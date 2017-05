IF Elfsborg-Östersunds FK 4-4

ÖFK var på väg mot en fantastisk vändning på Borås Arena och tre nya bortapoäng. Men återigen tappar ÖFK bort segern på övertid och det blir bara en poäng efter en galen avslutning.

ÖFK startade med följande manskap:Hosam Aiesh började piggt och hade matchens första avslut redan i första minuten men Stuhr Ellegaard räddade enkelt. Båda lagen försökte hålla i bollen. Elfsborg satte ganska hög press på ÖFK vilket gjorde att man ofta fick spela bakåt men var då väldigt snabba i spelvändningarna. Redan i minut 7 fick Elfsborg utdelning på sin press när Andreas Andersson spelar fel, men han gör en jätteräddning på första skottet, även andra tar han men Elfsborg tilläts ta ett tredje avslut och då sitter den. Naturligtvis av förre ÖFK-kaptenen Alex Dyer . Saman Ghoddos fick ett läge för kvittering men blev lite för ensam så han tvingades med att avslut långt utifrån utan utdelning. Det mesta framåt kretsade som vanligt kring Ken Sema. Han skapade på egen hand ett par hörnor och några halvchanser. Efter en halvtimme kom den bästa kvitteringschansen när Nouri hittade en löpande Sema till vänster om straffområdet som spelade direkt till Bachirou som blev fri men fick inte riktig kontroll på bollen inför avslutet. Bachirou som för övrigt var fenomenal första halvlek. Strax efter hade Sema en egen show på sin kant där avslutet gick nästan parallellt med mållinjen ut till inspark. Elfsborg var heller inte ofarliga utan hade några halvchanser och när Viktor Prodell fick mycket yta i minut 32 till vänster lurade han Douglas Bergqvist fullständigt och tryckte sedan in 2-0 i bortre hörnet. Dennis Widgren hade ett bra avslut i slutet men 2-0 var resultatet i halvtid. Ingen dålig halvlek ändå av ÖFK men två slarviga insläppta mål. Det har man inte råd med!Ett byte görs i paus. Lagkaptenen Brwa Nouri fick kliva av och in kom Jamie Hopcutt. Saman Ghoddos fick flytta ner en position i banan och ett till tidigt byte görs tio minuter in i halvleken när Hosam Aiesh kliver av och Johan Bertilsson in.Det var lyckade drag av Graham Potter. I andra halvlek är ÖFK helt överlägsna. Det är ett ständigt spel på Elfsborgs planhalva. Så i minut 62 trixar sig Sema in i straffområdet och slår bollen snett innåt bakåt och bollen tar på en Elfsborgshand. Alla rödklädda viftar efter straff utom Johan Bertilsson som rullar in 1-2 mellan benen på målvakten. Ett nytt offeensivt byte görs när Alhaji Gero kommer in istället för Mukiibi. Gero som vinner en löpduell och kampsituation mot en gul försvarare i straffområdet och slänger sig på bollen precis på linjen och får in den till Saman Ghoddos som kvitterar i 78:de minuten. När sedan Jörgen Horn blir utvisad efter sitt andra gula kort blev pressen stor på Elfsborg. De var ur balans. Och strax efter kommer också ledningsmålet när Jamie Hopcutt nickar in Dennis Widgrens precisa inlägg. När Saman Ghoddos rivs ner minuten senare tilldöms ÖFK straff. Jamie Hopcutt gör sitt andra mål och punkterar matchen! Ledning men två mål med tre minuter kvar och motståndarna en man mindre. Då är det klart! Trodde i alla fall jag och säkert många andra. Men på övertid slår Tom Pettersson ett stort hål i luften vilket gör att Lasse Nilsson blir fri och reducerar. Strax efter avsparken får Elfsborg en frispark och flyttar upp hela laget. Bollen slås in i straffområdet, Andreas Andersson rusar ut men får inte tag på bollen. I tumultet tacklar Douglas Bergqvist omkull en gul i röran och domaren pekar på straffpunkten. Lasse Nilsson blir även han tvåmålsskytt och 4-4 är ett osannolikt faktum.Ännu ett sinnesjukt slut. Ytterligare två bortslarvade poäng. Men ändå otroligt starkt att komma tillbaka och vända matchen. Det blev en väldigt märklig match med en ännu märkligare avslutning.Tre bästa spelare:Börjar bli tjatigt att lyfta fram honom match efter match. Men det är verkligen på Semas vänsterkant som det mesta händer offensivt. Han har det mesta. Snabb, stark och briljant teknik. Och han får ut det match efter match.Framförallt första halvlek var han grymt bra. Jobbade otroligt hårt och effektivt hemåt och låg även bakom mycket framåt tillsammans med Sema.Såg lite frustrerad ut från början när avsluten inte riktigt gick fram men sprang mycket och nickade till slut in ledningsmålet. Slog kyligt in straffen som borde punkterat matchen.Någon försvarsspelare är inte ens i närheten att lyftas fram i dag. Nej med detta försvarsspel tar vi inte så många fler poäng i år.