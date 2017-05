Östers IF - Degerfors IF 1-1: ”Bedrövlig insats var nära att straffa sig”

En bedrövlig rödblå insats som räddades av en bra slutforcering. Degerfors hade spelövertaget men Öster lyckades få med sig en poäng efter att båda lagen tilldömts varsin straffspark.

Det var elva tomma Östertröjor som sprang ut på Myresjöhus gräs, som har blivit bättre men som fortfarande inte är bra, denna söndagseftermiddag. Admir Bajrovic gjorde sin första match från start och det kändes på förhand som en mer offensiv laguppställning än vanligt. Men det var Degerfors som dominerade matchen fram till ledningsmålet och borde ha punkterat matchen, men Öster hittade en väg tillbaka.



Första halvlek

Öppningen på matchen var talande för hur tillställningen skulle komma att se ut. Degerfors hade bollen och Öster har svårt att få till ett kontrollerat spel. Degerfors dominerade bollinnehavet och hade många chanser att ta ledningen, hörnorna och skotten avlöste varandra i första halvleken.



För dagen mycket duktiga Sargon Abraham och Mihlali Mayambela ställda frågor till Österförsvaret. Abraham testade ett par skott utifrån och Mayambela var farlig i djupled på bollarna som hittade in bakom Elmin Nurkic i backlinjen. Men Öster lyckades hålla undan och hade 0-0 med sig in till halvtidsvilan.



Thomas Askebrand sa på presskonferensen efteråt att han ”aldrig varit så arg efter en halvlek” som han var efter första halvlek idag, vilket sätter ord på det många rödblåa Österanhängare kände i halvtid.



Andra halvlek

Till andra halvlek gjorde Öster ett byte då Nurkic gick ut och in kom Robin Östlind, vilket betydde att de rödblåa gick över till 4-2-3-1. Förändringen gav effekt och det var ett helt annat rödblått gäng som kom ut på planen. Degerfors fortsatte att ha mycket boll men det var Öster som skapade chanserna.



Johannesson hade två frilägen efter att ha blivit serverad av först Jonathan Levi och sedan Östlind, men första avslutet smet precis utanför stolpen och andra avslutet räddades fint av Degerfors målvakt Jesse Öst.



I matchminut 73 tar domaren Antti Kanerva beslutet att döma straff till Degerfors efter en hörna, vart han hittade den straffen är det nog 2439 och fler därtill som undrar. Straff blev det och Nikola Ladan rullade in straffen säkert till höger om Robin Malmqvist vilket betydde 0-1 för gästerna.



Efter ledningsmålet ryckte Öster upp sig och stod för en bra slutforcering. I matchminut 87 kom inbytte Enoch Adu igenom på högerkanten och spelade in ett lågt inlägg som så när en Degerforsförsvarare styrde in i eget mål, men Jesse Öst gjorde återigen en bra räddning. Men kvitteringen skulle komma, i matchminut 93 gick Robin Östlind omkull i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Även denna straff gick att ifrågasätta då Östlind från en knuff men faller enkelt. Levi stegade fram och placerade in 1-1 som blev slutresultatet. Ett rättvist resultat sett till målchanser, inte lika rättvist sett till spelövertag.





Östers IF - Degerfors IF 1-1 (0-0)

Publik: 2439



Mål:

0-1 (straff) Nikola Ladan 74’, 1-1 (straff) Jonathan Levi 94’



Varningar:

Elmin Nurkic 6’

Mohanad Jeahze 32’

David Johannesson 41’

Nikola Ladan 54’

Robin Östlind 63’

Marcus De Bruin 70’

Erik Lindell 82’

Govand Haidar 91’





Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj - Elmin Nurkic (46’);

Fritiof Björkén - Jonathan Drott (85’) - Sebastian Crona - Matias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson - Admir Bajrovic (64’)



Byten:

Robin Östlind (46’)

Enoch Adu (64’)

Lars Fuhre (85’)



Degerfors IF (3-4-3):

Jesse Öst;

Marcus de Bruin - Jonas Olsson - Christoffer Wiktorsson;

Erik Lindell - Nikola Ladan - Sebastian Ohlsson - Mohanad Jeahze (64’);

Sargon Abraham (88’) - Mihlali Mayambela - Shpetim Hasani (70’)



Byten:

Hampus Zackrisson (64’)

Alexander Andersson (70’)

Govand Haidar (88’)





0 KOMMENTARER 220 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

