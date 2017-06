Mardrömslottning och drömlottning samtidigt!

I går eftermiddag var vi många som var förväntansfulla inför lottningen av Europa League. Lång resa? Kort resa? Svårt? Lätt? Alla möjliga varianter fanns. Till och med ett storlag från Turkiet med sex inhemska titlar de sju senaste åren, tre cuptitlar och tre ligatitlar.

Jag ska inte vara tjatig. Men det går inte att undvika tankar på att ÖFK bara för några år sedan spelade i division 2. År 2009 var jag på semesterresa i Alanya, Turkiet. På skoj och som ett minne köpte jag med mig två stycken Galatasaray-matchtröjor för jag har alltid gillat deras lite ovanliga färgkombinationer. Då kunde jag inte i min vildaste fantasi tro på det som kommer att ske i sommar.I går lottades kvalet till Europa League . För första gången med ÖFK. Det absolut svåraste motstånd vi kunde lottas mot var turkiska Galatasaray. Chansen/risken/möjligheten, kalla det vad ni vill, var ganska liten. Då blev det naturligtvis så också. Men jag kan inte låta bli att tycka det är otroligt häftigt! Mardrömslottning?Ja. Drömlottning? Ja kanske det också. Turkiska storklubben Galatasaray kommer springa in på Jämtkraft Arena. ÖFK kommer springa in på "Helvetet" som Türk Telecom Arena i Istanbul kallas för. Vilken start på Europaäventyret!Men har vi någon chans då? Nja, jag har svårt att tro det. Eftersom bortamål betyder så mycket i sådana här möten så måste vi nog hålla nollan på hemmaplan för att ha en chans. Jag kan tycka att det är lite synd att matchen spelas mitt i sommaren och inte tidigt på våren eller sent på hösten med jämtländska isvindar. Då kanske vi skulle haft större chans. Men det är på hemmaplan vi har chansen, om den finns. Skulle vi trots allt slå ut Galatasaray är det en riktig bragd.Någonting vi samtidigt inte får glömma bort är att dessa två matcher spelas inklämda mellan livsviktiga matcher i Allsvenskan . Höstsäsongen börjar med flera viktiga matcher tätt mellan varandra. Vi möter J Södra-Galatasaray-Djurgården-Galatasaray-Djurgården under två veckors tid. En häftig tid och en enorm utmaning. Efter urladdningen i finalen i Svenska Cupen i våras stod ÖFK för en mycket blek insats matchen efter mot Örebro i Allsvenskan. Liknande händelse nu har vi inte råd med.Passa på och njut. Detta är riktigt häftigt! Men oavsett hur det går är detta inte sista gången vi är med i ett kval till Europa League eller Champions League . Det är jag helt säker på.