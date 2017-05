Bättre fokusering är ett måste.

Två av de tre senaste matcherna har slutat på helt osannolika sätt. Vi har tappat viktiga poäng på sätt som inte ska få ske.

Många pratar om att problemet sitter i att kunna stänga matcher. Jag tycker inte det riktigt stämmer. ÖFK är egentligen duktiga på att stänga matcher, det vet vi om. Detta är något annat. Känns som allt lugn och sans försvinner vid pressade situationer som till exempel ledning på tilläggstid. Det är stirrigt och panikartat. Det känns som att man tappar fokus. Och det gäller egentligen inte bara på övertid för sätter man hög press på oss blir det ofta stirrigt. Vi har inte råd att tappa så många fokussituationer som de senaste matcherna. Allsvenskan är alldeles för jämn och bra för det. Vi blir straffade direkt.Med bättre fokus hade inte Elfsborg fått trippelchansen de gör 1-0 på. Andreas Andersson gör en jätteräddning efter hans egna slarviga passning. Men Elfsborg tilläts ta två returer.Med bättre fokus hade Andreas Andersson greppat frisparken som ledde till straffen för Elfsborg.Med bättre fokus hade kanske inte en hockeytackling från Douglas behövts.Med bättre fokus från Tom Pettersson hade han inte skjutit tidernas hål i luften och ställt Lasse Nilsson fri.Med bättre fokus hade vi kanske inte anfallit med 4-5 man i slutminuten och ledning med 1-0 med en minut kvar som fallet var mot Göteborg.Detta är inte ok. Det vet alla om. Ingen kan känna sig nöjd med de två senaste poängtappen. Till och med Graham Potter tappade lite av sitt lugn och smällde in näven i väggen i gångarna under Borås Arena. Tom Pettersson ville "hoppa från en bro". Ken Sema var bedrövad. Ta lärdom och låt något liknande aldrig ske igen.Nu är fyra poäng bortslarvade. Med dom poängen hade ÖFK haft tolv poäng på sex matcher, legat tvåa i Allsvenskan, två poäng efter Malmö FF. Vi blir lite räddade av att så många matcher i år har slutat oavgjort. En seger på söndag känns som ett måste och skulle innebära att vi hakar på i toppen i alla fall. Men då krävs det fullt fokus i 90 minuter plus tilläggstid.