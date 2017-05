Spelarbetyg Östers IF - Helsingborgs IF: ”Måste börja göra mål!”

Säsongens bästa halvlek och en 1-0 seger i paus räckte in mot ex-Allsvenska Helsingborg som vände matchen i andra halvlek. Det avgörande 1-2 målet kom på tilläggstid.

Betygsskala:

5. Napoli ’87-klass

4. Mycket bra

3. Bra

2. Godkänd

1. Underkänd

Robin Malmqvist - 2

Inget ansvar kan läggas på Robin för något av målen.



Karl-Johan Lindblad - 3

Fortsätter att imponera, växer allt mer fram som Vasiljs arvtagare. Hade ett par missade uppspel för mycket.

Mario Vasilj - 3

Slarvade i några situationer, vilket vi inte är vana att se. Utmärker sig ändå med sin dominans i luftrummet.

Månz Karlsson - 3

Vilken skillnad det gör att ha Månz på planen. Vågar spela de mer riskabla bollarna i uppspelningsfasen vilket tillför mycket i offensiven!



Fritiof Björkén - 4

Återigen en match där högerkanten tillhör en person, och en person endast: Fritiof Björkén.

Jonathan Drott - 4

Gör en jätteinsats. Tog en mer offensiv utgångsposition och var delaktig i mycket offensivt. Kom till fler fina skottlägen, vilket vi inte sett mycket av hittills i år.

Sebastian Crona (ut 76’) - 3

Gjorde sitt jobb i det tysta. Hade precis som övriga i laget en betydligt sämre andra halvlek.

Mattias Pavic - 4

Bästa insatsen av Pavic sen han kom till Öster. Fantastiskt samarbete med Östlind på vänsterkanten som kröntes med ett mål. Fint driv i steget när han gång på gång avancerade offensivt. Stor anledning till att vänsterkanten har ordnat upp sig de senaste matcherna.



Jonathan Levi (ut 72’) - 3

Var magisk i första halvleken. Tröttnade i andra halvlek och försvann ur matchbilden. En spelare som dock bör vara på plan hela tiden, då han kan blixtra till och hitta lösningar som ingen annan kan.

David Johannesson - 2

Måste börja göra mål.

Robin Östlind (ut 89’) - 4

Fantastisk insats. Låg, tillsammans med Pavic, bakom allt kändes det som med sin fina vänsterfot. Försvann lite ur matchbilden i andra halvlek, trots det kom våra farligaste chanser från hans fot även då.



Inhoppare:



Enoch Adu (in 72’) - Spelade för lite för att betygsättas. Isaac Shaze (in 76’) - Spelade för lite för att betygsättas. Lars Fuhre (in 89’) - Spelade för lite för att betygsättas.







Alltid Öster!



0 KOMMENTARER 198 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-24 18:08:17

