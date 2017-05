Spelarbetyg Örgryte IS - Östers IF 1-1: ”En grundtrygghet börjar sätta sig”

Ledning och en man mer på plan räckte inte utan Örgryte kom tillbaka och kunde kvittera på straff. En poäng borta mot ÖIS hade nog de flesta i Österlägret tackat och bockat för på förhand, men det tappade övertaget ger en sur eftersmak. Spelarna stod återigen för en genuin insats och det känns som att en grundtrygghet börjar sätta sig.



Betygsskala:

5. Napoli ’87-klass

4. Mycket bra

3. Bra

2. Godkänd

1. Underkänd

----------------------------------------



Robin Malmqvist - 3

Räddade poängen åt oss. Stod efter ett par kvalificerade räddningar och börjar ingjuta en enorm trygghet i målet.



Karl-Johan Lindblad - 2

Såg bra ut fram till utvisningen. Det går att argumentera för att straffen var billig samt att utvisningen inte ska vara utvisning, oavsett är det onödigt att sträcka sig efter armen på motspelaren då Majje troligtvis hade varit först på bollen.

Mario Vasilj - 3

Borde gjort minst ett mål, hade en nick i stolpen och en i ribban. Felfri i defensiven.

Månz Karlsson - 2

Fortsätter att visa varför han är en av de bästa mittbackarna i Superettan för tillfället.



Fritiof Björkén - 2

Återigen en stabil insats. Trivs med Pavic och börjar ta för sig mer offensivt för varje match som går.

Jonathan Drott - 2

Fortsätter att prestera. Vinner mycket boll och gör ett riktigt grovjobb. Gör ett otroligt jobb i det tysta, kommer garanterat att märkas när Drott eller Crona saknas.

Sebastian Crona - 3

Börjar ta mer och mer risker i passningsspelet offensivt vilket behövs. Hanterar den djupt liggande spelfördelar-rollen på ett alldeles utmärkt sätt.

Elmin Nurkic (ut 75’) - 2

Självförtroendet verkar inte vara på topp vilket syns i initiativtagandet offensivt. Däremot var insatsen mot ÖIS betydligt bättre än senast och toppades med ett högklassigt mål. Kommer växa under säsongen.



Mattias Pavic (ut 73’) - 3

Bäst i Öster för dagen. Visade på offensiva kvaliteter vi inte har sett tidigare. Samspelet med Björkén är klockrent, men skapade även lägen själv genom sin finess. Borde ha spelat sig till en plats i startelvan efter den här insatsen.

David Johannesson - 1

Får inte mycket uträttat i matchen. Ligger och lurar hela tiden men är beroende av att få bollar att jobba på. Saknar sin lekkamrat, Levi.

Robin Östlind (ut 85’) - 2

Växer i rollen som en startspelare i Superettan, tar mer initiativ och vågar mer. Saknar för tillfället kvalité i det sista utförandet.



Inhoppare:



Enoch Adu (in 73’) - Spelade för lite för att betygsättas.



Jesper Lövdahl (in 75’) - Spelade för lite för att betygsättas.



Lars Fuhre (in 85’) - Spelade för lite för att betygsättas.







Alltid Öster!

