Det blir en spännande sommar och höst!

En häftig vår har gjort att årets uppehåll i Allsvenskan känts långt. Men nu är det inte långt kvar till det börjar igen.

Om en vecka sätter Allsvenskan igång igen efter ett uppehåll som gett abstinens på en gång. Inte heller blev abstinensen lindrad av att bli lottad mot Galatasaray i Europa League . Våren började dimmigt i Halmstad men blev snabbt mästerlig när vi vann hemmapremiären mot Norrköping men framförallt tog hem Svenska Cupen några dagar senare mot samma lag. Det har varit några fantastiska matcher, några galna matcher, några osannolika slutminuter och ett par floppmatcher. Det avslutades ändå på bästa sätt med seger borta mot Häcken och hemma i Norrlandsderbyt mot Sundsvall . Jag tänker inte tjata om storebror hit och lillebror dit. Men jag kan lugnt konstatera att vi är helt klart bäst i Norrland just nu.Under våren har vi skrapat ihop 21 poäng vilket räcker till en tredjeplats. Är ni nöjda? Jag känner mig inte riktigt nöjd. Det är väl de otroligt onödiga poängtappen som gnager. Fyra poäng slarvades bort mot Göteborg och Elfsborg . Mot Malmö var det lite annorlunda då vi satsade på tre poäng och var nära men misslyckades. Jag måste dessutom sluta prata om matcherna. Kalla det jinx om ni vill. Mot Elfsborg tror jag knappast att jag var ensam om att jinxa. Vem trodde på kryss vid två måls ledning på tilläggstid? Det var i alla fall då jag mycket glad ropade till min äldsta dotter att "ÖFK vinner". Ni vet hur det gick. Mot Malmö fick jag vid ställningen 1-1 ett sms av en kompis som håller på MFF: ”Det börjar bli hög tid för er att slarva bort en poäng”. Jag svarade med: ”Med tanke på MFF:s historik denna säsong och ÖFK:s dito tyder allt på att MFF vinner”. Ni vet hur det gick. Den galna bortamatchen mot Malmö fick mig att tänka på en annan sak. Om man får två matchers avstängning för en klapp på kinden respektive en knuff. Vad är då nästa steg vid en brutal tackling med dobbarna före? Två år på Kumla?Hur som helst så bäddar våren för en mycket spännande höst. Realisten, eller kanske pessimisten i mig säger att vi inte har en chans att komma ikapp Malmö och Norrköping. De känns alldeles för starka. Det sker inga grova misstag av dom som vi varit med om. Malmö som dessutom alltid avgör matcherna efter att klockan passerat 80. Men faktum är ändå att vi har chansen att bli mästare redan i år. Vi är sex poäng efter Peking och MFF. Två segrar mer än de under hösten och vi är i kapp. Vi har visat att vi kan slå alla lag i serien. Norrköping har vi redan vunnit två tävlingsmatcher mot i år, båda på hemmaplan men vi kan ta dom borta också. Returmötet mot Malmö sker på hemmaplan där vi nästintill är oslagbara. Borta var vi ju extremt nära tre poäng, några centimeter var det väl. Vi har båda matcherna mot AIK kvar som ligger på samma poäng som oss. De två matcherna blir otroligt viktiga. Utmaningen blir som vanligt att hålla en jämn och hög nivå ända in i slutet, det finns inte plats för fler osannolika poängtapp eller floppmatcher. Så visst finns chansen, det har våren visat. Det känns som att lagbygget har lyckats väldigt bra och individuellt är det många som får väl godkänt.Ni som brukar lösa mina texter vet vad jag tycker om Hosam Aiesh. Jag har väldigt svårt för hans sätt att spela fotboll. Efter utlåningen i fjol till Varberg blev det bättre. Han kom tillbaka mer mogen. Men han har fortfarande mycket att jobba på. Det är en riktig gnällspik. En spelare som avbryter en bra löpning för att vifta åt domaren har jag svårt att förstå. Fouad Bachirou kom under 2016 inte riktigt upp i den kapaciteten han visade 2015. Nu 2017 är han kanske bättre än någonsin. Tar ett stort ansvar i defensiven och kämpar och sliter. Han har både räddat oss bakåt och legat bakom mycket framåt.Aly Keita har verkligen visat att han är en målvakt av hög allsvensk klass. Förutom vassa räddningar har han enkelt plockat ner massor av inlägg och dylikt och på det viset hindrat många målchanser. Saman Ghoddos har varit lite ojämn under våren. Har haft lite problem med målskyttet men fick till det mot Giffarna i sista matchen. Hoppas det släppte ordentligt för honom då. Alhaji Gero ska jag nog sluta såga. Eller är det jag ska göra? För han har gjort det bra under våren när han fått chansen. Hans bästa insats var helt klart finalen i Svenska Cupen där jag var väldigt skeptisk till hans start. Han har visserligen en del problem med avsluten fortfarande men det tar sig. Gjorde till exempel mål i måndagskvällens träningsmatch mot Hammarby Curtis Edwards har fått ett stort förtroende av Graham Potter. De fyra senaste matcherna har han spelat på en för honom ovan position som högerback. Jag var skeptisk efter första matchen men efter det har han ju gjort det riktigt bra. Ny fingertoppskänsla av Magic Potter.Sotirios Papagiannopoulos och Tom Pettersson har gjort det riktigt bra i mittförsvaret tillsammans. Pettersson har tyvärr stått för några avgörande misstag som gör att han inte får toppbetyg men Sotte har varit otroligt bra hela våren. Kämpar, sliter, vinner dueller och täcker motståndarnas skottmöjligheter.Fantastiskt kul att Jamie Hopcutt levererar som han gör! Just nu är han uppe i ett målsnitt där han gör mål var 35 minut. Ett fantastiskt facit för en spelare som inte är redo för 90 minuter. Hur kommer det bli när han är redo? Ken Sema räknar jag med att vi förlorar under sommarfönstret. En av seriens absolut bästa spelare. Otroligt svår att stoppa. Stor, stark, teknisk och bra tillslag. Han är för bra för Allsvenskan.Annars är det väldigt tyst om Silly Season-rykten. Förutom Sema finns det väl en risk att vi tappar Sotte och Ghoddos med tanke på tidigare rykten men framförallt prestationer. Rykten på spelare in är det också väldigt tyst. Frank Ahlin provspelar just nu och ska få mer speltid i tisdagens träningsmatch mot Sundsvall. Ludvig Fritzson , som inte fått någon speltid under våren gjorde enligt rapporterna en bra match mot Hammarby under måndagen och gjorde dessutom mål.Vi vet inte vad som väntar i höst. Men oavsett eventuella förändringar i truppen så blir det en mycket spännande sommar och höst med Europa League-kval och toppstrid i Allsvenskan.