Östers IF - Norrby IF 2-1: ”Skön seger efter ett par tuffa matcher”

Öster kontrollerade spelet hemma på Myresjöhus Arena och tog en komfortabel 2-1 seger efter mål av Jonathan Levi och Admir Bajrovic.

Det var många Österanhängare som satt med hjärtat i halsgropen efter att Levi missat straff i första halvlek och chanserna radade upp sig i andra utan utdelning. Men Norrby lyckades inte skapa någonting och de tre poängen gick till hemmalaget Öster som i och med segern klättrade upp på en fjärde plats i tabellen.



Första halvlek

Det var Norrby som började matchen bäst och Öster hade inledningsvis svårt att komma rätt i positionerna. Men hemmalaget jobbade sig in i matchen och fick ett fint frisparksläge i matchminut 14 som Admir Bajrovic sköt precis över ribban.



I matchminut 23 snodde Jonathan Levi åt sig bollen på offensiva planhalva, avancerade mot mål och placerade vackert in bollen vid sidan av en chanslös Norrbymålvakt. 1-0 till Öster som efter ledningsmålet tog tag i taktpinnen.



Cirka tio minuter efter målet slog Levi en snabb frispark till Robin Östlind på vänsterkanten som hittade Mattias Pavic med en passning in i straffområdet. Pavic i sin tur hittade in till Bajrovic med en passning snett inåt bakåt som lyckades placera in 2-0.



Samtidigt som Öster kontrollerade matchen lyckades Norrby få in en reducering efter ett inlägg från högerkanten som Adam Ståhl nådde högst på vid bortre stolpen. Precis efter reduceringsmålet kom Pavic förbi sin försvarare på vänsterkanten och blev neddragen i straffområdet. Till elvameterspunkten stegade Levi fram som sköt bollen högt, i ribban och över. Lagen gick till pausvila med ställningen 2-1 till hemmalagets favör.



Andra halvlek

Likt första halvlek så var det Norrby som började bäst och ett Öster som växte in i halvleken. Men andra halvlek kom att präglas av ett kontrollerat Öster som hade koll på ställningarna och samtidigt hade ett par chanser att utöka ledningen ytterligare. Norrby var inte kapabelt till att skapa några målchanser. Istället var det Levi och inbytte David Johannesson som kombinerade sig fram upprepade gånger utan framgång.



Under matchens sista tio minuter hade Öster tre jättelägen att avgöra matchen. I matchminut 81 tog Levi sig förbi sin försvarare på högerkanten men avslutet gick precis utanför målvaktens stolpe. Två minuter efter snodde Isaac Shaze åt sig bollen från Norrbys högerback, avancerade in i straffområdet och avslutade mot första stolpen men skottet räddades till en hörna.



I matchens sista minut kom Levi, Johannesson och Lars Fuhre i ett tre mot två-läge, bollförande Fuhre utmanade och släppte i sista stund till Levi som löpt bakom ryggen på Fuhre, men avslutet räddades återigen av för dagen mycket duktige Norrby målvakten Mergim Krasniqi. Det blev matchens sista målchans och Öster tog en komfortabel 2-1 seger framför East Front som fyllde 25 år och övriga i den blygsamma Växjöpubliken.





Östers IF - Norrby IF 2-1 (2-1)

Publik: 2207



Mål*:

1-0 Jonathan Levi 23’, 2-0 Admir Bajrovic 32’, 2-1 Adam Ståhl 41’



Varningar:

Patrik Pettersen 44’

Kadir Hodzic 61’



Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Månz Karlsson - Mario Vasilj - Elmin Nurkic;

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Isaac Shaze (87’) - Matias Pavic;

Jonathan Levi - Admir Bajrovic (54’) - Robin Östlind (80’)



Byten:

David Johannesson (54’)

Sebastian Crona (80’)

Lars Fuhre (87’)



Norrby IF (4-4-2):

Mergim Krasniqi;

Kardo Sarchel Aso Omar (35’) - Max Watson - Viktor Nilsson - Kadir Hodzic;

Nino Osmanagic - Nicklas Savolainen - Jesper Brandt (72’) - Patrik Pettersen (82’);

Marcus Översjö - Adam Ståhl



Byten:

Shelqim Krasniqi (35’)

Gzim Istrefi (72’)

Mehmed Dresevic (82’)



Alltid Öster!





*Se målen här: https://www.fotbollskanalen.se/video/3919064/hojdpunkter-viktig-seger-for-oster/