Matchrapport Svenska Cupen Final: Östersunds FK-IFK Norrköping 4-1

Östersunds FK har tagit sin första titel! Man kan nu titulera sig Svenska Cup-mästare efter att vunnit finalen mot IFK Norrköping med 4-1 inför nya rekordpubliken på Jämtkraft Arena, 8369 personer.

ÖFK startade med följade manskap:Matchen började väldigt avvaktande. Kanske hade båda lagen lite finalnerver. Brwa Nouri hade ett tidigt avslut som Langer i Norrköpingsmålet inte hade något problem med. När ÖFK sedan får matchens första hörna får vi se något så sällsynt som en boll in i straffområdet. Det är inte ofta ÖFK utnyttjar chansen att slå en hörna även fast det är oftare nu än förr. Sam Mensiro möter Ken Semas hörna med skallen och nickar in 1-0 redan i minut 8. Sebastian Andersson får chansen att kvittera men Tom Pettersson och Douglas Bergqvist samarbetar bra och bollen plockas upp av Keita. Strax efter sätter Ken Sema fart på vänsterkanten, slår ett inspel som Alhaji Gero missar och ute till höger kommer Hosam Aiesh och trycker upp bollen i nättaket och det är 2-0 efter 18 minuter. Drömstart! Norrköping börjar värma upp spelare men inget byte görs. Det behövdes inte heller för Peking tog över initiativet och har mer boll på ÖFK:s planhalva. Ett par halvchanser åt båda håll men 2-0 står sig till halvtid. Det kändes som då att hela Arenan var säker på cupguld trots 45 minuter kvar att spela.Andra halvlek är nästan helt och hållet IFK Norrköpings. Aly Keita får tidigt göra en jätteräddning som han själv jublade över, det måste ha stärkt självförtroendet. I minut 53 sätter Niklas Bärkroth fart in i straff området och Tom Pettersson måste stoppa honom på ett sätt som innebär straffspark. En straff som Aly Keita räddar men inte hinner greppa returen utan Linus Wahlqvist reducerar. IFK Norrköping trycker tillbaka ÖFK rejält och är nära kvittering flera gånger främst genom Sebastian Andersson och Linus Wahlqvist. ÖFK sticker emellan med ett par kontringar, som när Sema spelar fram Ghoddos som skjuter, målvakten räddar och Sema skjuter returen över. Alhaji Gero hade till och med en boll inne men blev tveksamt avblåst.Det började bli väldigt nervöst. Norrköping vill sedan ha en straff till när Sebastian Andersson blir nerdragen men klarar sig denna gång. I minut 83 slår Ken Sema en perfekt boll till en fri Gero som denna gång kan sätta bollen mellan benen på målvakten och 3-1! All nervositet försvann. Total eufori på läktarna. Nu kändes det avgjort! Att Gero sedan firade målet med fotbollsvärldens töntigaste målgest, ja, det fick han gult kort för. Strax därefter får Saman Ghoddos mycket yta på högerkanten, tunnlar försvararen och skjuter stenhårt i krysset! Ett fantastiskt mål! Östersunds FK är mästare i Svenska Cupen 2016-2017! Vi är klara för Europaspel! Härliga scener utspelade sig efter slutsignalen. Lyckliga spelare, ledare, supportrar och en överlycklig Daniel Kindberg. Man ville aldrig gå hem!ÖFK:s tre bästa spelare:Blir nästan bättre och bättre för varje match han spelar. Spelade fram till tre av fyra mål och låg bakom nästan allt ÖFK skapade framåt.Gjorde det han är bra på. Stor, stark och vann dueller. Dessutom lyckades han denna gång med att göra mål!Hade att bra samarbete med försvaret matchen igenom och fick göra ett par svettiga räddningar. Försvarsinsatsen gjorde det möjligt att hålla undan för Norrköpings forcering.