Öster till Gävle. Östers IF och Gefle IF har mötts tio gånger under 2000-talet i seriesammanhang.En bedrövlig rödblå insats som räddades av en bra slutforcering. Degerfors hade spelövertaget men Öster lyckades få med sig en poäng efter att båda lagen tilldömts varsin straffspark.Efter sex omgångar spelade hittar vi både Öster och Degerfors på tio inspelade poäng i Superettan. På söndag möts de båda klassiska lagen på Myresjöhus Arena i Växjö, ett möte som andas historia.