AIK-Östersunds FK 2-2

Inför matchen låg ÖFK och AIK på samma poäng och det kvarstår då dagens drabbning slutade oavgjort 2-2 efter att Gabriel Somi blivit tvåmålsskytt och AIK kvitterat sent.

ÖFK startade med följande uppställning:Graham Potter valde alltså att låta Gabriel Somi starta på vänsterkanten. Det innebar att Ken Sema flyttade över till högerkanten, en position som för han är lite ovan. Gabriel Somi tog verkligen chansen och det var han som hade matchens första målchans efter 6 minuter. Curtis Edwards, som återigen startade som högerback, slår ett inlägg som Alhaji Gero inte når och bakom honom kommer Somi som inte riktigt får träff på nicken och den går utanför. Saman Ghoddos startade matchen grinigt, kanske övertänd, och drar på sig ett tidigt gult kort. Men efter 22 minuter visade han stor kyla. Gero släpper bollen till Ghoddos som avancerar in i straffområdet och mycket snyggt chippar in bollen till Somi som sätter 1-0 bakom Oscar Linnér. ÖFK hade annars svårt att komma igenom det täta AIK-försvaret och även AIK hade en del boll men kommer inte till något vasst avslut. Men när Saman Ghoddos avancerar och är lite nonchalant, eller kanske är det lagkamraterna som inte talar om att Daniel Sundgren kommer i ryggen, hur som helst bryter Sundgren snyggt och så småningom frispelar Henok Goitom som inte gör något misstag och kvitterar efter 33 minuter. Efter ett lyckat kombinationsspel i minut 38 får Somi en ny chans nära målet men AIK räddar till hörna. I efterdyningarna av hörnan kan AIK kontra efter en slarvig passning. Kristoffer Olsson kommer långt och chippar snyggt till Stefan Ishizaki som fri skjuter direkt och Aly Keita räddar till hörna. AIK får en sista kvitteringschans före halvtid då Johan Blomberg får skottmöjlighet i straffområdet efter en frispark men ÖFK täcker undan till en resultatlös hörna.AIK börjar andra halvlek bättre än ett lite slarvigt ÖFK. Så lite från ingenstans får Saman Ghoddos skottchans precis utanför straffområdet efter att Ken Sema tråcklat sig fram. Ett bra skott som Linnér styr i insidan av stolpen. Gabriel Somi hinner inte riktigt fram på returen utan det blir hörna. Efter hörnan får Gabriel Somi bollen en bit utanför straffområdet. Han prövar ostört ett skott som blir en riktig drömträff! Linnér sträcker ut men når inte riktigt bollen och Somi gör sitt andra mål för dagen. 1-2 efter 57 minuter. Strax efter kommer Saman Ghoddos långt på vänsterkanten och är nära att utöka men kommer inte närmare än en ytterligare hörna. AIK jagar kvittering men har svårt att komma till farliga avslut. Simon Thern har ett misslyckat skott utanför och tiden rullar iväg. ÖFK backar inte hem onödigt mycket utan försöker att gå framåt när det finns möjlighet. I minut 78 får Eero Markanen ett jätteläge mycket nära mål men får ingen träff. I minut 83 får ÖFK istället en jättemöjlighet att avgöra matchen. Curtis Edwards blir helt fri i straffområdet men är felvänd. Han hinner inte få kontroll på bollen utan spelar i stället till Ken Sema som skjuter men Jesper Nyholm räddar på mållinjen. 1-3 där och det hade känts avgjort. Men som så många gånger förr den här säsongen kommer ett sent avgörande när Dennis Widgren inte har någon koll på Denni Avdic utan försöker bara låta bollen studsa över sidlinjen. Avdic kommer bakom en passiv Widgren och kan ur snäv vinkel nicka in 2-2 i minut 87. Tråkigt slut på en annars bra match av Dennis.Tog verkligen chansen nu när han fick den. Han var lite överallt.Gjorde två mål men lite tur kunde han gjort något fler. ÖFK:s bästa spelare i dag.Återigen var vi nära tre poäng men fick bara en. Insatsen var delvis lite slarvig och delvis riktigt bra. En poäng och två mål på en av de svåraste bortamatcherna i serien. Men just nu känns det surt med tanke på jakten efter Malmö och Norrköping. Ny match nästa söndag då J Södra väntar på hemmaplan. Nu är vi igång igen!