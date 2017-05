Kryss på Gamla Ullevi

Öster och Örgryte delade på poängen i solskenet på Gamla Ullevi. Bägge lagen åkte på varsin utvisning.





Första halvleken var en förhållandevis jämn historia. De inledande 30 minuterna tycker undertecknad att Öster hade övertaget en aning, där man låg rätt i positioner och skapade ett par heta lägen samt att man inte ställdes på några större prov bakåt, tack vare en stabil defensiv. Månz Karlsson hade ett hyggligt läge på hörna i den 10:e minuten och Robin Östlind kontrade i högsta hugg, men David Johannesson förmådde inte att kunna ta emot passningen i den situatonen vilket renderade att det läget rann ut i sanden.



Den sista kvarten av första halvlek hotade Örgryte en del, bland annat hade Johan Elmander ett vasst avslut inne i boxen, som dock styrdes till hörna av en Österspelare.



Matchen präglades rakt igenom av ett ställningskrig. En underhållande och lite smågrinig tillställning.



I den 55:e matchminuten åkte Örgrytes Alexis Kada Yougada på sitt andra gula kort för dagen vilket innebar rött kort. Bara fyra minuter senare tog Öster ledningen genom Elmin Nurkic, som drog på en kanon några meter utanför straffområdet. Ett vackert mål!



Efter rött kort på ÖIS samt 1-0 till Öster bara minuterna efter så kändes det relativt tryggt. ÖIS bytte in



Kvitterat på Gamla Ullevi med cirka 20 minuter kvar och 10 mot 10. Då tryckte Örgryte på allra hårdast och var bland annat nära att ta ledningen genom Mutumba efter ett inspel från högerkanten via ÖIS mycket duktige Daniel Paulsson.



Öster hade också ett läge att avgöra vid ställningen 1-1, när



Jag tycker någonstans 1-1 var ett ganska rättvist resultat, vilket är klart godkänt borta mot Örgryte. Med lite flyt hade vi gått segrande idag.



Bäst i Öster enligt undertecknad var Sebastian Crona. Väldigt nyttig i defensiven, men även bolltrygg och gav avlastning och laget tid att "andas". Mittbackarna Månz Karlsson och Mario Vasilj var också duktiga i en annars gedigen laginsats.



Matchstatistik:

Resultat: 1-1

Gula kort: 3-1

Röda kort: 1-1

Avslut: 9-7

Hörnor: 9-6

Publik: 2 221



JOHAN FAGERSTRÖM

fagerstrom3 @ gmail.com

2017-05-01 17:13:00

