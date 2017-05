Trelleborgs FF - Östers IF 4-1: ”Ineffektivitet straffar sig”

Öster kontrollerade spelet under stora delar av matchen men det var Trelleborg som var effektivast och tog en komfortabel 4-1 seger.

Det var ett effektivt Trelleborgs som kunde ta sin fjärde seger för säsongen inför 1077 åskådare på ett soligt Vångavallen. För Öster återupprepade sig historien med bra spel men fortsatt stora problem att omvandla målchanser till mål.



Första halvlek

Öster började matchen bäst och tog direkt kontroll över händelserna. Redan i den 5:e matchminuten frispelade Jonathan Levi en djupledsgående David Johannesson vars avslut gick över. Fem minuter senare fick Johannesson ytterligare ett läge efter att Fritiof Björkén lyft ett inlägg precis över Davids panna.



Men det var Trelleborg som skulle ta ledningen efter att Marcus Pode hittat Dino Islamovic med en passning i djupled som sköt bollen via ribban in till 1-0 för hemmalaget. Tre minuter senare var Camara nära att utöka ledningen men Mario Vasilj lyckades täcka skottet precis framför målet till en resultatlös hörna.



Öster fortsatte att skapa lägen. I matchminut 25 hittade Levi fram till Johannesson igen som rundande målvakten men sköt bollen i målgaveln. Ineffektiviteten skulle komma att straffa sig, i matchminut 31 sprang Islamovic sig fri på vänsterkanten och hittade Anton Tideman med en boll snett inåt bakåt som sköt in 2-0 i bortre hörnet.



Scenariot ovan var återkommande. I matchminut 34 hittade Levi fram med ytterligare en boll till Robin Östlind denna gången som blev helt fri med målvakten Marko Johansson som lyckades få en hand på Östlinds chip. Istället kunde Trelleborg kontra, Salif Camara Jönsson gick i djupled och blev fälld i straffområdet av Robin Malmqvist. Straff och varning för Östermålvakten. Kristian Haynes förvaltade straffen säkert till vänster om Malmqvist vilket betydde hela 3-0 till hemmalaget.



Andra halvlek

Precis som i första halvleken tog Öster tag i taktpinnen direkt. Första farliga målchansen kom i matchminut 52 efter en snabb frispark till Björkén som slog ett lågt inlägg som gick förbi samtliga i straffområdet till Johannesson på bortre stolpen som sköt utanför.



I den 55:e matchminuten kom Mattias Pavic förbi på vänsterkanten och blev nerdragen precis utanför straffområdet. På den efterföljande frisparken nickade Mario Vasilj bollen i stolpen, bollen rensades iväg till Björkén som lyfte in bollen i straffområdet på nytt till Vasilj som tog med bollen på bröstet förbi målvakten och sköt ett skott som räddades på mållinjen av en Trelleborgsförsvarare. Minuten efter gick bollen fram till Johannesson efter slarv i hemmaförsvaret, David blev helt fri men sköt bollen rakt på målvakten.



Trelleborg kunde sedan försvara sin ledning på ett effektivt sätt. Levi testade hemmamålvakten ett par gånger med skott utifrån och Erik Andersson i hemmalaget träffade ribban. Matchen punkterades efter att Salif Camara Jönsson gjorde sitt tionde mål för säsongen som betydde 4-0 efter att Mario Vasilj ramlat omkull med en förmodad skada på knäet.



Inbytte Admir Bajrovic fick sätta ett reduceringsmål i matchminut 88 efter att läckert ha chippat bollen över en framrusande hemmamålvakt. 4-1 och en tung förlust för de rödblåa som kontrollerade spelet under stora delar av matchen men missade alldeles för mycket målchanser.



Trelleborgs FF- Östers IF 4-1 (3-0)

Publik: 1177



Mål:

1-0 Dino Islamovic 12’, 2-0 Anton Tideman 31’, 3-0 (straff) Kristian Haynes 37’, 4-0 Salif Camara Jönsson 79’, 4-1 Admir Bajrovic 88’



Varningar:

Robin Malmqvist 36’

Johan Brannefalk 55’





Trelleborgs FF (4-4-2):

Marko Johansson;

Johan Brannefalk (60’) - Jacob Palander - Magnus Andersson - Anton Tideman;

Zoran Jovanovic (72’) - Robin Nilsson - Kristian Haynes - Marcus Pode;

Dino Islamovic - Salif Camara Jönsson (83’)



Byten:

Robin Jacobsson (60’)

Erik Andersson (72’)

Mattias Håkansson (83’)



Östers IF (3-4-3):

Robin Malmqvist;

Karl-Johan Lindblad - Mario Vasilj (82’) - Månz Karlsson

Fritiof Björkén - Jonathan Drott - Sebastian Crona (60’) - Matias Pavic;

Jonathan Levi - David Johannesson (62’) - Robin Östlind



Byten:

Isaac Shaze (60’)

Admir Bajrovic (62’)

Lars Fuhre (82’)





Alltid Öster!

0 KOMMENTARER 355 VISNINGAR 0 KOMMENTARER355 VISNINGAR TOBIAS HELLGREN

tobiiashellgren@gmail.com

På Twitter: @tobiiashellgren

2017-05-28 16:56:00

