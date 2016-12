Silly season 16/17: Malmkvist återvänder till Öster

Superettan väntar, här summeras Östers silly season.

Klara IN

Robin Malmkvist, målvakt, Assyriska FF

(22/12) Idag blev det officiellt att Robin Malmkvist återvänder till Östers IF. En ung Malmkvist lämnade Öster 2009 för spel i HBK och sedermera Assyriska som han representerat under flera säsonger. Nu är 29-åringen alltså klar för ett tvåårskontrakt med rödlblått!

– Jag har höga krav på mig själv och känner att jag har mycket att bevisa som spelare i Östers IF. Klubben gav mig chansen att få spela allsvensk fotboll redan som 18-åring så det är dags för mig att visa vad chanserna jag fick resulterat i, säger han till ostersif.se



Spelare UT

Rykten IN

Rykten UT

Avskrivna rykten

Utgående kontrakt

Förlängda kontrakt

Kontrakterade spelare:

Målvakter:

Försvarare

Mittfältare:

Anfallare:

, vänsterback, IFK Osby18-årig talang som ansluter från Osby. Jesper har tidigare tillhört Calcios akademi i Osby och bland annat representerat i U17-landslaget.– Jesper visar, trots sin unga ålder, upp ett moget spel och vi ser en fin utvecklingspotential i honom. Han är en kvick, snabbtänkt ytterback som är offensivt orienterad. Det finns fina chanser att vi ser honom i Superettan redan nästa år, säger Matias Concha till ostersif.se mittfältare, Ullensaker/KisaLäs mer här , forward, GAISDet succéfyllda lånet blev till en permanent övergång. Det stod klart på en presskonferens i eftermiddags att den 30-årige anfallaren har skrivit på ett 3-årskontrakt med Östers IF. GAIS och David kom överens om att bryta det tidigare kontraktet och därmed stod det klart att han valde att spela i den rödblåa tröjan. Vi på redaktionen är oerhört glada över att Johannesson nu är kvar., forward, Ljungskile SK21-årie Bajrovic blev under fredagen presenterad vid en presskonferens. Kontraktet skrevs över två år. Välkommen!, innermittfältare, Varbergs BoISSkrivit på ett kontrakt över två säsonger. Vi hälsar tvåvägsmittfältaren varmt välkommen till Öster! Se Crona i Östertröjan genom att klicka, mittfältare, Landskrona BoISBoIS mittfältslöfte, Jonathan Levi, född 1996 är ett namn som det spekulerats om sedan en tid tillbaka. Imorgon ska Öster hålla presskonferens och enligt P4 Kronoberg kommer Öster presentera Jonathan Levi, som gjorde åtta mål som offensiv mittfältare säsongen.Under en presskonferens på torsdagen presenterade Östers IF Jonathan Levi. Den förre detta BoIS-aren kommer på ett treårskontrakt och Öster värvade honom i strid med både klubbar från Allsvenskan och Superettan. Vi hälsar Levi välkommen till Östers IF!, anfallare, slutarMatteo, med ett stort rödblått bultande hjärta lägger av med fotbollen. I takt med flera år av skadebekymmer väljer han att satsa fullt ut på sin civala karriär. Vi på redaktionen vill önska Matteo lycka till med livet och hoppas få se honom inom Östers IF på något vis i framtiden!, mittfltare, klubb ej klar, mittfältare, klubb ej klar, mittfältare, Landskrona BoIS., mittfältare, ny ass. tränareVelic lägger skorna på hyllan vid 34 års ålder. Åtminstone på proffessionell nivå. Istället blir han ny assisterande tränare i Öster.Läs mer, forward, klubb ej klarBerglund hade kontrakt över 2017 men i samförstånd med Öster har man brutit kontraktet. Vi önskar Berglund all lycka till i den fortsätta karriären., innermittfältare, klubb ej klarElvby avslutar sin sejour med Öster efter fyra säsonger, det blev officiellt idag."Jag och min familj kommer att spendera våren utomlands. I januari bär det till Spanien, återstår att se vilken klubb och nivå på liga det blir för mig", säger han till ostersif.se.Vi på redaktionen vill tacka Josef för hans insatser i den rödblå tröjan under de här åren och önskar honom lycka till i framtiden., yttermittfältare, FC Gute19-åringe Dahlström provtränare med Öster i somras. Är han aktuell för Öster? Gjorde 16 mål för gotlänningarna under säsongen., Lysekloster IL28-årige Zhubi från Uddevallatrakten, som bland annat representerat Oddevold, Trollhättan, Åtvidaberg och GAIS nämns också i snacket. Kan användas offensivt på bägge kanterna och även som central offensiv mittfältare., mittback, Åtvidabergs FFVäxjösonen har utgående kontrakt med ÅFF och ryktas vända hem!, högerback, Östersunds FKSamma visa som med Månz i princip. Stefan har gjort det bra i ÖFK, och kan säkert fortsätta i Allsvenskan. Stay or go? Du är mer än välkommen hem, Stefan., mittback, Ängelholms FF"Lunkan" med ett stort Österhjärta finns också med på radarn av tänkbara nyförfärv till 2017., mittfältare, BKV NorrtäljeKlar för Örgryte IS.målvakt, Halmstads BKVar utlånad till Öster 2016 men Nilsson har valt att stanna kvar i HBK.Filip StenmarkKarl-Johan Lindblad(17/11) Av det vi på SvenskaFans förstår kommer även Lindblad och Concha någon gång i det närmaste inleda förhandlingar om ett förlängt kontrakt.Richard Donkor(11/12) Enligt uppgifter till Svenska Fans kan Donkor vara på väg till antingen Norge eller Danmark.Daniel Ahonen(17/11) Ahonen säger till Smålandsposten att han vill vara kvar i Öster, men då ska han ha en position centralt i banan. SMP nämner även att Ahonen ryktas till Nybro IF i Division 2.Jonathan Stolth, målvaktRydén har förlängt sitt kontrakt med ÖIF en säsong, han kommer vara backup-målvakt samt målvaktstränare framöver., innermittfältareDrott kom inför 2015 och har varit en kugge i Östers lagbygge under två säsonger. Med utgående kontrakt inför Superettancomebacken kan idag Matias Concha meddela via Twitter att Öster lyckats förlänga Vetlandasonens kontrakt ytterliggare två år!Robin Malmkvist - 2018Rasmus Rydén - 2017Mattias Pavic - 2018Tom Stahre - 2017Elmin Nurkic - 2017Filip Örnblom - 2018Fritiof Björkén - 2017Mario Vasilj - 2017Jesper Lövdahl -Johan HjalmarssonJonathan Drott - 2018Robin Östlind - 2017Sebastian Crona - 2018Jonathan Levi - 2019Jesper AndreassonAdmir Bajrovic - 2018David Johannesson - 2019Tomas Askebrand och Denis VelicHar vi missat någonting? Har du ett rykte du vill tipsa oss om? Hör av dig!