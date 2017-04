Spelarbetyg IK Frej Täby - Östers IF 0-1: ”Kantspelet sviker”

Defensiven visade upp sig från sin bästa sida! 30 minuters spel med en man mer var inte tid nog för Frej att bryta ner den solida Österdefensiven med ”Majje” i spetsen. Kontringsspelet fortsätter att vara ruggigt effektivt! Oroväckande är att förra årets fina kantspel är så gott som bortblåst.

Betygsskala:

5. Napoli ’87-klass

4. Mycket bra

3. Bra

2. Godkänd

1. Underkänd

