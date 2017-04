Tunavallen, 2017-04-26 19:00

AFC Eskilstuna - Östersund

1-3



Måljubel x3 i första halvlek

AFC - ÖFK 1-3 (0-3)

En bejublad comeback, en tvåmålsskytt och två halvlekar med helt olika ansikten.

Första halvlek:

I det tighta spelschemat tvingades Potter rotera på ett par positioner, och fick i Somi och Hopcutt in två helt fräscha lirare. Även Nouri som vilade senast var tillbaka från start.

Redan i matchens första minut är det bortajubel då Edwards lossar bössan och trycker in ett lågt skott intill stolpen. Ett mål som Erlandsson i AFC-målet kanske borde ha tagti.

ÖFK fortsätter skapa chanser och ser stundtals ut att ha ordentlig lekstuga, framförallt genom Sema som på högerkanten firar stora framgångar mot AFC-försvaret.

Det dröjer dock till dryga halvtimmen innan nästa mål kommer, då genom Hopcutt som i sin första allsvenska start gör sitt första allsvenskan mål. Åter igen ett långskott utanför straffområdet som slinker in till vänster om Erlandsson. 2-0!

Bara minuten senare är det dags igen då Edwards på fint inspel från Ghoddos trycker in 3-0.



Andra halvlek:

AFC gör två byten i halvtid, där man bland annat plockar ut Frimpong som för dagen såg extremt sömnig och ointresserad ut. Bytena verkar ge positiv effekt för hemmalaget som trycker på ordentligt och skapar flera bra chanser. 1-3 kommer i samma minut som ÖFK tvingas spela med en man kort sedan Bergqvist fått ett skott i huvudet, och tvingas utgå.

Hemmalaget fortsätter pressa på men efter två försvarsinriktade byten i bortalaget får ÖFK ordning på spelet och kan åter igen ta tag i matchen.

En stabil och välbehövlig bortaseger som tillslut skrivs till 1-3.





AFC Eskilstuna-Östersund Tim Erlandsson

Daniel Bjornkvist

Ludvig Ohman

Zurab Tsiskaridze

Jernade Meade

Thomas Piermayr

Anel Raskaj

Emmanuel Frimpong

Omar Eddahri

Simon Alexandersson

Mohamed Buya



Avbytare

Cem Alpek

Haris Cirak

Gustav Jarl

Amadou Kalabane

Sasa Matic

Rinor Nushi

Bun-Dawda Sowe

Andreas Andersson

Douglas Bergqvist

Sotirios Papagiannopoulos

Dennis Widgren

Gabriel Somi

Curtis Edwards

Brwa Nouri

Fouad Bachirou

Ken Sema

Jamie Hopcutt

Saman Ghoddoos



Avbytare

Hosam Aiesh

Johan Bertilsson

Tim Bjorkstrom

Ludvig Fritzson

Alhaji Gero

Aly Keita

Tom Pettersson



2017-04-27 09:27:12

