Spelarbetyg Gefle IF - Östers IF 1-3: ”Årets första 5:a”

Två mål av Björken i första halvlek och en utökad ledning tidigt i andra halvleken räckte för att knipa årets fjärde trepoängare. Idag delar vi även ut årets första 5:a, Napoli ’87-klass!

Betygsskala:

5. Napoli ’87-klass

4. Mycket bra

3. Bra

2. Godkänd

1. Underkänd

----------------------------------------



Robin Malmqvist - 3

Känns väldigt skönt att ha Robin mellan stolparna för tillfället. Tryggheten själv och stod rätt flera gånger.



Karl-Johan Lindblad - 3

Lagkapten idag och tog verkligen rollen som en ledare i backlinjen. Behöver jobba med uppspelen men är klockren i defensiven, går från klarhet till klarhet.

Filip Örnblom - 2

Kul att se Örnblom gå in direkt från start och leverera. Såg lite ’valpig’ ut i början men spelade upp sig och stod för en stabil insats. Borde vara fjärde mittback och starta istället för Elmin när någon i ”trion” saknas.

Elmin Nurkic - 2

Gör en godkänd insats. Förlorade väldigt mycket i luftrummet vilket är oroväckande för en mittback.



Fritiof ”Samba-Fritte” Björkén - 5

Jag har tidigare efterfrågat mer initiativtagande offensiven och det fick vi verkligen se mot Gefle. Var inblandad i det mesta, även utöver målen. Riktigt bra insats, Napoli ’87-klass!

Jonathan Drott (ut 75’) - 4

Tog ett väldigt stort ansvar på mitten. Var aggressiv högt upp i bana jämfört mot Degerfors. Fantastisk passning till Björken vid 0-2 målet.

Sebastian Crona - 3

Spelade upp sig rejält från senaste matchen. Har en tendens att bli passiv när han hamnar för långt ner men hade högre utgångsposition än senast vilekt gjorde att han kom mer rätt i uppspelen. Crona är spelskicklig och bör användas mer i speluppbyggnaden.

Mattias Pavic - 3

Återigen en bra insats. Avsaknaden av storlek lyser igenom i defensiven i vissa situationer, men vinner mycket boll och är inblandad offensivt.



Jonathan Levi (ut 73’) - 1

Med Levi mått mätt. Har fina intentioner, är flera gånger nära att friställa sina medspelare med sin fantastiska spelförståelse och passningsfot. Kanske har vi lagt ribban för högt för Levi, men vi vet att det finns i honom.

David Johannesson - 2

Har spelat upp sig rejält! Visar verkligen vägen med sin attityd. Var mer inblandad i spelet vilket behövs för att han inte ska försvinna ur matcher. Stod för en fantastisk assist till Östlind.

Robin Östlind (ut 85’) - 3

Är fortfarande lite för svag i närkamperna och många gånger känns det som att motståndaren bara puttar bort honom. Är delaktig i mycket offensivt med fina inlägg, fick även kröna insatsen med ett mål.



Inhoppare:



Issac Shaze (in 73’) - 2

Väldigt nyttig spelare att slänga i slutskedet av matcher. Är ettrig, rivig och vinner mycket boll på mitten.



Lars Fuhre (in 75’) - Spelade för lite för att betygsättas.



Admir Bajrovic (in 85’) - Spelade för lite för att betygsättas.







Alltid Öster!



0 KOMMENTARER 273 VISNINGAR 0 KOMMENTARER273 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-19 15:17:07

