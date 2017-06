Östers IF - IFK Värnamo 1-2: ”Rättvis bortaseger”

Värnamo gick ur smålandsderby som vinnare med 1-2 efter två mål i första halvlek. Öster var nära att skapa liv i matchen efter en sen reducering, men det var bortalaget som tog med sig tre poäng hem från Myresjöhus Arena.

Första halvlek

Det var Värnamo som började matchen bästa och hade mycket boll inledningsvis men det var Öster som skapade de första målchanserna. I matchminut 8 vann Öster boll på mittplan och David Johannesson hittade fram till en djupledslöpande Isaac Shaze som sköt bollen precis utanför målvaktens högra stolpe. Minuten efter vann Jonathan Levi bollen på kanten och vek inåt i planen och testade ett skott som gick precis över.



Det första målet kom i matchminut 22 och tillföll bortalaget efter att Simon Nilsson tog sig runt på högerkanten och hittade in till Pär Cederqvist som nickade in 0-1 till Värnamo.



Öster repade sig efter målet och tog över spelet, i den 25:e matchminuten hittade Mattias Pavics hörna fram till en helt fristående Månz Karlsson som nickade bollen precis över. Pavic fortsatte att vara pigg från sin vänsterkant, i matchminut 41 vek han in i banan och testade ett skott som ställde till problem för bortamålvakten Tobias Andersson, returen gick till Robin Östlind som sköt bollen till en hörna efter ytterligare en fin räddning av Andersson. Den efterföljande hörnan blev farlig, efter en trasslig situation i straffområdet damp bollen ner framför Shaze som sköt rakt på en täckande Cederqvist på mållinjen som kunde rensa.



Men det var Värnamo som skulle få sista ordet i den första halvleken. I matchminut 44 letade sig bollen fram till Melvin Frithzell som tog emot bollen vid straffområdeslinjen och sköt på halvvolley in 0-2 till bortalaget bakom en chanslös Robin Malmqvist i Östermålet. Värnamo gick till halvtidsvila med ledningen, en första halvlek som präglades av slarvigt spel och felpassningar från båda lagen.



Andra halvlek

I andra halvlek gick Öster över till 4-2-3-1 vilket gav ett stort spelövertag vilket präglade hela andra halvlek. Värnamo var nära att punktera matchen redan i första minuten av andra halvlek då duktige Simon Nilsson hittade fram till Frithzell som helt fri framför mål sköt bollen precis utanför stolpen.



Öster lyckades inte omvandla sitt spelövertag till målchanser. Levi hade ett farligt skott som Andersson kunde rädda och Shaze nickade en hörna över i farligt läge, mycket mer än så skapades inte. Det skulle dröja till matchminut 80 innan första riktigt heta målchansen kom, inbytte Lars Fuhre hittade Levi utanför straffområdet som spelade fram Admir Bajrovic i djupled som chippade bollen över en utrusande målvakt in i mål, men domaren blåste av för offside.



Det skulle bli nerv i matchen efter att Fuhre tog emot bollen på bröstet i straffområdet och fick iväg ett skott som via marken studsade över Värnamomålvakten in i mål, 1-2 och tre minuters tilläggstid väntade. Men det blev inte mer spännande än så, Öster lyckades inte skapa någonting mer och Värnamo kunde plocka med sig tre poäng hem. Värnamo vann ett ganska avslaget smålandsderby fullt rättvist mot ett blekt Öster som ger en av säsongens svagaste insatser.



På tilläggstid blev Jonathan Levi utvisad i hemmalaget efter en tackling på bollen. Vi som har sett Superettan i år blev inte förvånande över vilket gäng som passade på att kliva rätt in i rampljuset. Huvuddomaren Johan Krantz och fjärdedomaren Håkan Söderman fick sin minut att skina framför en jublande domarobservatör. Nu har disciplinnämnden ytterligare en mumsbit att hugga tänderna i, ytterligare ett perfekt tillfälle att sätta avtryck i fotbollssverige och cementera vilka som verkligen styr och bestämmer. En disciplinnämnd som går emot sina egna domares bedömningar lär förbli en våt dröm. Här kommer en sen utfärdad varning för ett stycke som aningen avviker från matchreferatet.





Östers IF - IFK Värnamo 1-2 (0-2)

Publik: 3882



Mål*:

0-1 Pär Cederqvist 22’, 0-1 Melvin Frithzell 44’, 1-2 Lars Fuhre 89’



Varningar:

Jonathan Drott 67’

David Johannesson 70’

Otto Eriksson 87’



Utvisningar:

Jonathan Levi 90’



Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Månz Karlsson - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott (77’) - Isaac Shaze - Matias Pavic (73’);

Jonathan Levi - David Johannesson - Robin Östlind (61’)



Byten:

Lars Fuhre (61’)

Enoch Adu (73’)

Admir Bajrovic (77’)



IFK Värnamo (4-4-2):

Tobias Andersson;

Victor Nilsson - Fredrik Lundgren - Tyler Lissette - Freddy Winst;

Oscar Johansson - Liridon Silka - Simon Nilsson (52’) - Gentrit Citaku (63’);

Melvin Frithzell (77’) - Pär Cederquist



Byten:

Otto Eriksson (52’)

Albin Seger (63’)

Johan Andersson (77’)





Alltid Öster!





*Se målen här: ’Uppdateras med länk’

