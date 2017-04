Östers IF – Dalkurd FF 1-2: ”Årets första förlust gav mersmak”

Seriefavoriten Dalkurd visade sig vara en för svår nöt att knäcka och Öster åkte på sin första förlust för säsongen. Trots att de rödblåa inte fick med sig några poäng ifrån Myresjöhus Arena var det en förlust som gav mersmak!

Det var ett Öster som inför dagens match valde att återgå till fjolårets 4-2-3-1 uppställning efter att Månz Karlsson skadat sig på en träning tidigare under veckan och inte kom till spel. Elmin Nurkic, Mattias Pavic och Issac Shaze fick alla göra sina första matcher från start den här säsongen. Dalkurd lyckades ta ledningen efter en tveksamt dömd straff i den första halvleken. När Öster hade kopplat greppet om matchen i den andra halvleken och jagade kvitteringen avgjorde Dalkurd matchen genom en fin frispark. Öster lyckades reducera på tilläggstid men Dalkurd höll ut och tog säsongens andra tre poängare.



Första halvlek

Dalkurd tog tag i taktpinne direkt i första halvleken och hade inledningsvis mest boll. I matchminut 10 fick Dalkurd en dubbelhörna som resulterade i två jättelägen, men Malmqvist stod för dubbla kalasräddningar och räddade Öster från en kalldusch den gången. Rewan Amin stod under hela matchen för fina hörnor och ställde ofta till med oreda i Östers straffområde.



Kallduschen skulle istället komma i matchminut 24 när domaren Nermin Cisic gav Dalkurd en mycket tveksam straff efter att Isaac Shaze tryckt till sin motståndarspelare axel mot axel i straffområdet. Tränaren Thomas Askebrand kommenterade straffsituationen på presskonferensen efter matchen och kände att han hade ”blivit rånad”. Straff blev det och Richard Yarsuvat rullade säkert in straffen och sitt andra mål för säsongen.



Matchen stod efter målet och vägde innan Öster tog över sista tio minuterna. I matchminut 38 fick Öster en dubbelchans att kvittera. Första målchansen kom efter en hörna mot den första stolpen där Shaze skarvade in bollen framför mål men bollen rensades undan. Bollen togs upp av Öster som lyfte in bollen på nytt där Karl-Johan Lindblad blev helt ren med Dalkurds, för dagen mycket duktige målvakt, Frank Pettersson som lyckades parera.



Andra halvlek

Öster kom ut som ett helt nytt lag i andra halvlek och tog tag i matchen omgående. Redan i första anfallet kom Pavic igenom på högerkanten och skapade en hörna. Öster flyttade fram positionerna och ställde mer frågor till Dalkurds trebackslinje. Första riktigt heta målchansen för Öster kom i den 49:de matchminuten då Mario Vasilj kommit först på en hörna och en Dalkurdförsvarare lyckats rensa bollen på mållinjen.



Lars Fuhre byttes in i matchminut 66 vilket resulterade i ett större bollövertag för Öster. Strax där efter fick David Johannesson ett kanonläge att kvittera efter att ha blivit helt ren i bortre delen av straffområden men volleyskottet gick högt över. Mitt i all Österpress gör Dalkurd 0-2 i matchminut 74 efter en fint slagen frispark av Ammar Ahmed som lämnade Robin Malmqvist helt chanslös.



Trots underläget slutade inte Öster att skapa chanser, hörnorna från både höger och vänster var ständigt farliga under hela matchen. I den 81:a matchminuten skulle en hörna från vänster komma att resultera i en nick i ribban, returen hamnade framför Sebastian Crona som fick iväg ett skott som också det gick i ribban och Dalkurd kunde reda ut stormen.



Domaren lade till 4 tilläggsminuter och under den första sådana lyckades Mario Vasilj komma högst på ett inlägg från Robin Östlind och reducerade till 1-2. Efter reduceringsmålet följde en jakt efter kvitteringen och ett superläge skulle komma. Med en minut kvar av tilläggstiden slog inhopparen Enoch Adu ett inlägg som gick över samtliga spelare i straffområdet och hamnade hos den andra inhopparen, Lars Fuhre, som blev helt ren på den bortre stolpen men avslutet gick över. Öster lyckades inte förvalta sina många chanser och Dalkurd tog med sig 3 poäng hem till Borlänge. Trots att chanserna inte förvaltades spelade de rödblåa sin bästa fotboll för året, helt klart en förlust med mersmak.





Östers IF - Dalkurd FF 1-2 (0-1)

Publik: 2907



Mål:

0-1 (Straff) Richard Yarsuvat 25’, 0-2 Ammar Ahmed 75’, 1-2 Mario Vasilj 90’



Varningar:

Issac Shaze 43’

Kujtim Bala 47’



Östers IF (4-2-3-1):

Robin Malmqvist;

Fritiof Björkén - Mario Vasilj - Karl-Johan Lindblad - Elmin Nurkic (66’);

Jonathan Drott (79’) - Sebastian Crona;

Mattias Pavic (72’) - Isaac Shaze - Robin Östlind;

David Johannesson



Byten:

Lars Fuhre (66’)

Admir Bajrovic (72’)

Enoch Adu (79’)



Dalkurd FF (3-5-2):

Frank Pettersson;

Henrik Löfkvist - Kebba Ceesay - Alexander Ekblad

Heradi Rashidi - Rawez Lawan - Rewan Amin - Ammar Ahmed - Kujtim Bala (87’);

Richard Yarsuvat (63’) - Yukiya Sugita (75’)



Byten:

Mohamed Bangura (63’)

Leonard Pllana (75’)

Alex De John (87’)