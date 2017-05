Östers IF - Helsingborgs IF 1-2: ”Tre tappade poäng”

En fantastisk första halvlek och en 1-0 ledning i paus räckte inte mot Helsingborg som lyckades komma tillbaka och kunde fullborda sin vändning på tilläggstid.

Solen sken och det var ett befolkat Myresjöhus Arena som skulle få se Öster spela en fantastisk fotboll i första halvlek och kunde haft en stor ledning, istället ledde man bara med en boll. Det var ett helt annat Helsingborg som kom ut i andra halvlek och lyckades vända matchen.



Första halvlek

I första halvlek var det bara ett lag på planen. Öster kontrollerade handlingarna fullständigt och spelade fantastisk fotboll. Redan i den 14:de matchminuten skulle Öster ta ledningen efter ett fantastiskt samarbete mellan Robin Östlind och Mattias Pavic, som hade lekstuga på sin kant i första halvlek, som avslutades med att Pavic sköt 1-0 till Öster i målvaktens första stolpe.



Målchanserna kom att rada upp sig efter ledningsmålet. Jonathan Levi sköt ett volleyskott tätt utanför målvaktens vänstra stolpe och Mario Vasilj nickade en hörna i målvaktens högra stolpe. Det mest av målchanserna skapades via fantastiskt spel på vänsterkanten. I matchminut 32 hittade Östlind in till Levi som sköt bollen i ribban, på returen var David Johannesson nära att skicka in returen, men Helsingborg lyckades reda ut situationen.



Redan i den 35:e matchminuten gjorde Helsingborg sitt första spelarbyte, vilket var en indikation för de själva att laget inte var med alls i första halvlek. Strax efter bytet hittade Östlind med en fantastisk boll fram till en djupledspringande Johannesson som inte lyckade förvalta sitt friläge utan bollen gick retligt utanför stolpen. Det var ett Öster som gick till halvtidsvila med en 1-0 ledning, milt sagt i underkant efter 14-1 i avslut.



Andra halvlek

Det var ett helt annat HIF som kom ut i andra halvlek. Laget gjorde ytterligare ett byte och skulle komma att ändra matchbilden helt. Öster föll tillbaka och det var Helsingborg som spelade med energi samt hade bollövertaget. Ständigt farliga Ralani på vänsterkanten skulle komma att ställa till oreda. I matchminut 53 stod han för ett inspel som ställde till oreda och efter lite flipperspel i Österförsvaret lyckades Oke Akpoveta styra in ett skott i mål efter att Fritiof Björken släpade kvar och uppehöll offsiden. Målet innebar 1-1.



Helsingborg hade spelövertaget, men Öster var med i matchen. I matchminut 62 hittade Östlind fram till Johannesson på nytt, men återigen hade David ingen lycka i avslutet och bollen hamnade i målgaveln. Efter 74 spelade minuter satte de flesta Österanhängare hjärtat i halsgropen. Helsingborg rann igenom och sköt ett skott i stolpen, returen dansade på mållinjen men lyckades på något vis skjutas utanför målet.



Men Helsingborg skulle komma att få sista ordet i matchen. Efter en hörna på tilläggstid skjöts först ett skott på täckande Österspelare, men returen gick ut till Martin Christensen som utanför straffområdet sköt in 1-2. En kalldusch för de rödblåa och tre tappade poäng,



Östers IF - Helsingborgs IF 1-2 (1-0)

Publik: 4611



Mål:

1-0 Mattias Pavic 14’, 1-1 Oke Akpoveta 53’, 1-2 Martin Christensen 92’



Varningar:

Carl Johansson 43’

Sebastian Crona 70’

Edwin Gyimah 74’

Isaac Shaze 77’



Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj - Månz Karlsson

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona (76’) - Matias Pavic;

Jonathan Levi (72’) - David Johannesson - Robin Östlind (89’)



Byten:

Enoch Adu (72’)

Isaac Shaze (76’)

Lars Fuhre (89’)



Helsingborgs IF (4-4-2):

Matt Pyzdrowski;

Viktor Ljung (45’) - Frederik Helstrup - Charlie Weberg - Adam Eriksson;

Max Svensson (35’) - Andreas Landgren - Edwin Gyimah - Amethyst Bradley Ralani;

Oke Akpoveta - Jesper Lange (76’)



Byten:

Monday Samuel (35’)

Martin Christensen (45’)

Alex Timossi Andersson (76’)





Alltid Öster!

0 KOMMENTARER 402 VISNINGAR 0 KOMMENTARER402 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-22 21:58:00

ANNONS:

Fler artiklar om Öster

Öster

2017-05-22 21:58:00

Öster

2017-05-21 18:57:00

Öster

2017-05-19 15:17:00

Öster

2017-05-18 21:18:00

Öster

2017-05-17 22:32:44

Öster

2017-05-16 14:00:00

Öster

2017-05-14 20:37:00

Öster

2017-05-13 13:28:00

Öster

2017-05-08 06:40:00

Öster

2017-05-05 21:40:00

ANNONS:

En fantastisk första halvlek och en 1-0 ledning i paus räckte inte mot Helsingborg som lyckades komma tillbaka och kunde fullborda sin vändning på tilläggstid.Det är ett anrikt möte när tabellfyran Öster tar emot tabelltrean Helsingborg på Myresjöhus Arena. Klubbarna har tillsammans totalt 99 säsonger i Allsvenskan och 9 stycken SM-guld.Två mål av Björken i första halvlek och en utökad ledning tidigt i andra halvleken räckte för att knipa årets fjärde trepoängare. Idag delar vi även ut årets första 5:a, Napoli ’87-klass!Efter en tid av sämre prestationer och resultat var det ett rödblått lag som klev ut och kontrollerat tog hem säsongens fjärde trepoängare på Gavlevallen.Matcherna duggar tätt i Superettan. Under torsdagen är det dags för match igen när Östers IF åker norrut.På torsdag åker Öster till Gävle. Östers IF och Gefle IF har mötts tio gånger under 2000-talet i seriesammanhang.En bedrövlig rödblå insats som räddades av en bra slutforcering. Degerfors hade spelövertaget men Öster lyckades få med sig en poäng efter att båda lagen tilldömts varsin straffspark.Efter sex omgångar spelade hittar vi både Öster och Degerfors på tio inspelade poäng i Superettan. På söndag möts de båda klassiska lagen på Myresjöhus Arena i Växjö, ett möte som andas historia.Öster drog tidigt på sig en straff och utvisning vilket blev avgörande för matchens utgång. Strax innan utvisningen fick vi se en rejäl målvaktstavla då ett skott från BP:s planhalva letade sig in bakom Robin Malmqvist i målet, vilket var början på fallet. Det blev tillslut en komfortabel tre måls seger för de rödsvarta som gick ut som segrare ut nykomlingsmötet.Brommapojkarna befäste under fredagskvällen sin serieledning efter en 4-1 vinst mot Öster. Ett tidigt drömmål, en straff och en utvisning var början på fallet för de rödblåa.