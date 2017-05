Året på bilden är 2004.

Öster - Gefle på 2000-talet

På torsdag åker Öster till Gävle. Östers IF och Gefle IF har mötts tio gånger under 2000-talet i seriesammanhang.





2001 (Superettan)

Gefle – Öster 3-2

Målskyttar Gefle: Mathias Voxlin, Anders Edfalk

Målskyttar Öster: Denis Velic, självmål

Publiksiffra: 2 712



Öster – Gefle 1-2

Målskyttar Öster: Ludwig Ernstsson

Målskyttar Gefle: Mathias Voxlin, Johan Berg

Publiksiffra: 1 216





2002 (Superettan - Öster seriesegrare)

Öster – Gefle 2-1

Målskyttar Öster: Ludwig Ernstsson x2

Målskyttar Gefle: Daniel Ytterbom

Publiksiffra: 1 834



Gefle – Öster 1-1

Målskyttar Gefle: Robert Strid

Målskyttar Öster: Ludwig Ernstsson

Publiksiffra: 1 381





2004 (Superettan - Gefle avancerar till Allsvenskan)

Gefle – Öster 2-0

Målskyttar Gefle: Daniel Ytterbom, Mikael Edvardsson

Publiksiffra: 2 192



Öster – Gefle 2-4

Målskyttar Öster: Daniel Petersson x2

Målskyttar Gefle: Mathas Voxlin x3, Daniel Ytterbom

Publiksiffra: 3 173





2006 (Allsvenskan - Öster åker ur)

Gefle – Öster 1-0

Målskyttar Gefle: Yannick Bapupa

Publiksiffra: 5 541



Öster – Gefle 1-2

Målskyttar Öster: Ingmar Teever

Målskyttar Gefle: Daniel Bernhardsson, Patrik Karlsson (Bojent)

Publiksiffra: 3 661



2013 (Allsvenskan - Öster åker ur)

Gefle – Öster 0-0

Publiksiffra: 4 210



Öster – Gefle 1-4

Målskyttar Öster: Alexander Henningsson

Målskyttar Gefle:

Publiksiffra: 5 812



Sammanfattningsvis: Sju förluster, två kryss och en seger mot Gävle-laget under 2000-talet. Dags att snygga till statistiken en smula på torsdag alltså.



2017-05-16

