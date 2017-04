Spelarbetyg Östers IF - Dalkurd FF 1-2: ”En förlust ska inte generera såhär höga betyg”

Två insläppta mål, ett på straff och det andra på frispark. Trots att målen kom via fasta situationer släppte vi till mer chanser än vad vi har gjort under de tre inledande matcher tillsammans. Offensivt skapar vi tillräckligt med chanser för att vinna matchen. Spelmässigt var det den bästa prestationen för i år, vilket spelarbetygen nedan indikerar. En förlust ska inte generera såhär höga betyg.

Betygsskala:

5. Napoli ’87-klass

4. Mycket bra

3. Bra

2. Godkänd

1. Underkänd

----------------------------------------



Robin Malmqvist - 3

Gjorde en kanonmatch. Under de första jobbiga 30 minuterna i första halvlek räddade Robin oss gång på gång och utan hans högkvalificerade räddningar hade vi varit i underläge med betydligt fler bollar än en.



Fritiof Björkén - 2

Stabila insatser likt denna börjar bli en vana. Trivs bra tillsammans med Pavic på kanten, hade ett par genombrottsförsök offensivt, solid defensivt.



Karl-Johan Lindblad - 3

Jag var inför årets säsong osäker på huruvida Karl-Johan verkligen var en startande mittback i Superettan. Efter 4 matcher är jag övertygad, det är han! Bäst i backlinjen mot Dalkurd.



Mario Vasilj - 3

Skulle kunna kopiera bedömningen föregående match, Mario är en gigant i mittlåset. Visade att målfarligheten på offensiva fasta hänger i med åren, fick göra sitt andra mål för säsongen.



Elmin Nurkic (ut 66’) - 1

Hade en väldigt tung lördagseftermiddag. Slog bort flera passningar, missade brytningar och kändes inte alls bekväm i sin första start efter skadefrånvaron.



Jonathan Drott (ut 79’) - 2

Hamnade många gånger mitt i ingenstans på mittfältet. Agerade ibland i den offensiva mittfältsrollen och ibland i de defensiva. Vann sina dueller men inte lika tongivande som vanligtvis.



Sebastian Crona - 3

Matchens bästa spelare. Har en fantastisk förmåga att styra spelet och slår knappt bort en passning.



Mattias Pavic (ut 72’) - 3

Samarbetet med Björken sitter i, de kombinerade sig förbi på högerkanten gång på gång. Vann mycket boll i defensiven och gjorde verkligen själ för att han ska ha en tröja i startelvan framöver (om inte på högerkanten så på en annan position).



Issac Shaze - 3

Orättvist att sätta Shaze i nummer tio rollen inledningsvis då hans bästa egenskaper ligger i defensiven. Dyker upp lite överallt och vinner boll, kommer bli en nyttig spelare att ha i truppen över säsongen.



Robin Östlind - 3

Gör sin bästa match för säsongen! Kom mycket mer till rätta i det nygamla spelsystemet där hans utgångsposition är högre. Försökte mycket och verkade ha återfått självförtroendet. Den fina vänsterfoten levererade ständigt och med lite mer skärpa i avsluten (och lite tur) från lagkamraterna hade Robin mycket väl kunnat gå av planen med mer än 1 assist.



David Johannesson - 2

Ska alltid vara på planen. Lyckas alltid hitta lägen och är ständigt redo att löpa i djupled. Målen kommer att komma.



Inhoppare:



Lars Fuhre (in 66’) - 3

Tillförde en ny dimension till spelet när han kom in. Bolltrygg och kommer oftast förbi i en-mot-en situationer. Har en given plats i startelvan så fort fysiken är i fas.



Admir Bajrovic (in 72’) - 2

Piggt inhopp av en väldigt intressant spelare. Vill se mer av Bajrovic!



Enoch Adu (in 79’) - Spelade för lite för att betygsättas.

(Uträttade mer på de 10 minuter han fick på högerkanten än vad han gjorde på hela matchen mot Frej)





Alltid Öster!

2017-04-23

