Matchrapport: Östersunds FK-IFK Norrköping 1-0

ÖFK tog på söndagen säsongens första trepoängare i Allsvenskan då IFK Norrköping besegrades med 1-0 i hemmapremiären.

ÖFK startade med följande manskap:Matchens första målchans är ÖFK:s då Ken Sema kommer långt på vänsterkanten. Vid kortlinjen spelar han snett inåt bakåt och Saman Ghoddos släpper förbi, eller missar bollen men Hosam Aiesh kommer springande själv till höger och kan lägga in bollen i ett helt öppet mål. 1-0 redan efter fyra minuters spel och en drömstart för de rödsvarta. En överlycklig Hosam Aiesh blir förste målskytt för ÖFK i Allsvenskan i år. Efter målet har IFK Norrköping mycket boll på offensiv planhalva utan att egentligen skapa någonting. Istället tar ÖFK över mer och mer. Curtis Edwards vinner bollar och springer konstant i alla ytor som finns. Han ligger bakom det mesta och bland annat när Ken Sema letat sig in mitt i straffområdet och Pekings målvakt rensar undan i panik. Saman Ghoddos är tufft bevakad men kämpar och sliter har ett par halvchanser. I minut 35 prövar Dennis Widgren med ett skott utifrån som går strax över. Fem minuter senare gör Brwa Nouri samma sak efter att Curtis återigen vunnit boll på mitten men det står "bara" 1-0 i paus.Tidigt i andra halvlek utgår första halvleks kanske bästa spelare, Curtis Edwards, skadad. Vi hoppas det inte är något allvarligt! Stukad fot säger vissa rapporter. Vi blir påminda om hur bred våran trupp är när Edwards ersättare är Johan Bertilsson . Norrköping för spelet i andra halvlek och ÖFK backar hem. Medvetet eller ej men däremot så bryter vi ibland Pekings uppspel och kan kontra. Bland annat får Ken Sema ett bra läge från sin vänsterkant i minut 55 men Michael Langer sträcker ut och räddar. Efter en timmes spel får Sema chansen igen men kommer lite för nära och skjuter ur snäv vinkel utan resultat. Ja målchanser för ÖFK saknades det inte fast Norrköping försökte trycka tillbaka. När sedan Aiesh tar in bollen i straffområdet och bollen studsar lite fram och tillbaka blir Mensiro nersparkad och det döms straff. En straff som Saman Ghoddos tyvärr skjuter över. Sedan kommer den jobbigaste perioden för oss. Norrköping trycker på rejält och flera missförstånd i försvaret håller på att ställa till det. Aly Keita gör en jätteräddning på frispark och tiden rinner i väg för Norrköping. Eftersom Norrköping satsar allt framåt öppnar det sig lite åt andra hållet. Vid en kontring får Bertilsson ett läge och avlossar en riktig kanon strax utanför straffområdet rakt i ribban. I minut 91 utgår Saman Ghoddos och in kommer trotjänaren och publikfavoriten Bobo Sollander. Bobo gör det han är bra på. Springer och stångas. Och faktiskt är han ytterst nära att bli målskytt när han först spelar fram Bertilsson och når sedan returen och skjuter strax utanför. Vi fick aldrig slappna av utan i tredje tilläggsminuten är Peking ytterst nära kvittering när Jon Gudni Fjoluson nickar strax över. ÖFK håller undan och de tre första poängen den här säsongen är bärgade!Viktigt att komma in i vinnarspåret direkt efter förlusten i premiären! Nästa ligamatch är Örebro borta på lördag. Innan dess cupfinalen på Jämtkraft Arena på torsdag!