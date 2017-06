Matchrapport: Östersunds FK-GIF Sundsvall 3-1

Det blev ingen topprestation av ÖFK i Norrlandsderbyt. Men det räckte ändå för att vinna med 3-1 inför publikfesten på Jämtkraft Arena.

ÖFK startade med följande manskap:Kanske var det två nervösa lag som startade matchen på Jämtkraft Arena. Det kändes i alla fall lite spänt och krampaktigt i början. Eller så var det bara en läktarkänsla bland oss supportrar. Hur som helst var det chansfattigt. Första riktiga målchanse fick Saman Ghoddos när han lite oväntat fick mycket yta på vänsterkanten efter 12 minuter men ingen utdelning denna gång för Ghoddos som letat efter målformen ett tag. Men när Saman i minut 22 snappar upp en dålig bakåtpassning blir han helt fri med Tommy Naurin i målet som först räddar men bollen studsar sedan lite turligt på Ghoddos bröstkorg och i mål och vi hade ett förlösande 1-0. Anspänningen släppte lite grann och Saman Ghoddos hittade målet igen. Uppenbarligen var det ett litet turmål som skulle få det att lossna för Ghoddos. När han i minut 33 valde att skjuta utifrån istället för att leta passningsalternativ sitter bollen fint ribba in. Ett mycket vackert derbymål! Ett mål som faktiskt kom lite från ingenstans och fick hela Sundsvall slaget att samla ihop sig i någon form av Time-out. ÖFK fick lite energi av målet och bara någon minut senare är Ken Sema nära att utöka efter ett väggspel men det blir bara en hörna som Hosam Aiesh nickar tätt utanför. Ytterligare några minuter senare prövar Aiesh ett skott som Naurin räddar svettigt. 2-0 stod sig till halvtid och det kändes som en betryggande ledning då egentligen inget av lagen skapade särskilt mycket.I andra halvlek kommer Giffarna in i matchen bättre. Efter en timmes spel kommer Linus Hallenius in istället för Roman Gail. Han har bara varit inne några minuter när han får bollen i mitten och är lite starkare än Tom Pettersson och trycker dit reduceringen i hörnet. Aly Keita, som återigen gör en stabil insats, är på bollen men når den inte tillräckligt. Nu var det Giffarnas tur att få energi av ett mål och de tar över mer och trycker på ganska hårt ett tag. Keita får göra ett par räddningar och det började bli lite nervöst på läktaren. ÖFK jobbar sig ändå tillbaka i matchen och Hosam Aiesh fortsätter oroa Giffarna på sin högerkant. I minut 81 byter Graham Potter ut Aiesh och in kommer istället Jamie Hopcutt. Strax efter är Brwa Nouri nära att punktera matchen men skottet går strax utanför. Klockan rinner iväg för Giffarna och när Brwa Nouri stör Sebastian Rajalakso upptäcker Fouad Bachirou påpassligt den lösa bollen, han försöker tråckla sig förbi tre försvarare innan bollen studsar fram till en helt fri Jamie Hopcutt som kan punktera matchen på tilläggstid! Jamies femte mål den här säsongen. Då har han varit avstängd två matcher och bara startat en eftersom han "inte är redo" för 90 minuter än.Vårsäsongen avslutades på bästa sätt. Publikfest och seger i Norrlandsderbyt. Vi parkerar på en fin tredjeplats med 21 inspelade poäng. Trots de osannolika poängtappen är vi med i toppen när Allsvenskan startar om i början på juli. På återseende!